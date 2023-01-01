Установка Maven 3 на Ubuntu разных версий через apt-get

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Быстрый ответ

Для того чтобы Maven начал работать в вашем Ubuntu, вам нужно выполнить всего две команды:

Bash Скопировать код sudo apt update # Просим Ubuntu обновить список доступных пакетов sudo apt install maven # Устанавливаем Maven

Для проверки успешности установки используйте команду mvn -version .

Установка на устаревших версиях Ubuntu

Если у вас старая версия Ubuntu (17.04 или более ранняя), вам потребуются дополнительные действия. Прежде чем приступить к установке Maven, добавьте личный пакетный архив (PPA).

PPA: Процесс добавления

Сначала установим пакет software-properties-common , который позволит управлять репозиториями:

Bash Скопировать код sudo apt-get install software-properties-common

Добавим Maven PPA (лучше всего использовать проверенный репозиторий или официальный PPA Maven):

Bash Скопировать код sudo add-apt-repository ppa:YOURCHOICE/maven3

Обновим список пакетов, чтобы получить информацию о новых версиях программ:

Bash Скопировать код sudo apt-get update # Обновление пакетов

Maven: Непосредственная установка

Когда PPA добавлен, можно установить сам Maven:

Bash Скопировать код sudo apt-get install maven # Запускаем установку Maven

После установки

Проверьте, что Maven установлен правильно, с помощью mvn -version . Если PPA был необходим только для установки Maven, подумайте о его удалении, чтобы система оставалась в чистоте.

Разрешение конфликтов версий Maven

Если в системе присутствуют старые версии Maven, их следует удалить, прежде чем устанавливать Maven 3:

Bash Скопировать код sudo apt-get remove maven maven2 # Производим удаление старых версий Maven sudo apt-get purge maven maven2 # Обеспечиваем исчезновение всех следов от них

Теперь система готова к установке Maven 3.

Ручная установка для тех, кто предпочитает контроль

Если вам требуется конкретная версия Maven или вы столкнулись с проблемами в репозитории, выберите ручной способ установки.

Скачайте двоичные файлы Maven с официального сайта Maven. Распакуйте архив в выбранной вами директории. Отредактируйте файлы ~/.bashrc или ~/.profile , указав путь к директории bin в новой папке Maven. Свяжите JAVA_HOME с вашей версией JDK, добавив строку export JAVA_HOME=/path/to/your/jdk в ~/.bashrc или ~/.profile , заменив /path/to/your/jdk на актуальный путь. Примените изменения, выполнив source ~/.bashrc или source ~/.profile .

Визуализация

Установка Maven подобна сборке инструмента ( 🧰 ) для ваших программных проектов. Вот пример инструкции по установке Maven ( 🛠️ ):

Markdown Скопировать код Версия Ubuntu | Команда для установки Maven (`🛠️`) ------------------- | ---------------------------------- 18.04 LTS и новее | `sudo apt install maven` 17.04 и более ранняя| Добавьте Maven PPA, затем установите

Как обеспечить работоспособность (советы и меры предосторожности)

Все зависимости установлены?

Перед установкой Maven убедитесь, что все необходимые зависимости установлены, особенно JDK (Java Development Kit).

Пути и переменные окружения

Путь к директории bin Maven должен быть добавлен в переменную окружения $PATH, чтобы Maven работал правильно.

Двойная проверка

Используйте mvn -version для проверки установки Maven и удостоверьтесь, что Java сконфигурирована должным образом.

Управление репозиториями

Помните, что после использования PPA требуется его очистка. Решите, будут ли они сохранены или удалены после установки Maven.

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