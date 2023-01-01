Внедрение зависимостей в самостоятельно созданный объект в Spring

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public class AutowireEnforcer implements ApplicationContextAware { private static AutowireCapableBeanFactory beanFactory; @Override public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException { beanFactory = applicationContext.getAutowireCapableBeanFactory(); } public static void enforceAutowire(Object object) { // Spring готов внедрить зависимости в этот объект. beanFactory.autowireBean(object); } }