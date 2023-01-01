Удаление расширения файла из строки в Java: эффективные методы#Java Core
Быстрый ответ
Чтобы удалить расширение файла, можно использовать методы
substring и
lastIndexOf класса
String. Метод
lastIndexOf определяет позицию точки перед расширением файла.
String fileName = "photo.jpeg";
String baseName = fileName.substring(0, fileName.lastIndexOf('.'));
В этом случае переменная
baseName будет содержать
"photo", а расширение
.jpeg будет удалено.
Как обработать особенные ситуации?
Правильная обработка исключений играет ключевую роль для корректного функционирования кода.
Скрытые файлы и файлы без расширений
На примере скрытого файла
.htaccess и файла
README без расширения, показано, как можно обработать файлы, в имени которых нет расширения или оно начинается с точки.
String hiddenFile = ".htaccess";
String base = (hiddenFile.indexOf('.') == 0) ? hiddenFile : hiddenFile.substring(0, hiddenFile.lastIndexOf('.'));
String noExtension = "README";
base = (noExtension.contains(".")) ? noExtension.substring(0, noExtension.lastIndexOf('.')) : noExtension;
Файлы, имя которых содержит несколько точек
Для имен файлов с несколькими точками важно правильно определить позицию последней точки, которая предшествует расширению.
String complexName = "archive.tar.gz";
String simplified = complexName.substring(0, complexName.lastIndexOf('.'));
Универсальная обработка путей к файлам
Чтобы ваш код корректно работал с файлами на разных платформах, используйте системное свойство
file.separator.
String pathSeparator = System.getProperty("file.separator");
Использование внешних библиотек
В библиотеке Apache Commons IO есть утилита
FilenameUtils.removeExtension(), которая упрощает удаление расширения файла.
String completeFileName = FilenameUtils.removeExtension(fileName);
Визуализация
Представим, что у вас есть книжная полка (📚) с книгами, названия которых имеют формат "Adventure_Part1.txt":
📚: [ "Mystery_Novel_V2.txt", "Biography_2019.pdf", "Cookbook_Edition3.txt" ]
Метод
.replace() может "сдуть" расширения, оставив только названия книг:
String title = fileName.replaceFirst("[.][^.]+$", "");
Теперь на полке так:
📚: [ "Mystery_Novel_V2", "Biography_2019", "Cookbook_Edition3" ]
Каждая книга представлена в её первозданной форме, без указания формата. ✨
Продвинутые подходы
Гибкий код: Прелести использования цепочек методов
Использование цепочки методов делает код короче и выразительнее.
String edited = fileName.replaceAll("(?<=.).+$", "").concat("_edited");
Проверяем, перед тем как обрезать
Проверка с помощью
endsWith может предотвратить нежелательное удаление.
if (fileName.endsWith(".jpeg")) {
// Расширение есть, можно спокойно его удалять.
}
Оценка производительности и масштабируемость решения
Модульное тестирование: Ваше спасательное кольцо
Пишите тесты для проверки надёжности вашего кода.
assert "recipe".equals(removeExtension("recipe.txt"));
assert "multi.part".equals(removeExtension("multi.part.tar.gz"));
Большой объем данных: Задачи производительности
Если у вас большой объем данных, выбирайте наиболее эффективные методы.
Полезные материалы
- How to get the filename without the extension in Java? – Stack Overflow — различные подходы к удалению расширений файлов в Java.
- FilenameUtils (Apache Commons IO 2.7 API) — работа с именами файлов с помощью библиотеки Apache Commons IO.
- String (Java SE 11 & JDK 11 ) — документация по классу String в Java.
- Split() String method in Java with examples – GeeksforGeeks — руководство по использованию метода split строки в Java.
- Java – String.substring() Method — руководство по использованию метода substring в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик