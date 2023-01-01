Настройка Logback: запись разных уровней логирования в Logback

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Быстрый ответ

Для того чтобы в Logback поделить логи различных уровней по разным местам вывода, следует настроить два аппендера, которые будут обрабатывать конкретные уровни логирования. Допустим, вы хотите, чтобы логи уровня INFO выводились на консоль, а логи уровня DEBUG сохранялись в файл. В этом случае каждому из аппендеров потребуется свой <filter> . Пример подобной конфигурации:

xml Скопировать код <configuration> <!-- Аппендер для консоли, который обрабатывает уровень INFO --> <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender"> <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter"> <level>INFO</level> </filter> <!-- Указание кодировщика опущено --> </appender> <!-- Аппендер для файла, обрабатывающий уровень DEBUG --> <appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender"> <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter"> <level>DEBUG</level> </filter> <!-- Указание деталей кодировщика и политики ротации файлов опущено --> </appender> <!-- Настройка логгера --> <logger name="com.yourpackage" level="DEBUG" additivity="false"> <appender-ref ref="STDOUT" /> <appender-ref ref="FILE" /> </logger> </configuration>

Значение name в <logger> следует заменить на имя вашего пакета. Таким образом, уровень INFO будет выводиться на консоль, а DEBUG будет записываться в log-файл.

Завершение

Описанная выше базовая настройка позволит разделить вывод логов уровней INFO и DEBUG. Однако на практике во многих проектах требуются более сложные схемы логирования, например, направление логов уровня ERROR в STDERR или интеграция с внешними системами вроде Slack или email. Все эти потребности можно удовлетворить с помощью Logback, который предлагает соответствующие подходы и специальные фильтры.

Разделение потоков вывода между STDOUT и STDERR

Чтобы перенаправлять логи уровня ERROR в STDERR, а логи уровня INFO — в STDOUT, следует использовать два объекта ConsoleAppender с разными значениями target :

xml Скопировать код <appender name="STDERR" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender"> <target>System.err</target> <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.LevelFilter"> <level>ERROR</level> <onMatch>ACCEPT</onMatch> <onMismatch>DENY</onMismatch> </filter> <!-- Кодировщик опущен --> </appender> <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender"> <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.LevelFilter"> <level>INFO</level> <onMatch>ACCEPT</onMatch> <onMismatch>DENY</onMismatch> </filter> <!-- Кодировщик опущен --> </appender>

Установка шаблонов кодирования

Эффективное логирование начинается с правильно выбранного шаблона кодирования. Он обеспечивает единообразие форматирования выводимых сообщений:

xml Скопировать код <encoder> <pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{36} – %msg%n</pattern> </encoder>

Регулирование логирования с помощью фильтров и порогов

Создание набора фильтров и порогов позволяет управлять детализацией логирования, распределяя сообщения в соответствии с установленными критериями.

Визуализация

Настройку Logback можно интерпретировать как организацию движения на перегруженном перекрёстке. Вы расставляете светофоры (🚦) для каждого уровня логов:

Markdown Скопировать код 🚦 INFO направляется на Консоль (🖥️) 🚦 DEBUG перенаправляется в Файл (📁) 🚦 ERROR отправляется на Уведомления (🚨)

Такая конфигурация обеспечивает чёткий и упорядоченный поток данных в системе логирования.

Учёт контекста в масштабных проектах

В крупномасштабных проектах важно учитывать контекст логирования для различных частей приложения. Это реализуется с помощью параметра ContextName:

xml Скопировать код <configuration scan="true" scanPeriod="30 seconds" debug="false"> <contextName>myAppName</contextName> <!-- Здесь идут настройки аппендеров --> </configuration>

Использование Groovy для гибкой настройки

Вместо XML Logback позволяет использовать Groovy для более гибкой и динамичной настройки, адаптируемой под различные условия рабочей среды.

Внутренний статус для диагностики проблем

Logback способен предоставлять информацию о своём внутреннем состоянии, что бывает критически важно при отладке конфигурации:

xml Скопировать код <configuration> <statusListener class="ch.qos.logback.core.status.OnConsoleStatusListener" /> <!-- Продолжение конфигурации --> </configuration>

Полезные материалы

Вот список полезных источников для более глубокого изучения и расширения знаний о Logback: от основ конфигурации до создания пользовательских аппендеров и эффективной работы с фильтрами.