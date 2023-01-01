Исключение конкретной транзитивной зависимости в Gradle#Java Core #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Для глобального исключения транзитивной зависимости в Gradle произведите правки в блоке
configurations.all файла
build.gradle:
configurations.all {
exclude group: 'com.unwanted', module: 'dependency' // Прощай, ненужная зависимость!
}
Так, зависимость
dependency из группы
com.unwanted будет исключена из всех конфигураций сборки.
Подход к транзитивным зависимостям
Транзитивные зависимости — это зависимости, подключаемые неявно через другие зависимости вашего проекта. С одной стороны, они могут дополнять ваш проект необходимыми библиотеками, с другой — вызывать конфликты и риски.
В отличие от Maven, где используется
artifactId, в Gradle сходная сущность называется модулем. Так,
groupId:artifactId:version из Maven в Gradle преобразуются в
group:name:version.
Исключение зависимостей на профессиональном уровне
Чтобы исключить конкретный модуль из всех конфигураций, используйте команду
exclude в разделе
configurations.all файла
build.gradle. Этот метод позволит вам избавиться от проблемных зависимостей в один удар:
configurations.all {
exclude group: 'com.problematic', module: 'troublesome-dependency' // Уходи в никуда!
}
С помощью данной настройки модуль
troublesome-dependency из
com.problematic будет исключен из всех настроек проекта.
Будьте бдительны: следите за синтаксисом
Работайте с синтаксисом аккуратно, особенно в блоке
exclude, чтобы не исключить случайно нужные зависимости. Удостоверьтесь, что названия группы и модуля точно соответствуют тому, что вы хотите исключить.
Если столкнулись с ситуацией, когда исключение работает слишком широко, создайте пример воспроизводимой ошибки и сообщите об этом.
Визуализация
Представьте транзитивные зависимости как незванных гостей на вечеринке вашего проекта:
Зависимость 🕳️: commons-logging:commons-logging:1.2
Транзитивные гости 🐾: [
logkit:logkit:1.0.1,
avalon-framework:avalon-framework:4.1.5,
log4j:log4j:1.2.12
]
Решите вопрос с их присутствием, исключив ненужных:
configurations {
all {
exclude group: 'commons-logging', module: 'commons-logging' // Внимание, commons-logging!
}
}
И вот ваша вечеринка свободна от незванных гостей:
🚫🐾 Больше нет скрытых транзитивных зависимостей в вашем проекте!
Они исключены, что позволяет поддерживать порядок и чистоту.
Повышение уровня: продвинутые приемы исключения и замены
В случаях, когда проект включает несколько конфигураций, например,
runtime и
compileClasspath, используйте
configurations.all для единообразного управления зависимостями.
Если требуется заменить версию модуля, а не полностью его исключить, примените "Стратегию Резолюции":
configurations.all {
resolutionStrategy {
eachDependency { DependencyResolveDetails details ->
if (details.requested.group == 'com.unwanted' && details.requested.name == 'dependency') {
details.useVersion 'desired.version' // Дайте, пожалуйста, другую версию!
}
}
}
}
Запомните эти подходы для работы даже со старыми версиями Gradle, начиная от
1.10.
Полезные материалы
- Официальное руководство по управлению зависимостями — полезный источник информации для изучающих работу с Gradle.
- Исключение транзитивных зависимостей — статья о методиках исключения.
- DependencyHandler – Gradle DSL Версия 8.6 — справочные материалы по Gradle DSL и управлению зависимостями.
- Настройка резолюции зависимости напрямую — инструкция по замене модулей.
- Build Scan® | Gradle Cloud Services — инструмент для анализа зависимостей проекта.
Олеся Тарасова
Java-разработчик