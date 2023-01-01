Генерация случайных чисел в заданном диапазоне на Android#Java Core #Android
Быстрый ответ
Для получения случайного числа из определенного диапазона вы можете использовать метод
nextInt класса
Random:
int randomNum = new Random().nextInt(max – min + 1) + min;
Вместо
min и
max укажите начало и конец вашего диапазона соответственно, чтобы получить результатом число, входящее в этот диапазон, включая оба конца.
Диапазоны и границы: как учитывать пределы
Класс
Random генерирует числа в установленных границах. Если начальное значение вашего диапазона отличается от нуля, учтите это в формуле следующим образом:
Random r = new Random();
int min = 5;
int max = 15;
int randomInclusive = r.nextInt(max – min + 1) + min; // Верхняя граница включена
int randomExclusive = r.nextInt(max – min) + min; // Верхняя граница исключена
"Невключающий диапазон" не охватывает верхнюю границу в отличие от "включающего диапазона", который её ограничивает.
За кулисами: возможности класса
Предлагаем вам подробнее изучить принцип работы класса
Random, который служит для генерации случайных чисел.
Визуализация
Предположим, что вы бросаете игральный кубик с числами от 10 до 20 включительно:
int min = 10;
int max = 20;
int randomNum = min + (int)(Math.random() * ((max – min) + 1)); // Мы бросили кубик!
Результат каждого броска мы можем описать следующим образом:
🎲 Крутится... (10-20)
Результаты:
| Бросок | Число |
| ------ | ------ |
| 1 | 14 |
| 2 | 10 |
| 3 | 20 |
Диапазон определяют значения
min и
max, а бросок кубика аналогичен вызову метода
Math.random() в нашем Android-приложении.
Другие способы генерации случайных чисел
Если вам не подходит класс
Random, существуют и другие методы генерации случайных чисел:
ThreadLocalRandom (подходит для многопоточных приложений):
int randomNum = ThreadLocalRandom.current().nextInt(min, max + 1);
SecureRandom (более безопасен):
SecureRandom secureRandom = new SecureRandom();
int randomNum = secureRandom.nextInt(max – min + 1) + min;
ints (используется с API-интерфейсами Java 8 stream):
int randomNum = Random.ints(min, max + 1).findFirst().getAsInt();
Как выбрать подходящий инструмент:
Выбор конкретного метода зависит от ваших потребностей:
SecureRandom используется для криптографических задач,
ThreadLocalRandom — в многопоточных приложениях, а
Random идеальный выбор для общих нужд без особых требований.
Берегитесь возможных проблем
Напоминаем об осторожности при работе со случайными числами:
- Боязнь максимума: Добавьте
+1, чтобы включить верхнюю границу диапазона.
- Некорректные границы: Обязательно проверьте, что
maxбольше, чем
min.
- Большие диапазоны: Работая с большими диапазонами, учтите такие аспекты, как распределение псевдослучайных чисел и производительность.
Полезные материалы
- Random | Android Developers — официальная документация Android по классу Random.
- Как сгенерировать случайное целое число в заданном диапазоне в Java? – Stack Overflow — решения и обсуждения на Stack Overflow.
- Baeldung – Генерация случайных чисел в Java — статьи Baeldung с практическими советами.
- Random (Java Platform SE 8 ) — документация по классу Random.
- Math (Java Platform SE 7 ) — информация о функции Math.random.
- Java Random Number Generator – DigitalOcean — обучающий материал по генерации случайных чисел в Java от DigitalOcean.
Элина Баранова
разработчик Android