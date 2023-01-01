Абстракция в Java: принципы построения гибкой архитектуры кода

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// Базовый класс для уведомлений abstract class Notification { protected String recipient; protected String content; public Notification(String recipient, String content) { this.recipient = recipient; this.content = content; } // Шаблонный метод, определяющий процесс отправки public final boolean send() { if (!validateInput()) { return false; } boolean success = doSend(); if (success) { logSuccess(); } else { logFailure(); } return success; } // Методы для переопределения в подклассах protected abstract boolean doSend(); protected abstract boolean validateInput(); // Общая функциональность логирования private void logSuccess() { System.out.println("Notification sent successfully to " + recipient); } private void logFailure() { System.out.println("Failed to send notification to " + recipient); } } // Конкретные реализации class EmailNotification extends Notification { private String subject; public EmailNotification(String recipient, String subject, String content) { super(recipient, content); this.subject = subject; } @Override protected boolean doSend() { System.out.println("Sending email to " + recipient + " with subject: " + subject); // Логика отправки email return true; } @Override protected boolean validateInput() { return recipient.contains("@") && !subject.isEmpty(); } } class SMSNotification extends Notification { public SMSNotification(String phoneNumber, String message) { super(phoneNumber, message); } @Override protected boolean doSend() { System.out.println("Sending SMS to " + recipient); // Логика отправки SMS return true; } @Override protected boolean validateInput() { return recipient.matches("\\d{10,}") && content.length() <= 160; } } // Фабрика уведомлений для выбора правильного типа class NotificationFactory { public static Notification createNotification(String channel, Map<String, String> parameters) { switch (channel.toLowerCase()) { case "email": return new EmailNotification( parameters.get("recipient"), parameters.get("subject"), parameters.get("content") ); case "sms": return new SMSNotification( parameters.get("phone"), parameters.get("message") ); // Можно легко добавлять новые типы default: throw new IllegalArgumentException("Unknown notification channel: " + channel); } } }