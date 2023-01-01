Применить самоподписанный сертификат в Java: безопасное решение

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// SSLContext contextA = SSLContext.getInstance("TLS"); // Инициализация с KeyStore ksA HttpsURLConnection connection1 = (HttpsURLConnection) new URL("https://connection1.com").openConnection(); connection1.setSSLSocketFactory(contextA.getSocketFactory()); // SSLContext contextB = SSLContext.getInstance("TLS"); // Инициализация с KeyStore ksB HttpsURLConnection connection2 = (HttpsURLConnection) new URL("https://connection2.com").openConnection(); connection2.setSSLSocketFactory(contextB.getSocketFactory());