Все названия предупреждений для @SuppressWarnings в Java

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Быстрый ответ

Аннотация @SuppressWarnings обычно используется со следующими ключами:

deprecation : подавляет предупреждения о применении устаревших элементов API.

: подавляет предупреждения о применении устаревших элементов API. unchecked : используется для подавления предупреждений, связанных с операциями непроверенных типов, особенно при работе с обобщениями.

: используется для подавления предупреждений, связанных с операциями непроверенных типов, особенно при работе с обобщениями. rawtypes : подавляет предупреждения о использовании сырых типов в обобщениях.

: подавляет предупреждения о использовании сырых типов в обобщениях. serial : применяется при отсутствии serialVersionUID в классах, которые могут быть сериализованы.

: применяется при отсутствии в классах, которые могут быть сериализованы. fallthrough : предупреждает об отсутствии break в блоках case конструкции switch.

: предупреждает об отсутствии в блоках case конструкции switch. varargs : предотвращает предупреждения, связанные с созданием мостов между массивами и varargs.

Примерный код можно увидеть ниже:

Java Скопировать код @SuppressWarnings({"unchecked", "deprecation"}) void indy500() { // Когда вы готовы пожертвовать безопасностью программы ради её функционала... }

Стоит отметить, что категории предупреждений могут отличаться, поэтому рекомендуется подробнее ознакомиться с Справкой выбранного вами компилятора или инструмента.

Приручаем зверей IDE и компилятора

Перебираем функции IDE

Стандартные предупреждения, такие как unchecked и deprecation , актуальны для Java в целом, но детали могут варьироваться в разных средах разработки и компиляторах.

В Eclipse имеется обширный список таких предупреждений, дополнительно расширяющийся с каждым новым выпуском, вроде Galileo, Indigo, Juno, Kepler и Luna.

Для пользователей IntelliJ IDEA всё заметно проще — комбинация клавиш Alt-Enter предложит варианты аннотаций @SuppressWarnings, в зависимости от контекста.

Расшифровываем предупреждения компилятора

Вывод команды javac -X покажет все доступные категории предупреждений, которые обрабатывает ваш компилятор. Но так или иначе для получения актуального списка целесообразно обратиться к соответствующей документации конкретного компилятора, так как названия несмотря на семантическую схожесть могут быть специфичными.

Повышаем качество кода

Воспользуйтесь @SuppressWarnings, чтобы повысить качество вашего кода, подавляя ненужные предупреждения, лишь будьте осторожны.

Визуализация

В "Музее" предупреждений Java каждому определённому типу предупреждений, которые могут быть подавлены, соответствует своя карточка:

Markdown Скопировать код Музей предупреждений Java 🗺️ | Экспонат | Пиктограмма | Описание | | -------------------- | ----------- | ----------------------------------- | | deprecation | 🏛️ | Устаревшие элементы языка | | unchecked | 📦 | Работа с обобщениями | | fallthrough | ⚡️ | Особенности case в switch | | path | 🚧 | Проблемы с путями файловой системы | | serial | 💾 | Вопросы сериализации | | finally | 🔄 | Предупреждения относительно finally | | all | 🛡️ | Подавление всех предупреждений |

Подавляйте предупреждения обдуманно и избегайте подавления всех предупреждений.

Освоение подавления предупреждений

Подавление предупреждений на основе анализа

Следует подавлять предупреждения только после их вдумчивого анализа. Использование @SuppressWarnings("all") позволяет подавить все предупреждения, однако при этом может быть скрыта реальная проблема.

Используйте IDE в своих интересах

Современные среды разработки, например IntelliJ IDEA, предлагают функцию "Suppress for ...", которая помогает эффективно управлять предупреждениями.

Кругозор возможностей аннотаций

Другие аннотации, например, @VisibleForTesting , указывают на конкретные намерения и используются для повышения информативности уведомлений, особенно в процессе тестирования.

Полезные материалы