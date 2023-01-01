logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Поиск метода indexOf в массивах Java: решения и альтернативы
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Поиск метода indexOf в массивах Java: решения и альтернативы

#Java Core  #Коллекции Java  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

В Java не существует встроенного метода indexOf для массивов. Вам придется самостоятельно реализовать фунциональность этого метода. Это можно сделать так:

Java
Скопировать код
public static int indexOf(int[] array, int key) {
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        if (array[i] == key) return i;
    }
    return -1;
}

Применим его на практике:

Java
Скопировать код
int index = indexOf(new int[]{1, 2, 3, 4}, 3); // вернёт 2
Пошаговый план для смены профессии

Примитивные массивы против объектных массивов

В случае примитивных массивов...

Метод Arrays.asList() будет работать неадекватно с примитивными массивами, трактуя весь массив как единый объект.

Преобразуйте примитивы в объекты следующим образом:

Java
Скопировать код
Integer[] boxedArray = {1, 2, 3, 4};
int index = Arrays.asList(boxedArray).indexOf(3); // возвращает 2

С отсортированными массивами всё как с конфетами в коробке

Для работы с отсортированными массивами можно использовать метод Arrays.binarySearch(), который является крайне эффективным – его сложность составляет O(log n):

Java
Скопировать код
int[] sortedArray = {1, 2, 3, 4};
int index = Arrays.binarySearch(sortedArray, 3);
if (index >= 0) {
    // элемент найден
} else {
    // в массиве данный элемент отсутствует
}

Получение отрицательного результата говорит об отсутствии искомого элемента.

Встреча массивов с Коллекциями

Массивы стали более социальными

Используя Arrays.asList(), массивы могут успешно взаимодействовать с другими коллекциями и использовать такие методы как indexOf и lastIndexOf:

Java
Скопировать код
List<Integer> list = Arrays.asList(1, 2, 3, 4);
int index = list.indexOf(3); // возвращает 2

Заметим, что размер такого списка изменить нельзя.

Встроенный метод indexOf в библиотеках сторонних разработчиков

Существуют сторонние библиотеки, такие как Apache Commons Lang и Guava, предоставляющие встроенный indexOf:

  • В Apache Commons Lang это метод ArrayUtils.indexOf():
Java
Скопировать код
int index = ArrayUtils.indexOf(new int[]{1, 2, 3, 4}, 3); // возвращает 2
  • В Guava для работы с примитивами применяется Ints.indexOf():
Java
Скопировать код
int index = Ints.indexOf(new int[]{1, 2, 3, 4}, 3); // возвращает 2

Создание вашего собственного

Ваш персональный метод

Вы можете создать свой собственный метод indexOf, который будет выполнять проверку на null и иметь настраиваемое поведение:

Java
Скопировать код
public static <T> int indexOf(T[] array, T key) {
    if (key == null) {
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            if (array[i] == null) return i;
        }
    } else {
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            if (key.equals(array[i])) return i;
        }
    }
    return -1;
}

Сортировка по-своему с использованием Comparator

Вы можете использовать Comparator для работы с методом Arrays.binarySearch():

Java
Скопировать код
Integer[] array = {2, 4, 1, 3};
Arrays.sort(array, Comparator.reverseOrder());
int index = Arrays.binarySearch(array, 3, Comparator.reverseOrder()); // возвращает 2

Визуализация

Допустим, мы ищем любимую книгу (📗) в библиотеке:

Java
Скопировать код
String[] bookshelf = {"📘", "📙", "📕", "📗", "📔"};
int favoriteBookIndex = Arrays.asList(bookshelf).indexOf("📗"); // 🕵️‍♂️

Мы искали книгу среди остальных и нашли её на позиции: 3.

Несмотря на то, что Java не предоставляет метод indexOf для массивов, проблема легко решается с помощью конструкции Arrays.asList(array).indexOf(element).

Жонглирование производительностью

Выбор метода имеет значение

  • Для небольших массивов подходит обычный цикл for.
  • Для отсортированных массивов большого размера подойдет binarySearch.
  • При работе с примитивами, такими библиотеками как Guava, можно добиться более высокой эффективности.

Stream API для стиля и производительности

В Java 8 возможно использовать такой подход:

Java
Скопировать код
int index = IntStream.range(0, array.length)
                     .filter(i -> key.equals(array[i]))
                     .findFirst()
                     .orElse(-1); // вернёт 2

Полезные материалы

  1. [Arrays (Java Platform SE 8)] — документация по работе с массивами.
  2. [List (Java Platform SE 8)] — интерфейс List.
  3. [ArrayUtils (Apache Commons Lang 3.11 API)] — библиотека Apache Commons Lang.
  4. [FluentIterable (Guava)] — библиотека Google Guava.
  5. [Where is Java's Array indexOf? – Stack Overflow] — обсуждение на форуме Stack Overflow.
  6. [Stream (Java Platform SE 8)] — Java Stream API.
  7. [IntStream (Java Platform SE 8)] — IntStream для удобной работы с массивами примитивов.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для поиска индекса элемента в отсортированном массиве в Java?
1 / 5

Олеся Тарасова

Java-разработчик

Свежие материалы
Видео уроки по C++
6 сентября 2024
Компиляция и отладка программ на C
30 августа 2024
Основные этапы компиляции: от лексического анализа до оптимизации кода
30 августа 2024

Загрузка...