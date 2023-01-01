logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Spring Boot: работа и настройка spring.jpa.open-in-view
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти

Spring Boot: работа и настройка spring.jpa.open-in-view

#Java Web  #Spring  #Hibernate/JPA  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Параметр spring.jpa.open-in-view=true обеспечивает оставание JPA EntityManager активным на протяжении всего HTTP-запроса, что делает процесс ленивой загрузки в веб-приложениях на Spring Boot проще. Этот режим обеспечивает безотказное отображение представлений с неинициализированными ленивыми связями. Однако, несмотря на своё удобство, такой подход может влечь за собой снижение производительности из-за злоупотребления N+1 запросами. Поэтому для производственных приложений, где критична высокая производительность, рекомендуется параметр отключать (spring.jpa.open-in-view=false). Это стимулирует к более глубокому осмыслению и правильной реализации стратегий загрузки данных, а также управления границами транзакций.

Java
Скопировать код
spring.jpa.open-in-view=false // Готовность к продакшену, избегание подхода "взял и ушёл"
Пошаговый план для смены профессии

Обзор: настройка OSIV для работы

Паттерн Open Session in View (OSIV) — это мощное средство JPA для управления сессиями Hibernate. Тем не менее, его использование требует осторожности ввиду возможного воздействия на приложение.

Оценка влияния на производительность и масштабируемость

OSIV может неконтролируемо влиять на производительность и масштабируемость приложения:

  • Увеличивает нагрузку на БД: При активированном OSIV база данных остаётся подключённой в течение всего времени работы приложения, что может вызвать увеличение числа транзакций и нагрузки на базу данных, особенно при высоких нагрузках.
  • Проблемы с ленивой загрузкой: OSIV упрощает ленивую загрузку, но перекладывает большую часть выборки данных на представления, что может быть не самым эффективным подходом.
  • Проблема N+1 запросов: Увеличение числа запросов к базе данных из-за длительно открытой сессии ведёт к снижению производительности.

Лучшие практики управления сессиями и транзакциями

Для эффективного управления транзакциями и избегания распространённых проблем OSIV рекомендуется:

  • EntityManagerFactory: Используйте его для настройки параметров JPA и оптимизации зон управления транзакциями.
  • Стратегии выборки: Воспользуйтесь join fetch или @EntityGraph для сразу получения всех связанных данных, что снизит зависимость от OSIV.

Решение возможных проблем

  • LazyInitializationException: Может возникнуть при отключении OSIV, если происходит обращение к неинициализированным свойствам вне транзакции. Грамотное использование стратегий загрузки Hibernate или JPA поможет избежать этой ошибки.
  • Управление настройками: Для использования ленивой загрузки вне транзакций включите параметр hibernate.enable_lazy_load_no_trans: true, но следите за его влиянием на производительность.
  • Мониторинг транзакций: Отслеживайте моменты, когда Hibernate выполняет ленивую загрузку данных вне транзакций, чтобы выявить проблемные места.

Визуализация

При использовании spring.jpa.open-in-view представьте себе, что окно остаётся открытым на протяжении всего пути HTTP-запроса в приложении:

Markdown
Скопировать код
HTTP-запрос     🌐
       |
       ↓
🏠 Открытое Окно (spring.jpa.open-in-view=true)
       |
       ↓
🕹️  JPA-сессия ОТКРЫТА на весь путь!

Включение данного параметра можно сравнить с притоком свежего воздуха 🍃, который оживляет JPA-сессию до завершения обработки запроса. Но помните, что открытое окно может возыметь сквозняк в виде проблем с производительностью.

Markdown
Скопировать код
Путешествие с транзакцией (открытое окно 🔓) и его завершение (закрытое окно 🔒)

Позиция Spring касательно OSIV

В Spring Boot по умолчанию установлено spring.jpa.open-in-view=true, но следует принять во внимание следующие предупреждения:

  • Управление транзакциями: Отключение OSIV способствует более эффективному управлению и контролю над транзакциями.
  • Настройка конфигурации: OSIV может замаскировать необходимость в индивидуальном управлении транзакциями. Отключив его, можно сконцентрироваться на использовании EntityManagerFactory для более точного контроля.

Использовать OSIV или нет

OSIV — мощный инструмент, но результат его использования зависит от особенностей проекта:

  • Специфические требования: Важно учитывать уникальные потребности проекта при принятии решения об использовании OSIV.
  • Сценарии использования: OSIV может быть вполне эффективен в простых приложениях, но в системах с тяжёлыми операциями по работе с данными его использование может привести к проблемам.

Полезные материалы

  1. Справочное руководство по Spring Boot — Руководство по настройке параметров JPA в Spring Boot.
  2. Антипаттерн Open Session In View – Влад Михалча — Анализ антипаттерна Open Session in View.
  3. Документация Hibernate ORM версии 5.4 — Обзор сессий и фабрики сессий в Hibernate.
  4. Общие свойства приложений Spring Boot — Список параметров конфигурации Spring Boot, включая spring.jpa.open-in-view.
  5. Управление транзакциями в Spring: подробное понимание @Transactional — Детальное руководство по управлению транзакциями в Spring.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что делает параметр `spring.jpa.open-in-view=true` в Spring Boot?
1 / 5

Рустам Мельников

Java-инженер

Свежие материалы
Основные функции для работы с файлами в C
30 августа 2024
Компиляторы для языка C
30 августа 2024
Основные этапы компиляции: от лексического анализа до оптимизации кода
30 августа 2024

Загрузка...