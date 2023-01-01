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Установка Maven 3 на Ubuntu разных версий через apt-get
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Установка Maven 3 на Ubuntu разных версий через apt-get

#Maven/Gradle  #Установка софта  
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Быстрый ответ

Для того чтобы Maven начал работать в вашем Ubuntu, вам нужно выполнить всего две команды:

Bash
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sudo apt update    # Просим Ubuntu обновить список доступных пакетов
sudo apt install maven    # Устанавливаем Maven

Для проверки успешности установки используйте команду mvn -version.

Пошаговый план для смены профессии

Установка на устаревших версиях Ubuntu

Если у вас старая версия Ubuntu (17.04 или более ранняя), вам потребуются дополнительные действия. Прежде чем приступить к установке Maven, добавьте личный пакетный архив (PPA).

PPA: Процесс добавления

  1. Сначала установим пакет software-properties-common, который позволит управлять репозиториями:
Bash
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sudo apt-get install software-properties-common
  1. Добавим Maven PPA (лучше всего использовать проверенный репозиторий или официальный PPA Maven):
Bash
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sudo add-apt-repository ppa:YOURCHOICE/maven3
  1. Обновим список пакетов, чтобы получить информацию о новых версиях программ:
Bash
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sudo apt-get update   # Обновление пакетов

Maven: Непосредственная установка

Когда PPA добавлен, можно установить сам Maven:

Bash
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sudo apt-get install maven  # Запускаем установку Maven

После установки

  1. Проверьте, что Maven установлен правильно, с помощью mvn -version.
  2. Если PPA был необходим только для установки Maven, подумайте о его удалении, чтобы система оставалась в чистоте.

Разрешение конфликтов версий Maven

Если в системе присутствуют старые версии Maven, их следует удалить, прежде чем устанавливать Maven 3:

Bash
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sudo apt-get remove maven maven2  # Производим удаление старых версий Maven
sudo apt-get purge maven maven2   # Обеспечиваем исчезновение всех следов от них

Теперь система готова к установке Maven 3.

Ручная установка для тех, кто предпочитает контроль

Если вам требуется конкретная версия Maven или вы столкнулись с проблемами в репозитории, выберите ручной способ установки.

  1. Скачайте двоичные файлы Maven с официального сайта Maven.
  2. Распакуйте архив в выбранной вами директории.
  3. Отредактируйте файлы ~/.bashrc или ~/.profile, указав путь к директории bin в новой папке Maven.
  4. Свяжите JAVA_HOME с вашей версией JDK, добавив строку export JAVA_HOME=/path/to/your/jdk в ~/.bashrc или ~/.profile, заменив /path/to/your/jdk на актуальный путь.
  5. Примените изменения, выполнив source ~/.bashrc или source ~/.profile.

Визуализация

Установка Maven подобна сборке инструмента (🧰) для ваших программных проектов. Вот пример инструкции по установке Maven (🛠️):

Markdown
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Версия Ubuntu       | Команда для установки Maven (`🛠️`)
------------------- | ----------------------------------
18.04 LTS и новее   | `sudo apt install maven`
17.04 и более ранняя| Добавьте Maven PPA, затем установите

Как обеспечить работоспособность (советы и меры предосторожности)

Все зависимости установлены?

Перед установкой Maven убедитесь, что все необходимые зависимости установлены, особенно JDK (Java Development Kit).

Пути и переменные окружения

Путь к директории bin Maven должен быть добавлен в переменную окружения $PATH, чтобы Maven работал правильно.

Двойная проверка

Используйте mvn -version для проверки установки Maven и удостоверьтесь, что Java сконфигурирована должным образом.

Управление репозиториями

Помните, что после использования PPA требуется его очистка. Решите, будут ли они сохранены или удалены после установки Maven.

Полезные материалы

  1. Установка Apache Maven — официальная инструкция по установке Maven.
  2. Ubuntu – поиск пакетов для Maven — пакеты Maven в репозиториях Ubuntu.
  3. Stack Overflow: Установка Maven 3 на Ubuntu через apt-get? — описанный опыт сообщества по установке Maven.
  4. Как установить Java через Apt на Ubuntu 18.04 | DigitalOcean — подготовка к настройке Java.
  5. Oracle Java: репозиторий "Linux Uprising" — PPA для последних версий Java.
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Элина Баранова

разработчик Android

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