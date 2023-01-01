Преобразование отрицательных чисел в положительные в Java

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Быстрый ответ

Для преобразования отрицательного числа в положительное вы можете использовать метод Math.abs() :

Java Скопировать код int positive = Math.abs(-5); // Теперь значение переменной positive равно 5.

Хитрый случай:

Неожиданный результат

При использовании Math.abs() с Integer.MIN_VALUE результат может быть не таким, как ожидалось:

Java Скопировать код int minValue = Integer.MIN_VALUE; int positiveMinValue = Math.abs(minValue); // Получаем отрицательное число!

Такое поведение объясняется тем, что int в Java — это 32-битное целое число со знаком, и максимальное возможное отрицательное значение больше максимального положительного на единицу.

Применение тернарного оператора

В случае неработоспособности Math.abs с Integer.MIN_VALUE , тернарный оператор приходит на помощь:

Java Скопировать код int x = Integer.MIN_VALUE; int positiveX = (x < 0) ? -x : x; // Для отрицательного значения x изменяем знак, иначе оставляем как есть.

Работа с суммами

Если требуется интерпретировать все числа как положительные при их сложении, на каждой итерации цикла используйте Math.abs() :

Java Скопировать код int sum = 0; for (int number : numbersArray) { sum += Math.abs(number); // Считаем каждое число положительным. }

Этот подход позволяет получить общее значение, как если бы оно было измерено отнительно нуля.

Что такое модуль числа?

Краткое теоретическое пояснение

Модуль числа – это расстояние числа от нуля, которое не зависит от его положительности или отрицательности на числовой оси.

Пример для наглядности

СИмагинируем два города, расположенных на одинаковом расстоянии в 300 км от центральной точки.

Markdown Скопировать код Город А (-300 км) ------------------ 0 ------------------ Город B (+300 км)

Модуль расстояния от каждого города до центра — это 300 км, вне зависимости от знака.

Визуализация

Представим приведение к модулю как работу с фотонегативом:

Markdown Скопировать код Оригинал: [📸🌑] // Это негатив.

Применение фильтра аналогично Math.abs() :

Markdown Скопировать код Процесс: [📸🌑] ➡️🔆 ➡️ [📸🌕]

Итог: [📸🌕] // Теперь изображение положительное!

Работа с большими числами при помощи BigInteger

Для чисел, превосходящих ограничения int , используют BigInteger .

Java Скопировать код BigInteger bigNegative = new BigInteger("-1234567890123456789"); BigInteger bigPositive = bigNegative.abs(); // Получаем огромное положительное число.

Точность превыше всего: работа с float и double

Выбор между float и double

Метод Math.abs() прекрасно справляется как с float , так и с double :

Java Скопировать код double negativeDouble = -42.0; double positiveDouble = Math.abs(negativeDouble); // Преобразуем отрицательное значение в положительное.

Вопрос полной точности с BigDecimal

Когда важна высокая точность, используйте BigDecimal для представления десятичных чисел:

Java Скопировать код BigDecimal piNegative = new BigDecimal("-3.14159265358979323846"); BigDecimal piPositive = piNegative.abs(); // Теперь число Пи положительное, что радует математиков.

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