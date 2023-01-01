Поиск метода indexOf в массивах Java: решения и альтернативы

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Быстрый ответ

В Java не существует встроенного метода indexOf для массивов. Вам придется самостоятельно реализовать фунциональность этого метода. Это можно сделать так:

Java Скопировать код public static int indexOf(int[] array, int key) { for (int i = 0; i < array.length; i++) { if (array[i] == key) return i; } return -1; }

Применим его на практике:

Java Скопировать код int index = indexOf(new int[]{1, 2, 3, 4}, 3); // вернёт 2

Примитивные массивы против объектных массивов

В случае примитивных массивов...

Метод Arrays.asList() будет работать неадекватно с примитивными массивами, трактуя весь массив как единый объект.

Преобразуйте примитивы в объекты следующим образом:

Java Скопировать код Integer[] boxedArray = {1, 2, 3, 4}; int index = Arrays.asList(boxedArray).indexOf(3); // возвращает 2

С отсортированными массивами всё как с конфетами в коробке

Для работы с отсортированными массивами можно использовать метод Arrays.binarySearch() , который является крайне эффективным – его сложность составляет O(log n):

Java Скопировать код int[] sortedArray = {1, 2, 3, 4}; int index = Arrays.binarySearch(sortedArray, 3); if (index >= 0) { // элемент найден } else { // в массиве данный элемент отсутствует }

Получение отрицательного результата говорит об отсутствии искомого элемента.

Встреча массивов с Коллекциями

Массивы стали более социальными

Используя Arrays.asList() , массивы могут успешно взаимодействовать с другими коллекциями и использовать такие методы как indexOf и lastIndexOf :

Java Скопировать код List<Integer> list = Arrays.asList(1, 2, 3, 4); int index = list.indexOf(3); // возвращает 2

Заметим, что размер такого списка изменить нельзя.

Встроенный метод indexOf в библиотеках сторонних разработчиков

Существуют сторонние библиотеки, такие как Apache Commons Lang и Guava, предоставляющие встроенный indexOf :

В Apache Commons Lang это метод ArrayUtils.indexOf() :

Java Скопировать код int index = ArrayUtils.indexOf(new int[]{1, 2, 3, 4}, 3); // возвращает 2

В Guava для работы с примитивами применяется Ints.indexOf() :

Java Скопировать код int index = Ints.indexOf(new int[]{1, 2, 3, 4}, 3); // возвращает 2

Создание вашего собственного

Ваш персональный метод

Вы можете создать свой собственный метод indexOf , который будет выполнять проверку на null и иметь настраиваемое поведение:

Java Скопировать код public static <T> int indexOf(T[] array, T key) { if (key == null) { for (int i = 0; i < array.length; i++) { if (array[i] == null) return i; } } else { for (int i = 0; i < array.length; i++) { if (key.equals(array[i])) return i; } } return -1; }

Сортировка по-своему с использованием Comparator

Вы можете использовать Comparator для работы с методом Arrays.binarySearch() :

Java Скопировать код Integer[] array = {2, 4, 1, 3}; Arrays.sort(array, Comparator.reverseOrder()); int index = Arrays.binarySearch(array, 3, Comparator.reverseOrder()); // возвращает 2

Визуализация

Допустим, мы ищем любимую книгу (📗) в библиотеке:

Java Скопировать код String[] bookshelf = {"📘", "📙", "📕", "📗", "📔"}; int favoriteBookIndex = Arrays.asList(bookshelf).indexOf("📗"); // 🕵️‍♂️

Мы искали книгу среди остальных и нашли её на позиции: 3.

Несмотря на то, что Java не предоставляет метод indexOf для массивов, проблема легко решается с помощью конструкции Arrays.asList(array).indexOf(element) .

Жонглирование производительностью

Выбор метода имеет значение

Для небольших массивов подходит обычный цикл for .

. Для отсортированных массивов большого размера подойдет binarySearch .

. При работе с примитивами, такими библиотеками как Guava, можно добиться более высокой эффективности.

Stream API для стиля и производительности

В Java 8 возможно использовать такой подход:

Java Скопировать код int index = IntStream.range(0, array.length) .filter(i -> key.equals(array[i])) .findFirst() .orElse(-1); // вернёт 2

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