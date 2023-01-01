Генерация Java классов из .XSD файла: обзор методов#Java Core #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Для преобразования XSD-файлов в Java-классы достаточно выполнить команду в терминале с использованием утилиты
xjc, составной частью JAXB:
xjc -p com.mycode.model mySchema.xsd
Флаг
-p указывает целевой пакет, например,
com.mycode.model. У пользователя Java 9 и более поздних версий должно быть учтено, что JAXB должен быть добавлен в зависимости проекта, поскольку он исключён из стандартной поставки JDK.
Разбираемся с JAXB
JAXB — это Java Architecture for XML Binding — конвертирование XML-строк в объекты Java и обратно, который отличается понятностью и не требует внешних зависимостей для выполнения.
Подробнее об особенностях
При глубоком изучении JAXB можно выявить ряд важных особенностей, в которых проявляются его мощности и гибкость.
Лёгкость и стабильность
Начиная с версии 1.6, JAXB включён в состав JDK, что облегчает его использование в проектах.
Аннотации
Создаваемые JAXB Java-классы содержат аннотации, организующие связь между самими классами и соответствующими им XML-схемами.
Альтернативы JAXB
В определенных случаях вместо JAXB можно использовать другие инструменты – как XMLBeans, так и Simple XML Serialization. Все зависит от специфики проекта.
Поддержка в IDE
IDE, такие как Eclipse и IntelliJ IDEA, предлагают встроенные механизмы для работы с JAXB, что облегчает взаимодействие между XML и Java, снижая необходимость использования командной строки.
Полезные стратегии и лучшие практики
Валидация
Валидация XML-схемы до её десериализации помогает избегать неожиданных ошибок и повышает качество обработки данных.
Маршалинг и демаршалинг
JAXBContext и
Marshaller преобразуют объекты Java в XML, в свою очередь,
Unmarshaller возвращает процесс обратно.
Продвинутые темы
Подробнее ознакомиться с нюансами работы JAXB можно в блогах, особенно в блоге Кохсуке Кавагути, одного из ключевых разработчиков JAXB.
Визуализация
Давайте просто и наглядно описать процесс. Рассмотрим '.XSD'-файл, как формы для выпечки, а Java-классы – как готовую выпечку:
XSD-схема (📃) = Форма для выпечки
Java-классы(🍪) = Готовая выпечка
Команда для "выпечки":
xjc -d src -p com.example.package schema.xsd // Печём Java-печеньки!
Вот что мы получим:
До: Тесто 🍥
После: Печенья 🍪🍪🍪 // "Диетические" печенья могут содержать следы классов
XSD-файл задаёт форму (шаблон), которая определит форму Java-печенек. Приятного аппетита!
Обзор для понимания
JAXBContext
JAXBContext — это стартовая точка работы с JAXB, координирующая процесс связывания XML-схемы с Java-классами в процессах сериализации и десериализации.
Marshaller и Unmarshaller
Marshaller и
Unmarshaller осуществляют процесс преобразования Java-объектов в XML и обратно.
Marshaller записывает объекты в XML, а 'Unmarshaller' восстанавливает Java-объекты из XML-документа.
Аннотации и их настройка
Большое значение имеет освоение аннотаций JAXB, таких как
@XmlAdapter и
@XmlElementWrapper, которые позволяют детально настроить процесс маршалинга.
Полезные материалы
- Java Architecture for XML Binding (Java tutorial) — поэтапное руководство по JAXB от Java.
- Welcome to XMLBeans — детальное описание использования XMLBeans для замены JAXB.
- Newest 'jaxb' Questions – Stack Overflow — советы сообщества и типичные вопросы о JAXB.
- XML Schema Tutorial — узнайте больше о структуре и использовании XSD.
- Java Architecture for XML Binding (JAXB) — глубокое изложение темы по JAXB от Oracle.
Олеся Тарасова
Java-разработчик