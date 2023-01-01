Эффективное создание строки с n символами в Java#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ
Если вам требуется создать строку, состоящую из
n повторений определенного символа, вы можете использовать следующие подходы:
В Java 8 можно использовать потоки и конструктор строки:
String repeated = new String(new char[n]).replace("\0", String.valueOf(ch));
Начиная с Java 11, доступен метод
.repeat():
String repeated = String.valueOf(ch).repeat(n);
Обзор методов генерации строк
Овладение искусством работы со строками в Java требует понимания различных подходов и особенности их применения. В этом разделе представлены разные методики со всеми деталями их внутренней работы, а также потенциальными нюансами использования.
Преимущества метода
String.repeat()
С появлением Java 11 был внедрён метод
String.repeat(), который значительно упрощает процесс повторения строк. Отличительные особенности этого метода — простота синтаксиса и встроенная оптимизация, обеспечивающая повышенную производительность:
// Пример использования метода String.repeat. Практичное применение на первом месте!
String actionSeq = "*".repeat(50);
Использование
Arrays.fill() для создания однородной строки
Метод
Arrays.fill() позволяет быстро преобразовать массив символов в строку, состоящую из однотипных символов. Это делает его эффективным выбором при преследовании целей производительности:
// Пример использования Arrays.fill. Преобразуем массив в строку!
char[] buffer = new char[n];
Arrays.fill(buffer, 'Z');
String fedUp = new String(buffer);
Использование сторонних библиотек
Если в вашем проекте уже используются такие библиотеки, как Apache Commons, логично воспользоваться их возможностями для оптимизации производительности и улучшения надёжности кода:
// Использование StringUtils.repeat. Лучше использовать проверенные решения.
String repeated = StringUtils.repeat('x', 100);
Доверяйте компилятору Java
Доверяйте компилятору Java: он обладает великолепными средствами оптимизации кода, которые во многих случаях работают эффективнее ручного тюнинга кода.
Визуализация
Вы можете представить себе класс
String в Java, как контейнер с фиксированным числом ячеек, каждая из которых может вмещать один символ. Вот как можно заполнить все ячейки одним и тем же символом:
char[] slots = new char[n]; // Создаем массив для n символов
Arrays.fill(slots, 'A'); // Заполняем каждую ячейку символом 'A'
String pack = new String(slots); // Создаем строку, полностью состоящую из символов 'A'
Визуализация этого процесса:
До заполнения: [🔳, 🔳, 🔳, ...] // Пустые ячейки
Действие: Arrays.fill(slots, 'A');
После заполнения: [🅰️, 🅰️, 🅰️, ...] // Все ячейки заполнены символом 'A'!
Примером этого может служить организация хорошо налаженной доставки! 🚚💨
Производительность vs читаемость: выбор стоит за вами
При разработке программного кода перед разработчиком часто встаёт выбор между производительностью и читаемостью. В этом разделе представлены рекомендации, как принимать такие решения.
Приоритет читаемости кода
Если вы уделяете больше внимания читаемости кода, выбирайте такие решения, которые делают ваш код интуитивно понятным и легко поддерживаемым:
// В приоритете читаемость кода.
String spaceOdyssey = " ".repeat(20);
Производительность – наше всё
Когда важна производительность, важно знать, какова "цена" каждой операции:
// Использование символа '#', когда важна производительность.
char[] performanceGalore = new char[1000];
Arrays.fill(performanceGalore, '#');
String hashtagFrenzy = new String(performanceGalore);
Обучение на примере сообщества
Сообщественные платформы, такие как Stack Overflow, могут предложить временем проверенные решения, которые станут отличной опорой при написании кода.
Полезные материалы
- String (Java Platform SE 7) – Официальная документация Oracle на класс
Stringв Java.
- Simple way to repeat a string – Stack Overflow – Дискуссия в сообществе и решения по созданию повторяющихся строк.
- Java – Strings Class – Руководство Tutorialspoint по работе со строками и производительности в Java.
- Programmer's Guide To Text Blocks – Руководство по использованию текстовых блоков для создания многострочных строк в Java.
- Java String format examples – DigitalOcean – Примеры и пояснения использования
String.formatв Java.
- Java String Concatenation Performance: Under the Hood – Анализ различных методов соединения строк и их производительности.
Олеся Тарасова
Java-разработчик