Проверка наличия элемента в Selenium WebDriver без try-catch

Java Скопировать код

public class EnhancedWebDriver extends WebDriver { // Теперь я – ваш надёжный WebDriver! boolean isElementExists(By by) { // "Меня не волнует `NoSuchElementException`, я его не знаю". // Реализация с использованием вспомогательного метода } } public class EnhancedWebElement extends WebElement { // Потому что обычный WebElement для нас уже не подходит! boolean exists() { // "Если ты есть, я это вижу. Если нет – значит, никогда и не было тебя". // Специализированная реализация } }