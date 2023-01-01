Java: System.currentTimeMillis() vs Date vs Calendar

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Быстрый ответ

Если вашему Java приложению необходимо время в миллисекундах:

System.currentTimeMillis() — наиболее эффективный способ получить текущее время. Он работает максимально быстро без лишних затрат. Java Скопировать код long currentTimeMillis = System.currentTimeMillis(); // Простое и быстрое в использовании

new Date() подойдет, если важно не только текущее время, но и его форматированное представление. Этот метод немного медленнее предыдущего.

подойдет, если важно не только текущее время, но и его форматированное представление. Этот метод немного медленнее предыдущего. Calendar.getInstance().getTime() следует использовать только в том случае, когда другие инструменты неприемлемы из-за их "тяжеловесности".

Теперь давайте рассмотрим подробности, не волнуйтесь, у нас есть все необходимые материалы 🏊‍♂️

Анализ производительности 👀

System.currentTimeMillis() — это самый быстрый и эффективный способ измерить время с точностью до миллисекунды в Java. Он идеально подходит для задач, где необходима высокая точность, например, при измерении продолжительности выполнения операций.

При необходимости получить время в виде объекта значение следует использовать new Date() . Этот метод несколько медленнее, однако предоставляет полное представление о времени.

Calendar.getInstance().getTime() можно назвать рабочей лошадкой среди методов работы со временем в Java. Этот метод создает два объекта — Calendar и Date . Он не подходит для частого определения времени, но блестит при выполнении сложных календарных операций.

Ваше приложение юзер-френдли? 🤝

System.currentTimeMillis() просто возвращает число, которое, несмотря на идеальную подготовку к системным операциям, ничего не скажет пользователю. Чтобы преобразовать его в форматируемую дату, нам на помощь придут Date и SimpleDateFormat или DateTimeFormatter .

Java Скопировать код SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); String formattedDate = sdf.format(new Date(currentTimeMillis)); // Теперь это читаемая дата

Однако создание этих объектов требует времени. Однако всегда стоит искать компромисс между производительностью и удобством для пользователя.

Переход на летнее время – друг или враг? ⏰

System.currentTimeMillis() не учитывает переход на летнее время, тогда как Date и Calendar применяют локальные настройки времени. Это может привести к неожиданным результатам в работе международных приложений или при записи времени.

Практические рекомендации для занятого разработчика ⚡

Если приложению требуется точное время, выбирайте System.currentTimeMillis() .

. new Date() подойдет, когда нужна полноценная дата, например, для записи в логи или планирования заданий.

подойдет, когда нужна полноценная дата, например, для записи в логи или планирования заданий. Calendar.getInstance().getTime() предоставит все необходимые инструменты для работы с различными часовыми поясами и сложными задачами на основе календаря.

Визуализация 📊

Представим скорость и простоту использования данных методов:

Метод измерения времени Символ System.currentTimeMillis() 🏎️💨 new Date() 🚗💨 Calendar.getInstance().getTime() 🚜💨

Это подобно выбору транспортного средства в зависимости от ваших целей:

System.currentTimeMillis() — это спортивный автомобиль: максимально быстрый и точный 🏎️.

— это спортивный автомобиль: максимально быстрый и точный 🏎️. new Date() — надежный автомобиль для ежедневного использования 🚗.

— надежный автомобиль для ежедневного использования 🚗. Calendar.getInstance().getTime() — мощный грузовик, предназначенный для выполнения особо сложных задач 🚜.

Выбор зависит от целей вашего проекта! 🏆

Когда что использовать?

Время — деньги

System.currentTimeMillis() идеален для высокопроизводительного кода, где каждая миллисекунда имеет значение.

Полная информация?

new Date() — ваш выбор, когда нужно полное представление даты, включая логирование или запись событий.

HR-магия с календарем

Calendar предназначен для сложной работы с датами и часовыми поясами, это полноценная библиотека для решения таких задач.

Современный подход

Попробуйте применить новые возможности Java 8 и выше: java.time или Joda Time для более комфортной работы с временем и датами.

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