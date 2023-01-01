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В чем разница: Mockito doReturn().when() и when().thenReturn()
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В чем разница: Mockito doReturn().when() и when().thenReturn()

#Java Core  #Тесты Java  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

doReturn() подходит для использования с шпионами (spies), так как предотвращает выполнение реального метода и нежелательные побочные эффекты. В то же время, when() более предпочтителен для использования с моками (mocks). Иногда doReturn() используется, когда есть необходимость избежать возможности исключения в методе.

Java
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// Используем doReturn() для безопасности
doReturn("safe").when(spyList).get(0);

// Предпочитаем использовать when() в обычной ситуации
when(mockList.get(0)).thenReturn("standard");
Пошаговый план для смены профессии

Преимущества doReturn() для создания заглушек

Работа с void методами и шпионами

Использование doReturn() оправдано, когда необходимо стабилизировать void метод или работать с шпионом Mockito. Это позволяет избавиться от выполнения реального метода и его недожелательных последствий.

Java
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// Создаем заглушку для void метода на профессиональном уровне
doReturn().when(spyList).clear();

// Этот код вызовет исключение UnnecessaryStubbingException
// doNothing().when(spyList).clear();

Избежание побочных эффектов

С doReturn() нет необходимости беспокоиться о побочных эффектах при стабилизации метода, поскольку он не будет выполнен. Это особенно ценно в случае методов, которые воздействуют на глобальное состояние или взаимодействуют с внешними системами.

Java
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// Гарантируем, что все будет под контролем
doReturn("state-safe").when(mockObject).methodThatAltersState();

Переопределение предыдущих заглушек

Вы можете использовать doReturn() для того, чтобы переопределить ранее установленные заглушки с исключениями, что дает возможность адаптировать поведение мока в процессе тестирования.

Java
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// Изменяем предыдущую заглушку, которая генерирует исключение
when(mockList.get(anyInt())).thenThrow(new RuntimeException());
doReturn("recovered").when(mockList).get(0);

when().thenReturn() для строгой типизации и читаемости

when().thenReturn() более предпочтителен в отношении читаемости и строгой типизации. Он ясно показывает намерения по созданию заглушки и позволяет обнаружить ошибки при настройке тестов на этапе компиляции.

Java
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// Создаем стаб с понятным и безопасным кодом
when(mockList.get(0)).thenReturn("type-safe");

Визуализация

doReturn() и when() можно сравнить с тем, как ведете себя при организации сюрприза на вечеринке:

Markdown
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doReturn(): Секретный Конверт 📩
- Готовите сюрприз (результат) и помещаете его в конверт (заглушку) заранее.
- Содержимое остается НЕИЗМЕННЫМ, не зависит от событий на вечеринке (реальных вызовов методов).

when(): Организатор Вечеринок 🎉
- Готовите сюрпризы (результаты) в зависимости от приглашений (вызовов методов).
- Есть возможность для адаптации, но появление незапланированного гостя (исключения) может испортить вечеринку (тест).

Выберите подход, который наиболее подходит к вашей конкретной ситуации:

Markdown
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Используйте 📩, когда:
- Требуется конкретный результат без вызова реального метода.

Предпочитайте 🎉, когда:
- Важна гибкость, а все методы «вежливы».

Согласованность и достижение целостности методов

Единство в синтаксисе

Для упрощения и единообразия кода полезно овладеть одним типом синтаксиса. Если ваши тесты не связаны со сложными случаями и шпионами, то «when().thenReturn()» может стать наиболее удобным из-за своей наглядности.

Java
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// Демонстрируем стандартное создание заглушек через when()
when(mockList.get(0)).thenReturn("consistent");

Работа с исключениями и многократные вызовы

doReturn().when() особенно полезен для методов, которые предполагают различные результаты при последовательных вызовах или генерируют исключения.

Java
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// Значения заглушки, меняющиеся с каждым вызовом
doReturn("first-call").doReturn("second-call").when(mockList).get(anyInt());

// Генерация исключения с помощью заглушки
doThrow(new RuntimeException()).when(mockList).clear();

Совершенствование чистого кода

Устранение «запаха» кода

Переопределение заглушек можно считать «запахом» кода. Поэтому желательно стремиться к созданию предсказуемых и согласованных тестов для облегчения работы.

Контекст имеет значение

От величайшей важности наиболее подходящий подход для цепочки вызовов. Правильный выбор стратегии стабилизации помогает сократить усилия, минимизировать риск ошибок и упростить процесс тестирования.

Полезные материалы

  1. Mockito – mockito-core 5.10.0 javadocофициальная документация по методам doReturn() и when() Mockito.
  2. java – Mockito – различия между doReturn() и when() – Stack Overflowобсуждение на Stack Overflow, разъясняющее особенности doReturn() и when().
  3. Unit tests with Mockito – Tutorial — руководство для модульного тестирования с использованием Mockito, включая when и doReturn.
  4. org.mockito.Mockito#doReturn — множество java-примеров кода для doReturn в Mockito.
  5. Mockito When/Then vs DoReturn/When – YouTubeвидео-руководство, демонстрирующее when/then в сравнении с doReturn/when в Mockito.
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Рустам Мельников

Java-инженер

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