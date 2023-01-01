Исключение конкретной транзитивной зависимости в Gradle

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Быстрый ответ

Для глобального исключения транзитивной зависимости в Gradle произведите правки в блоке configurations.all файла build.gradle :

groovy Скопировать код configurations.all { exclude group: 'com.unwanted', module: 'dependency' // Прощай, ненужная зависимость! }

Так, зависимость dependency из группы com.unwanted будет исключена из всех конфигураций сборки.

Подход к транзитивным зависимостям

Транзитивные зависимости — это зависимости, подключаемые неявно через другие зависимости вашего проекта. С одной стороны, они могут дополнять ваш проект необходимыми библиотеками, с другой — вызывать конфликты и риски.

В отличие от Maven, где используется artifactId , в Gradle сходная сущность называется модулем. Так, groupId:artifactId:version из Maven в Gradle преобразуются в group:name:version .

Исключение зависимостей на профессиональном уровне

Чтобы исключить конкретный модуль из всех конфигураций, используйте команду exclude в разделе configurations.all файла build.gradle . Этот метод позволит вам избавиться от проблемных зависимостей в один удар:

groovy Скопировать код configurations.all { exclude group: 'com.problematic', module: 'troublesome-dependency' // Уходи в никуда! }

С помощью данной настройки модуль troublesome-dependency из com.problematic будет исключен из всех настроек проекта.

Будьте бдительны: следите за синтаксисом

Работайте с синтаксисом аккуратно, особенно в блоке exclude , чтобы не исключить случайно нужные зависимости. Удостоверьтесь, что названия группы и модуля точно соответствуют тому, что вы хотите исключить.

Если столкнулись с ситуацией, когда исключение работает слишком широко, создайте пример воспроизводимой ошибки и сообщите об этом.

Визуализация

Представьте транзитивные зависимости как незванных гостей на вечеринке вашего проекта:

Markdown Скопировать код Зависимость 🕳️: commons-logging:commons-logging:1.2 Транзитивные гости 🐾: [ logkit:logkit:1.0.1, avalon-framework:avalon-framework:4.1.5, log4j:log4j:1.2.12 ]

Решите вопрос с их присутствием, исключив ненужных:

groovy Скопировать код configurations { all { exclude group: 'commons-logging', module: 'commons-logging' // Внимание, commons-logging! } }

И вот ваша вечеринка свободна от незванных гостей:

Markdown Скопировать код 🚫🐾 Больше нет скрытых транзитивных зависимостей в вашем проекте!

Они исключены, что позволяет поддерживать порядок и чистоту.

Повышение уровня: продвинутые приемы исключения и замены

В случаях, когда проект включает несколько конфигураций, например, runtime и compileClasspath , используйте configurations.all для единообразного управления зависимостями.

Если требуется заменить версию модуля, а не полностью его исключить, примените "Стратегию Резолюции":

groovy Скопировать код configurations.all { resolutionStrategy { eachDependency { DependencyResolveDetails details -> if (details.requested.group == 'com.unwanted' && details.requested.name == 'dependency') { details.useVersion 'desired.version' // Дайте, пожалуйста, другую версию! } } } }

Запомните эти подходы для работы даже со старыми версиями Gradle, начиная от 1.10 .

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