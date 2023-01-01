Установка Maven 3 на Ubuntu разных версий через apt-get#Maven/Gradle #Установка софта
Быстрый ответ
Для того чтобы Maven начал работать в вашем Ubuntu, вам нужно выполнить всего две команды:
sudo apt update # Просим Ubuntu обновить список доступных пакетов
sudo apt install maven # Устанавливаем Maven
Для проверки успешности установки используйте команду
mvn -version.
Установка на устаревших версиях Ubuntu
Если у вас старая версия Ubuntu (17.04 или более ранняя), вам потребуются дополнительные действия. Прежде чем приступить к установке Maven, добавьте личный пакетный архив (PPA).
PPA: Процесс добавления
- Сначала установим пакет
software-properties-common, который позволит управлять репозиториями:
sudo apt-get install software-properties-common
- Добавим Maven PPA (лучше всего использовать проверенный репозиторий или официальный PPA Maven):
sudo add-apt-repository ppa:YOURCHOICE/maven3
- Обновим список пакетов, чтобы получить информацию о новых версиях программ:
sudo apt-get update # Обновление пакетов
Maven: Непосредственная установка
Когда PPA добавлен, можно установить сам Maven:
sudo apt-get install maven # Запускаем установку Maven
После установки
- Проверьте, что Maven установлен правильно, с помощью
mvn -version.
- Если PPA был необходим только для установки Maven, подумайте о его удалении, чтобы система оставалась в чистоте.
Разрешение конфликтов версий Maven
Если в системе присутствуют старые версии Maven, их следует удалить, прежде чем устанавливать Maven 3:
sudo apt-get remove maven maven2 # Производим удаление старых версий Maven
sudo apt-get purge maven maven2 # Обеспечиваем исчезновение всех следов от них
Теперь система готова к установке Maven 3.
Ручная установка для тех, кто предпочитает контроль
Если вам требуется конкретная версия Maven или вы столкнулись с проблемами в репозитории, выберите ручной способ установки.
- Скачайте двоичные файлы Maven с официального сайта Maven.
- Распакуйте архив в выбранной вами директории.
- Отредактируйте файлы
~/.bashrcили
~/.profile, указав путь к директории
binв новой папке Maven.
- Свяжите
JAVA_HOMEс вашей версией JDK, добавив строку
export JAVA_HOME=/path/to/your/jdkв
~/.bashrcили
~/.profile, заменив
/path/to/your/jdkна актуальный путь.
- Примените изменения, выполнив
source ~/.bashrcили
source ~/.profile.
Визуализация
Установка Maven подобна сборке инструмента (
🧰) для ваших программных проектов. Вот пример инструкции по установке Maven (
🛠️):
Версия Ubuntu | Команда для установки Maven (`🛠️`)
------------------- | ----------------------------------
18.04 LTS и новее | `sudo apt install maven`
17.04 и более ранняя| Добавьте Maven PPA, затем установите
Как обеспечить работоспособность (советы и меры предосторожности)
Все зависимости установлены?
Перед установкой Maven убедитесь, что все необходимые зависимости установлены, особенно JDK (Java Development Kit).
Пути и переменные окружения
Путь к директории
bin Maven должен быть добавлен в переменную окружения $PATH, чтобы Maven работал правильно.
Двойная проверка
Используйте
mvn -version для проверки установки Maven и удостоверьтесь, что Java сконфигурирована должным образом.
Управление репозиториями
Помните, что после использования PPA требуется его очистка. Решите, будут ли они сохранены или удалены после установки Maven.
Полезные материалы
- Установка Apache Maven — официальная инструкция по установке Maven.
- Ubuntu – поиск пакетов для Maven — пакеты Maven в репозиториях Ubuntu.
- Stack Overflow: Установка Maven 3 на Ubuntu через apt-get? — описанный опыт сообщества по установке Maven.
- Как установить Java через Apt на Ubuntu 18.04 | DigitalOcean — подготовка к настройке Java.
- Oracle Java: репозиторий "Linux Uprising" — PPA для последних версий Java.
Элина Баранова
разработчик Android