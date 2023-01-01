Java: System.currentTimeMillis() vs Date vs Calendar#Java Core
Быстрый ответ
Если вашему Java приложению необходимо время в миллисекундах:
System.currentTimeMillis()— наиболее эффективный способ получить текущее время. Он работает максимально быстро без лишних затрат.
long currentTimeMillis = System.currentTimeMillis(); // Простое и быстрое в использовании
new Date()подойдет, если важно не только текущее время, но и его форматированное представление. Этот метод немного медленнее предыдущего.
Calendar.getInstance().getTime()следует использовать только в том случае, когда другие инструменты неприемлемы из-за их "тяжеловесности".
Теперь давайте рассмотрим подробности, не волнуйтесь, у нас есть все необходимые материалы 🏊♂️
Анализ производительности 👀
System.currentTimeMillis() — это самый быстрый и эффективный способ измерить время с точностью до миллисекунды в Java. Он идеально подходит для задач, где необходима высокая точность, например, при измерении продолжительности выполнения операций.
При необходимости получить время в виде объекта значение следует использовать
new Date(). Этот метод несколько медленнее, однако предоставляет полное представление о времени.
Calendar.getInstance().getTime() можно назвать рабочей лошадкой среди методов работы со временем в Java. Этот метод создает два объекта —
Calendar и
Date. Он не подходит для частого определения времени, но блестит при выполнении сложных календарных операций.
Ваше приложение юзер-френдли? 🤝
System.currentTimeMillis() просто возвращает число, которое, несмотря на идеальную подготовку к системным операциям, ничего не скажет пользователю. Чтобы преобразовать его в форматируемую дату, нам на помощь придут
Date и
SimpleDateFormat или
DateTimeFormatter.
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
String formattedDate = sdf.format(new Date(currentTimeMillis)); // Теперь это читаемая дата
Однако создание этих объектов требует времени. Однако всегда стоит искать компромисс между производительностью и удобством для пользователя.
Переход на летнее время – друг или враг? ⏰
System.currentTimeMillis() не учитывает переход на летнее время, тогда как
Date и
Calendar применяют локальные настройки времени. Это может привести к неожиданным результатам в работе международных приложений или при записи времени.
Практические рекомендации для занятого разработчика ⚡
- Если приложению требуется точное время, выбирайте
System.currentTimeMillis().
new Date()подойдет, когда нужна полноценная дата, например, для записи в логи или планирования заданий.
Calendar.getInstance().getTime()предоставит все необходимые инструменты для работы с различными часовыми поясами и сложными задачами на основе календаря.
Визуализация 📊
Представим скорость и простоту использования данных методов:
|Метод измерения времени
|Символ
|System.currentTimeMillis()
|🏎️💨
|new Date()
|🚗💨
|Calendar.getInstance().getTime()
|🚜💨
Это подобно выбору транспортного средства в зависимости от ваших целей:
System.currentTimeMillis()— это спортивный автомобиль: максимально быстрый и точный 🏎️.
new Date()— надежный автомобиль для ежедневного использования 🚗.
Calendar.getInstance().getTime()— мощный грузовик, предназначенный для выполнения особо сложных задач 🚜.
Выбор зависит от целей вашего проекта! 🏆
Когда что использовать?
Время — деньги
System.currentTimeMillis() идеален для высокопроизводительного кода, где каждая миллисекунда имеет значение.
Полная информация?
new Date() — ваш выбор, когда нужно полное представление даты, включая логирование или запись событий.
HR-магия с календарем
Calendar предназначен для сложной работы с датами и часовыми поясами, это полноценная библиотека для решения таких задач.
Современный подход
Попробуйте применить новые возможности Java 8 и выше:
java.time или Joda Time для более комфортной работы с временем и датами.
Полезные материалы
- System (Java Platform SE 8 ) — официальная документация Java для
System.currentTimeMillis().
- Date (Java Platform SE 8 ) — подробная документация класса
Dateв Java.
- Calendar (Java Platform SE 8 ) — описание класса
Calendarдля работы с датами.
- Calendar Class in Java with examples – GeeksforGeeks — руководство с примерами работы с
Calendar.
- Java.lang.System.currentTimeMillis() Method – tutorialspoint — статья о методе
System.currentTimeMillis()и его производительности.
- java – Why is System.nanoTime() way slower (in performance) than System.currentTimeMillis()? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow, где сравниваются
System.nanoTime()и
System.currentTimeMillis().
Олеся Тарасова
Java-разработчик