Как разрешить исключение Unnecessary Stubbing в Mockito

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Быстрый ответ

Чтобы не столкнуться с исключением UnnecessaryStubbingException, организуйте моки только для методов, которые вы планируете использовать в тесте. Лишние моки могут усложнить читаемость кода.

Java Скопировать код // Симулируем только необходимые вызовы when(mockedObject.action("use")).thenReturn("result"); // Используем мок в тесте — если он был создан, значит, он необходим assertThat(mockedObject.action("use"), is("result"));

Чтобы повысить качество тестов, регулярно проверяйте их на правильное использование моков, используйте необходимые способы предотвращения исключений и проводите рефакторинг.

Устраним проблему: распространённые ошибки

Чтобы справиться с UnnecessaryStubbingException, важно уделить внимание следующим возможным ошибкам в ваших тестах:

Созданные моки не используются в вызовах методов

Убедитесь в том, что каждый ваш мок находит своё применение в коде и они не остаются без использования.

Ошибки до вызова мока

Если тест завершается с ошибкой до того, как доходит до мока, это может вызвать исключение. Проверьте каждое утверждение и каждую операцию, которые могут прервать тест выполнения теста.

Неточности в маршруте кода

Проанализируйте, соответствуют ли моки действительному пути выполнения кода, особенно в случае условной ветвистости.

Чистота кода

Регулярно делайте обзор тестов, чтобы исключить устаревшие моки. Это особенно важно в случае проектов, полученных в наследство, чтобы обеспечить актуальность и удобство работы с вашими тестами.

Стратегии: регулирование строгости Mockito

В сложных тестах может возникнуть потребность в создании неиспользуемых заглушек. Вот как можно настроить строгость Mockito, чтобы избежать ненужных исключений:

Стратегии для JUnit 4

Ослабьте строгость Mockito с помощью MockitoJUnitRunner.Silent или настройте MockitoJUnit.rule().strictness(Strictness.LENIENT) .

Java Скопировать код // Тест без строгого контроля за мокированием @RunWith(MockitoJUnitRunner.Silent.class) public class MyTestClass { // Код теста }

Стратегии для JUnit 5

Вы используете JUnit 5? Настройте строгость с помощью аннотации @MockitoSettings .

Java Скопировать код // Настройка строгости в JUnit 5 @MockitoSettings(strictness = Strictness.LENIENT) class MyTestClass { // Код теста }

Lenient API Mockito

Используйте lenient() API для более гибкого контроля мокирования начиная с версии mockito-core 2.23.0+.

Java Скопировать код // lenient() позволяет быть более снисходительным при создании моков lenient().when(mockedObject.someMethod()).thenReturn(someValue);

Контроль качества: Рефакторинг для улучшения читаемости

Качественный тест – это не только успешное прохождение и сбой, но также удобочитаемый и легко поддерживаемый код:

Разумность использования моков

Каждый мок должен быть оправданным. Определите, для чего вы их создаете и какую цель они служат.

Оптимизация использования

Рефакторинг ваших тестов поможет повысить их эффективность, сделав тестовые сценарии более гибкими и удобными в сопровождении.

Визуализация

Осветим концепцию неоправданного создания заглушки используя наглядные образы:

Markdown Скопировать код Представьте ваш тест как конвейер на производстве.

Неоправданное создание заглушки: Вы добавили процесс (⚙️), который в итоге не применяется!

Markdown Скопировать код Вы создали лишний слот (🕳️), который остался неиспользованным!

Решение: Добавляйте на конвейер только то, что действительно востребовано.

Markdown Скопировать код До: [⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️] После: [⚙️⚙️] // Только два используемых процесса, без излишеств.

Убирайте лишние элементы, чтобы избежать ненужных потерь производительности.

Чек-лист для профилактики

Вот список рекомендаций, которые помогут защитить ваши тесты от исключений UnnecessaryStubbingExceptions:

Анализ "Мок-Станций" : Каждая заглушка должна быть необходимой для теста.

: Каждая заглушка должна быть необходимой для теста. Синхронизация : Обеспечьте соответствие между моками и тестируемыми методами.

: Обеспечьте соответствие между моками и тестируемыми методами. Обзор теста : Проанализируйте возможные пути выполнения теста.

: Проанализируйте возможные пути выполнения теста. Планомерное обновление : Проводите регулярную актуализацию тестового покрытия.

: Проводите регулярную актуализацию тестового покрытия. Следите за указаниями Mockito : Mockito может подсказать на реальные возможности улучшения через свои предупреждения.

: Mockito может подсказать на реальные возможности улучшения через свои предупреждения. Testing and Compilation: Убедитесь, что код успешно компилируется и все тесты проходят, прежде чем отбросить заглушку как "ни к чему".

Эти принципы помогут поддерживать ваш набор тестов в актуальном и высокоэффективном состоянии.

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