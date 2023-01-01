Генерация Java классов из .XSD файла: обзор методов

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Быстрый ответ

Для преобразования XSD-файлов в Java-классы достаточно выполнить команду в терминале с использованием утилиты xjc , составной частью JAXB:

shell Скопировать код xjc -p com.mycode.model mySchema.xsd

Флаг -p указывает целевой пакет, например, com.mycode.model . У пользователя Java 9 и более поздних версий должно быть учтено, что JAXB должен быть добавлен в зависимости проекта, поскольку он исключён из стандартной поставки JDK.

Разбираемся с JAXB

JAXB — это Java Architecture for XML Binding — конвертирование XML-строк в объекты Java и обратно, который отличается понятностью и не требует внешних зависимостей для выполнения.

Подробнее об особенностях

При глубоком изучении JAXB можно выявить ряд важных особенностей, в которых проявляются его мощности и гибкость.

Лёгкость и стабильность

Начиная с версии 1.6, JAXB включён в состав JDK, что облегчает его использование в проектах.

Аннотации

Создаваемые JAXB Java-классы содержат аннотации, организующие связь между самими классами и соответствующими им XML-схемами.

Альтернативы JAXB

В определенных случаях вместо JAXB можно использовать другие инструменты – как XMLBeans, так и Simple XML Serialization. Все зависит от специфики проекта.

Поддержка в IDE

IDE, такие как Eclipse и IntelliJ IDEA, предлагают встроенные механизмы для работы с JAXB, что облегчает взаимодействие между XML и Java, снижая необходимость использования командной строки.

Полезные стратегии и лучшие практики

Валидация

Валидация XML-схемы до её десериализации помогает избегать неожиданных ошибок и повышает качество обработки данных.

Маршалинг и демаршалинг

JAXBContext и Marshaller преобразуют объекты Java в XML, в свою очередь, Unmarshaller возвращает процесс обратно.

Продвинутые темы

Подробнее ознакомиться с нюансами работы JAXB можно в блогах, особенно в блоге Кохсуке Кавагути, одного из ключевых разработчиков JAXB.

Визуализация

Давайте просто и наглядно описать процесс. Рассмотрим '.XSD'-файл, как формы для выпечки, а Java-классы – как готовую выпечку:

Markdown Скопировать код XSD-схема (📃) = Форма для выпечки Java-классы(🍪) = Готовая выпечка

Команда для "выпечки":

shell Скопировать код xjc -d src -p com.example.package schema.xsd // Печём Java-печеньки!

Вот что мы получим:

Markdown Скопировать код До: Тесто 🍥 После: Печенья 🍪🍪🍪 // "Диетические" печенья могут содержать следы классов

XSD-файл задаёт форму (шаблон), которая определит форму Java-печенек. Приятного аппетита!

Обзор для понимания

JAXBContext

JAXBContext — это стартовая точка работы с JAXB, координирующая процесс связывания XML-схемы с Java-классами в процессах сериализации и десериализации.

Marshaller и Unmarshaller

Marshaller и Unmarshaller осуществляют процесс преобразования Java-объектов в XML и обратно. Marshaller записывает объекты в XML, а 'Unmarshaller' восстанавливает Java-объекты из XML-документа.

Аннотации и их настройка

Большое значение имеет освоение аннотаций JAXB, таких как @XmlAdapter и @XmlElementWrapper , которые позволяют детально настроить процесс маршалинга.

Полезные материалы