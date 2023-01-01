Генерация случайных чисел в заданном диапазоне на Android

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Быстрый ответ

Для получения случайного числа из определенного диапазона вы можете использовать метод nextInt класса Random :

Java Скопировать код int randomNum = new Random().nextInt(max – min + 1) + min;

Вместо min и max укажите начало и конец вашего диапазона соответственно, чтобы получить результатом число, входящее в этот диапазон, включая оба конца.

Диапазоны и границы: как учитывать пределы

Класс Random генерирует числа в установленных границах. Если начальное значение вашего диапазона отличается от нуля, учтите это в формуле следующим образом:

Java Скопировать код Random r = new Random(); int min = 5; int max = 15; int randomInclusive = r.nextInt(max – min + 1) + min; // Верхняя граница включена int randomExclusive = r.nextInt(max – min) + min; // Верхняя граница исключена

"Невключающий диапазон" не охватывает верхнюю границу в отличие от "включающего диапазона", который её ограничивает.

За кулисами: возможности класса

Предлагаем вам подробнее изучить принцип работы класса Random , который служит для генерации случайных чисел.

Визуализация

Предположим, что вы бросаете игральный кубик с числами от 10 до 20 включительно:

Java Скопировать код int min = 10; int max = 20; int randomNum = min + (int)(Math.random() * ((max – min) + 1)); // Мы бросили кубик!

Результат каждого броска мы можем описать следующим образом:

Markdown Скопировать код 🎲 Крутится... (10-20) Результаты: | Бросок | Число | | ------ | ------ | | 1 | 14 | | 2 | 10 | | 3 | 20 |

Диапазон определяют значения min и max , а бросок кубика аналогичен вызову метода Math.random() в нашем Android-приложении.

Другие способы генерации случайных чисел

Если вам не подходит класс Random , существуют и другие методы генерации случайных чисел:

ThreadLocalRandom (подходит для многопоточных приложений):

Java Скопировать код int randomNum = ThreadLocalRandom.current().nextInt(min, max + 1);

SecureRandom (более безопасен):

Java Скопировать код SecureRandom secureRandom = new SecureRandom(); int randomNum = secureRandom.nextInt(max – min + 1) + min;

ints (используется с API-интерфейсами Java 8 stream):

Java Скопировать код int randomNum = Random.ints(min, max + 1).findFirst().getAsInt();

Как выбрать подходящий инструмент:

Выбор конкретного метода зависит от ваших потребностей: SecureRandom используется для криптографических задач, ThreadLocalRandom — в многопоточных приложениях, а Random идеальный выбор для общих нужд без особых требований.

Берегитесь возможных проблем

Напоминаем об осторожности при работе со случайными числами:

Боязнь максимума : Добавьте +1 , чтобы включить верхнюю границу диапазона.

: Добавьте , чтобы включить верхнюю границу диапазона. Некорректные границы : Обязательно проверьте, что max больше, чем min .

: Обязательно проверьте, что больше, чем . Большие диапазоны: Работая с большими диапазонами, учтите такие аспекты, как распределение псевдослучайных чисел и производительность.

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