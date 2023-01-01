logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Понимание многопоточности ConcurrentHashMap в Java
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Понимание многопоточности ConcurrentHashMap в Java

#Java Core  #Коллекции Java  #Потоки Java  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Да, итерации по значениям ConcurrentHashMap гарантируют безопасность в многопоточной среде. Итератор не произведёт исключение ConcurrentModificationException и отразит состояние карты на момент своего создания.

Java
Скопировать код
// Создадим новый экземпляр ConcurrentHashMap с элементами типа <String, Integer>
ConcurrentHashMap<String, Integer> map = new ConcurrentHashMap<>();
// Заполним карту данными о возрасте персонажей
map.put("Джон Сноу", 25);
map.put("Сэмвелл Тарли", 23);
// Пройдёмся итератором по значениям в безопасном режиме
for (Integer age : map.values()) {
    // Выведем на печать возраст героев, уцелевших в "Игре престолов"
     System.out.println("Выживший в 'Игре престолов': " + age);
}

Однако помните! Изменения, внесённые в карту после создания итератора, будут отражены в итераторе.

Пошаговый план для смены профессии

Итерации и модификации

В условиях, когда несколько потоков могут вносить изменения в вашу карту, важно помнить, что ConcurrentHashMap обеспечивает высокую параллельность чтения и стабильную параллельность записи.

Рекомендации:

  • Для безопасного удаления элементов во время итерации используйте iterator.remove().
  • Обновления, производимые непосредственно в ConcurrentHashMap во время итерации по её составляющим (entrySet(), keySet() или values()), потокобезопасны.
  • При модификации карты несколькими потоками для каждого потока создавайте отдельный итератор.
  • Для решения задач многопоточного исполнения используйте ExecutorService.

Сложная синхронизация

ConcurrentHashMap упрощает внешнюю синхронизацию, однако при решении сложных задач может потребоваться дополнительный уровень синхронизации.

Стратегии:

  • При итерации и проверке условий защищайте критические секции с использованием synchronized или ReentrantLock.
  • Для выполнения атомарных операций используйте методы типа computeIfAbsent и другие атомарные методы ConcurrentHashMap.

Визуализация

Представим ConcurrentHashMap в виде работающей космической станции (🚀):

Markdown
Скопировать код
🚀 Космическая станция ConcurrentHashMap:
 * Корабли (🚀): Значения
 * Ангары (🚲): Итераторы
 * Информационное табло: Отражает текущее состояние

Итерация по значениям: Пассажиры садятся на корабли в любое время.

Markdown
Скопировать код
Новые корабли могут приземлиться (добавление значений), а старые улететь (удаление),
но пассажиры (потоки), находящиеся на борту (использующие итератор), останутся в безопасности.

Ваши путешествия не возмущаются изменениями в доках!

Markdown
Скопировать код
Таким образом, **потокобезопасная итерация** приносит удовлетворение подобно качественному напитку:
Вы продолжаете своё путешествие с чувством уверенности.

Внимание на сложные операции

Для сложных сценариев, где требуется атомарность операций, может потребоваться дополнительный контроль над взаимодействием потоков.

Решения для сложных задач:

  • Используйте атомарные методы, такие как compute, merge или computeIfAbsent.
  • Объедините сложные операции в синхронизированный блок, используя карту в качестве объекта синхронизации.

Полезные материалы

  1. ConcurrentHashMap (Java SE 11 & JDK 11) – подробное описание ConcurrentHashMap.
  2. ConcurrentHashMap в Java – GeeksforGeeks – основы использования.
  3. Обёрточные Реализации (Java™ Учебник) – информация о потокобезопасных обёртках.
  4. Эффективный Java, третье издание – рекомендуется к прочтению для освоения параллелизма.
  5. Java Concurrency на практике – углублённое изучение конкурентных классов.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Гарантирует ли итерации по значениями ConcurrentHashMap безопасность в многопоточной среде?
1 / 5

Олеся Тарасова

Java-разработчик

Свежие материалы
История компиляторов: от первых до современных
30 августа 2024
Лучшие каналы для изучения Java
6 сентября 2024
Компиляция и отладка программ на C
30 августа 2024

Загрузка...