Все названия предупреждений для @SuppressWarnings в Java#Java Core
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Аннотация
@SuppressWarnings обычно используется со следующими ключами:
deprecation: подавляет предупреждения о применении устаревших элементов API.
unchecked: используется для подавления предупреждений, связанных с операциями непроверенных типов, особенно при работе с обобщениями.
rawtypes: подавляет предупреждения о использовании сырых типов в обобщениях.
serial: применяется при отсутствии
serialVersionUIDв классах, которые могут быть сериализованы.
fallthrough: предупреждает об отсутствии
breakв блоках case конструкции switch.
varargs: предотвращает предупреждения, связанные с созданием мостов между массивами и varargs.
Примерный код можно увидеть ниже:
@SuppressWarnings({"unchecked", "deprecation"})
void indy500() {
// Когда вы готовы пожертвовать безопасностью программы ради её функционала...
}
Стоит отметить, что категории предупреждений могут отличаться, поэтому рекомендуется подробнее ознакомиться с Справкой выбранного вами компилятора или инструмента.
Приручаем зверей IDE и компилятора
Перебираем функции IDE
Стандартные предупреждения, такие как
unchecked и
deprecation, актуальны для Java в целом, но детали могут варьироваться в разных средах разработки и компиляторах.
В Eclipse имеется обширный список таких предупреждений, дополнительно расширяющийся с каждым новым выпуском, вроде Galileo, Indigo, Juno, Kepler и Luna.
Для пользователей IntelliJ IDEA всё заметно проще — комбинация клавиш
Alt-Enter предложит варианты аннотаций @SuppressWarnings, в зависимости от контекста.
Расшифровываем предупреждения компилятора
Вывод команды
javac -X покажет все доступные категории предупреждений, которые обрабатывает ваш компилятор. Но так или иначе для получения актуального списка целесообразно обратиться к соответствующей документации конкретного компилятора, так как названия несмотря на семантическую схожесть могут быть специфичными.
Повышаем качество кода
Воспользуйтесь @SuppressWarnings, чтобы повысить качество вашего кода, подавляя ненужные предупреждения, лишь будьте осторожны.
Визуализация
В "Музее" предупреждений Java каждому определённому типу предупреждений, которые могут быть подавлены, соответствует своя карточка:
Музей предупреждений Java 🗺️
| Экспонат | Пиктограмма | Описание |
| -------------------- | ----------- | ----------------------------------- |
| deprecation | 🏛️ | Устаревшие элементы языка |
| unchecked | 📦 | Работа с обобщениями |
| fallthrough | ⚡️ | Особенности case в switch |
| path | 🚧 | Проблемы с путями файловой системы |
| serial | 💾 | Вопросы сериализации |
| finally | 🔄 | Предупреждения относительно finally |
| all | 🛡️ | Подавление всех предупреждений |
Подавляйте предупреждения обдуманно и избегайте подавления всех предупреждений.
Освоение подавления предупреждений
Подавление предупреждений на основе анализа
Следует подавлять предупреждения только после их вдумчивого анализа. Использование
@SuppressWarnings("all") позволяет подавить все предупреждения, однако при этом может быть скрыта реальная проблема.
Используйте IDE в своих интересах
Современные среды разработки, например IntelliJ IDEA, предлагают функцию "Suppress for ...", которая помогает эффективно управлять предупреждениями.
Кругозор возможностей аннотаций
Другие аннотации, например,
@VisibleForTesting, указывают на конкретные намерения и используются для повышения информативности уведомлений, особенно в процессе тестирования.
Полезные материалы
- SuppressWarnings (Java Platform SE 8) — Документация
java.lang.SuppressWarnings.
- javac — Документация Oracle о компонентах
SuppressWarnings.
- Java HotSpot VM Options — Управление аннотациями при компиляции, включая
SuppressWarnings.
- Java Compile Errors/Warnings Preferences — Настройки компилятора Eclipse для управления ошибками и предупреждениями.
- Inspections in code | IntelliJ IDEA Documentation — Функциональность инспекции кода в IntelliJ IDEA для работы с
SuppressWarnings.
- Java annotation – Wikipedia — Обзор и объяснение аннотаций в Java, включая
SuppressWarnings.
Олеся Тарасова
Java-разработчик