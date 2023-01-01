Преобразование отрицательных чисел в положительные в Java#Java Core
Быстрый ответ
Для преобразования отрицательного числа в положительное вы можете использовать метод
Math.abs():
int positive = Math.abs(-5); // Теперь значение переменной positive равно 5.
Хитрый случай:
Неожиданный результат
При использовании
Math.abs() с
Integer.MIN_VALUE результат может быть не таким, как ожидалось:
int minValue = Integer.MIN_VALUE;
int positiveMinValue = Math.abs(minValue); // Получаем отрицательное число!
Такое поведение объясняется тем, что
int в Java — это 32-битное целое число со знаком, и максимальное возможное отрицательное значение больше максимального положительного на единицу.
Применение тернарного оператора
В случае неработоспособности
Math.abs с
Integer.MIN_VALUE, тернарный оператор приходит на помощь:
int x = Integer.MIN_VALUE;
int positiveX = (x < 0) ? -x : x; // Для отрицательного значения x изменяем знак, иначе оставляем как есть.
Работа с суммами
Если требуется интерпретировать все числа как положительные при их сложении, на каждой итерации цикла используйте
Math.abs():
int sum = 0;
for (int number : numbersArray) {
sum += Math.abs(number); // Считаем каждое число положительным.
}
Этот подход позволяет получить общее значение, как если бы оно было измерено отнительно нуля.
Что такое модуль числа?
Краткое теоретическое пояснение
Модуль числа – это расстояние числа от нуля, которое не зависит от его положительности или отрицательности на числовой оси.
Пример для наглядности
СИмагинируем два города, расположенных на одинаковом расстоянии в 300 км от центральной точки.
Город А (-300 км) ------------------ 0 ------------------ Город B (+300 км)
Модуль расстояния от каждого города до центра — это 300 км, вне зависимости от знака.
Визуализация
Представим приведение к модулю как работу с фотонегативом:
Оригинал: [📸🌑] // Это негатив.
Применение фильтра аналогично
Math.abs():
Процесс: [📸🌑] ➡️🔆 ➡️ [📸🌕]
Итог: [📸🌕] // Теперь изображение положительное!
Работа с большими числами при помощи BigInteger
Для чисел, превосходящих ограничения
int, используют
BigInteger.
BigInteger bigNegative = new BigInteger("-1234567890123456789");
BigInteger bigPositive = bigNegative.abs(); // Получаем огромное положительное число.
Точность превыше всего: работа с float и double
Выбор между float и double
Метод
Math.abs() прекрасно справляется как с
float, так и с
double:
double negativeDouble = -42.0;
double positiveDouble = Math.abs(negativeDouble); // Преобразуем отрицательное значение в положительное.
Вопрос полной точности с BigDecimal
Когда важна высокая точность, используйте
BigDecimal для представления десятичных чисел:
BigDecimal piNegative = new BigDecimal("-3.14159265358979323846");
BigDecimal piPositive = piNegative.abs(); // Теперь число Пи положительное, что радует математиков.
Полезные материалы
- Math (Java Platform SE 8) — официальная документация на
Math.abs().
- 'Make a negative number positive' – Stack Overflow — обсуждение методик преобразования отрицательных чисел в положительные.
- Integer (Java Platform SE 8) — гайд по классу
Integer.
- Java Ternary Operator with Examples – GeeksforGeeks — руководство по использованию тернарного оператора в Java.
- 'Conventional name for return value' — лучшие практики именования возвращаемых значений в Java.
- Programming Tutorials and Source Code Examples — учебник по работе с
BigInteger.
- Code Conventions for the Java Programming Language: Contents — стандарты написания кода на Java от Oracle для поддержания кода в чистоте и порядке.
Олеся Тарасова
Java-разработчик