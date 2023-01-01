Извлечение чисел из строки в Java: использование regex

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Быстрый ответ

Для извлечения значений с помощью регулярных выражений в Java используются классы Pattern и Matcher . Представим пример кода, который демонстрирует решение подобной задачи:

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("значение: (\\d+)"); Matcher matcher = pattern.matcher("значение: 123"); if (matcher.find()) { System.out.println("Извлечено: " + matcher.group(1)); // выводится "123" }

Обратите внимание, что "(\d+)" — это именно шаблон, который ищет числовые значения, а matcher.group(1) позволяет получить результат.

Задачи на каждый день: применение регулярных выражений в Java-коде

1. Извлечение первого числа из текста

Чтобы найти и извлечь первую группу цифр из текста, следует использовать выражение ^\D+(\d+).* :

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("^\\D+(\\d+).*"); Matcher matcher = pattern.matcher("Товар 123: Описание"); if (matcher.find()) { System.out.println("Первое число: " + matcher.group(1)); // получаем "123" }

2. Работа со знаковыми числами

Если в работе возникают отрицательные числовые значения, например, -123 , скорректируйте шаблон до ^\D+(-?\d+).* :

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("^\\D+(-?\\d+).*"); Matcher matcher = pattern.matcher("Значение -123, ошибка 404"); if (matcher.find()) { System.out.println("Знаковое число: " + matcher.group(1)); // выводим "-123" }

3. Вопрос производительности

Регулярное выражение следует скомпилировать через Pattern.compile() единожды, а затем многократно использовать для улучшения производительности.

4. Полезные советы

Последовав таким правилам, можно избежать возникновения проблем:

Всегда используйте двойное экранирование для обратного слеша ( \ ) в строковых литералах.

) в строковых литералах. Применяйте matcher.find() для поиска и matcher.group() для извлечения необходимых данных.

для поиска и для извлечения необходимых данных. Оператор \d+ поможет вам найти последовательности цифр.

Визуализация

Можно представить регулярные выражения как фонарик 🔦, освещающий путь через плотный заросли текста (🌳📜🌳) к скрытым ценностям данных (💎):

Markdown Скопировать код Текстовые заросли (🌳📜🌳): "Секретный код ABC123. Берегите его." Фонарик (🔦): "код (\\w+)" // Освещаем непроходимые места

Осветив путь, находим драгоценный камень:

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("код (\\w+)"); Matcher matcher = pattern.matcher("Секретный код ABC123. Берегите его."); if (matcher.find()) { System.out.println("Сокровище найдено: " + matcher.group(1)); // 💎 Выводим 'ABC123' }

И вуаля — вы обрели своё сокровенное значение.

Markdown Скопировать код Сокровище найдено: 💎 ABC123

Станьте мастером регулярных выражений

1. Овладение сложными шаблонами

Если необходимо бороться со сложными строками, используйте группировку () и альтернативу | :

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("ошибка (\\d+)|успех (\\w+)"); Matcher matcher = pattern.matcher("Операция завершена с ошибкой 404 или успехом ОК"); if (matcher.find()) { System.out.println("Результат: " + matcher.group(0)); // "ошибка 404" или "успех ОК", что было найдено первым }

2. Работа с многострочными текстами

Применяйте флаги Pattern.MULTILINE и Pattern.DOTALL для работы с многострочными текстами. Это позволит изменить поведение символов ^ и $ :

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("^Ошибка: (.+)$", Pattern.MULTILINE); Matcher matcher = pattern.matcher("Первая строка

Ошибка: Катастрофический сбой

Последняя строка"); while (matcher.find()) { System.out.println("Каждая ошибка: " + matcher.group(1)); // находим все ошибки в тексте }

3. Улучшение читаемости и удобства работы с кодом

Дайте имена вашим группам для улучшения читаемости кода и поддержки его в будущем:

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("состояние: (?<status>\\w+)\\s+код: (?<code>\\d+)"); Matcher matcher = pattern.matcher("состояние: УСПЕХ код: 200"); if (matcher.find()) { System.out.println("Состояние: " + matcher.group("status") + ", Код: " + matcher.group("code")); // выводим "Состояние: УСПЕХ, Код: 200" }

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