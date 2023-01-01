Доступ к версии из Maven pom.xml в коде: простой способ

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MavenXpp3Reader reader = new MavenXpp3Reader(); Model model; if ((new File("pom.xml")).exists()) model = reader.read(new FileReader("pom.xml")); else model = reader.read( new InputStreamReader( App.class.getResourceAsStream("/META-INF/maven/project.groupId/project.artifactId/pom.xml") ) ); String version = model.getVersion();