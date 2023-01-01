Применить самоподписанный сертификат в Java: безопасное решение#Java Core #Java Web #Веб-безопасность
Быстрый ответ
для управления TLS-конфигурациями в вашем приложении на Java создавайте отдельный SSLContext для каждого HTTPS-соединения и подключайте к нему подходящий сертификат.
SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("TLS");
KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance(KeyStore.getDefaultType());
keyStore.load(new FileInputStream("keystore.jks"), "password".toCharArray());
KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance(KeyManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
kmf.init(keyStore, "keypassword".toCharArray());
sslContext.init(kmf.getKeyManagers(), null, new SecureRandom());
SSLSocketFactory sslSocketFactory = sslContext.getSocketFactory();
HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) new URL("https://custom.domain").openConnection();
connection.setSSLSocketFactory(sslSocketFactory);
Загрузите ваш сертификат в KeyStore, настройте KeyManagerFactory и позвольте SSLContext извлечь остальную информацию.
Работа с несколькими сертификатами
В процессе работы с несколькими сертификатами в Java-приложении необходим эффективный механизм управления.
Загрузка сертификатов – Подготовка
Для добавления сертификата в KeyStore используйте CertificateFactory и PEM-файл.
CertificateFactory certificateFactory = CertificateFactory.getInstance("X.509");
FileInputStream fis = new FileInputStream("cert.pem");
Certificate certificate = certificateFactory.generateCertificate(fis);
KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance(KeyStore.getDefaultType());
keyStore.load(null, null);
keyStore.setCertificateEntry("alias", certificate);
TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
tmf.init(keyStore);
SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("TLS");
sslContext.init(null, tmf.getTrustManagers(), new SecureRandom());
Работа с самоподписанными сертификатами – Справляемся с задачами самостоятельно!
При работе с самоподписанными сертификатами создавайте собственное хранилище доверенных сертификатов, вместо использования глобального хранилища.
SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("TLS");
sslContext.init(null, new TrustManager[]{new CustomTrustManager(keyStore)}, new SecureRandom());
CustomTrustManager будет определять, какие сертификаты можно доверять.
Настройка системных свойств для собственного хранилища доверенных сертификатов
Вы можете настроить системные свойства для работы со своим хранилищем доверенных сертификатов.
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", "path/to/custom.truststore");
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "truststorepassword");
Преобразование KeyManager и TrustManager
Для настройки SSL-конфигурации используйте KeyManagerFactory и TrustManagerFactory для одновременной работы по аутентификации клиента и сервера.
Продвинутый уровень – Повышаем уровень сложности!
Обновление хранилища доверенных сертификатов в реальном времени
Разработайте подход, который позволит обновлять хранилище доверенных сертификатов без перезапуска приложения.
if (trustStoreIsUpdated()) {
TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
tmf.init(updatedKeyStore);
sslContext.init(kmf.getKeyManagers(), tmf.getTrustManagers(), new SecureRandom());
}
Добавление сертификатов с помощью keytool
Легко управляйте сертификатами с помощью инструментов JDK, используя утилиту keytool.
keytool -import -alias "mycert" -file "certificate.pem" -keystore "keystore.jks" -storepass "password"
Следите за актуализацией JRE
Следите за релизами новых версий JRE и используйте автоматический механизм слияния с вашим хранилищем сертификатов, чтобы оставаться в синхроне со списком доверенных сертификатов CA.
Загрузка сертификата через командную строку
Вы можете загрузить сертификаты в KeyStore прямо из командной строки.
String certString = "...";
ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(certString.getBytes());
Certificate certificate = certificateFactory.generateCertificate(bais);
Формат сертификата в строке – важна точность!
Забота о корректной структуре строки самоподписанного сертификата критически важна для успешного импорта и подключения.
Извлечение открытого ключа – Достаньте "золото"!
Вы можете использовать инструмент openssl для извлечения открытого ключа и его импорта в хранилище Java с помощью keytool.
Визуализация
Каждый сертификат защищает соединение:
Ключ (🔑) = Сертификат A для Соединения 1
Ключ (🗝️) = Сертификат B для Соединения 2
Ключ (🔐) = Сертификат C для Соединения 3
Сопоставление SSLContext и сертификатов для каждого соединения:
// SSLContext contextA = SSLContext.getInstance("TLS");
// Инициализация с KeyStore ksA
HttpsURLConnection connection1 = (HttpsURLConnection) new URL("https://connection1.com").openConnection();
connection1.setSSLSocketFactory(contextA.getSocketFactory());
// SSLContext contextB = SSLContext.getInstance("TLS");
// Инициализация с KeyStore ksB
HttpsURLConnection connection2 = (HttpsURLConnection) new URL("https://connection2.com").openConnection();
connection2.setSSLSocketFactory(contextB.getSocketFactory());
Как ключ открывает замок:
Соединение 1 🗝️🔓✅ – Сертификат A
Соединение 2 🔑🔓✅ – Сертификат B
Соединение 3 🚫🔒❌ – ???
Выбор подходящего сертификата гарантирует успешное подключение.
Полезные материалы
- SSLContext (Java Platform SE 8) — документация Oracle на SSLContext в Java 8.
- JSSE Reference Guide for Java SE — руководство по настройке SSL в Java-приложениях.
- KeyManager (Java Platform SE 8) — разъяснение роли KeyManager в выборе клиентского сертификата для SSL-соединений.
- Creating a KeyStore in JKS Format — инструкция по созданию KeyStore.
- Configuring Java SSL/TLS with Client Certificates — статья с практическими рекомендациями к настройке SSL/TLS с клиентскими сертификатами.
- How many qubits are needed to factor 2048-bit RSA keys on a quantum computer? – Information Security Stack Exchange — дискуссия по выбору сертификатов, с полезными советами от сообщества.
Олеся Тарасова
Java-разработчик