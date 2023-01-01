Создание ссылок на методы в Javadoc: решение ошибок#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для того чтобы сослаться на метод из другого класса в Javadoc, пользуйтесь формой
{@link Класс#метод}. Определение типов параметров обязательно при ссылке на перегруженные методы:
/**
* Обратитесь к {@link OtherClass#targetMethod}.
*/
Если метод содержит параметры, формат ссылки будет выглядеть так:
/**
* Ознакомьтесь с использованием метода {@link OtherClass#targetMethod(Type1, Type2)} здесь.
*/
Не забывайте указывать полные имена пакетов для параметров, если они не относятся к
java.lang и не импортируются в ваш класс.
Подробности ссылок в Javadoc
Создание ссылок в Javadoc удобно осуществлять при помощи аннотаций
@see и
{@link}.
Разница между
{@link} и
@see
Аннотация
{@link} обогащает описание деталями и является частью текста:
/**
* Благодаря методу {@link OtherClass#method(String)} происходят чудеса.
*/
Аннотация
@see добавляет ссылку в особый раздел "Смотрите также":
/**
* @see OtherClass#method(String)
*/
Синтаксис и надежные подходы
С синтаксисом стоит быть осмотрительным. В случае ссылок на перегруженные методы с параметрами обязательно указывать полные имена типов:
/**
* Для вычислений используйте {@link com.example.util.UtilityClass#complexCalculation(java.util.List, int)}.
*/
Предотвращение распространенных ошибок
Избегайте ошибок при составлении Javadoc, таких как неправильные имена методов или несоответствующие сигнатуры. Отслеживайте точность синтаксиса и актуальность информации.
Для улучшения читаемости рекомендуется добавлять описательные фрагменты вместе с
{@link}:
/**
* Для сортировки применяйте {@link java.util.Collections#sort(java.util.List) проверенный временем sort}.
*/
Советы для оптимизации ссылок в Javadoc
Грамотное включение ссылок
Тщательно встраивайте
{@link} в описание, учитывая контекст:
/**
* Метод заимствует логику у {@link OtherClass#similarMethod()}. Реально, код с характером.
*/
Определённость параметров
При ссылке на перегруженные методы указывайте типы параметров без исключения:
/**
* Найдите идеи в методе {@link OtherClass#method(java.lang.String, int)}. Видно, что у него есть свои поклонники!
*/
Обработка параметров-дженериков
Для методов, использующих дженерики, обязательно использование специального синтаксиса:
/**
* Для обработки задействован метод {@link SomeClass#<T>method(java.util.List<T>, T)}. И здесь T — в центре внимания!
*/
Визуализация
Можно представить Javadoc как указатель в "книге рецептов программиста". Каждый раздел соответствует классу, а указатель — методу:
📚 Класс A: [Закуски, Основные блюда, **Десерты**]
📚 Класс B: [**Супы**, Салаты, Напитки]
Использование ссылающегося Javadoc можно сравнить с праздничной трапезой, к которой каждый принес свое блюдо:
Суп из Класса B станет отличной добавкой к ужину Класса A 🎉🥣
Аннотация
{@link} служит вашим проводником по миру кода:
/**
* Заметьте, как {@link ClassB#soup()} оживляет наш общий стол.
*/
В мире программирования это ваш навигатор MapMyDish. Приятного вам аппетита!
Примеры для наглядности Javadoc
Наглядные примеры в Javadoc способствуют улучшению понимания методов и придают им практическую ценность.
Фрагменты кода
Используйте теги
<code> или
<pre> для отображения фрагментов кода:
/**
* Создание Singleton вот так:
* <pre>{@code
* SingletonExample instance = SingletonExample.getTheOne(); // Вот он какой!
* }</pre>
*/
Упоминание связанных методов
Отметьте связанную функциональность или альтернативы:
/**
* @see OtherClass#similarMethod(). Для изучения альтернативных подходов.
*/
Пометка устаревших методов
Если метод устарел, указывайте на его замену:
/**
* @deprecated
* <p>Преемником стал {@link NewClass#newMethod()}</p>. Время не стоит на месте, приходит эра нового!
*/
Полезные материалы
- Documentation Comment Specification for the Standard Doclet (JDK 15) — главное руководство по Javadoc от Oracle Java SE Documentation.
- How to reference a method in javadoc? – Stack Overflow — дискуссии о методах ссылки на методы в Javadoc в сообществе разработчиков.
- DZone – Javadoc Good Practices — обзор лучших практик написания Javadoc.
- Java examples | DataFlavor.java — примеры использования Javadoc в реальном коде.
Олеся Тарасова
Java-разработчик