Spring Boot: работа и настройка spring.jpa.open-in-view

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Быстрый ответ

Параметр spring.jpa.open-in-view=true обеспечивает оставание JPA EntityManager активным на протяжении всего HTTP-запроса, что делает процесс ленивой загрузки в веб-приложениях на Spring Boot проще. Этот режим обеспечивает безотказное отображение представлений с неинициализированными ленивыми связями. Однако, несмотря на своё удобство, такой подход может влечь за собой снижение производительности из-за злоупотребления N+1 запросами. Поэтому для производственных приложений, где критична высокая производительность, рекомендуется параметр отключать ( spring.jpa.open-in-view=false ). Это стимулирует к более глубокому осмыслению и правильной реализации стратегий загрузки данных, а также управления границами транзакций.

Java Скопировать код spring.jpa.open-in-view=false // Готовность к продакшену, избегание подхода "взял и ушёл"

Обзор: настройка OSIV для работы

Паттерн Open Session in View (OSIV) — это мощное средство JPA для управления сессиями Hibernate. Тем не менее, его использование требует осторожности ввиду возможного воздействия на приложение.

Оценка влияния на производительность и масштабируемость

OSIV может неконтролируемо влиять на производительность и масштабируемость приложения:

Увеличивает нагрузку на БД : При активированном OSIV база данных остаётся подключённой в течение всего времени работы приложения, что может вызвать увеличение числа транзакций и нагрузки на базу данных, особенно при высоких нагрузках.

: При активированном OSIV база данных остаётся подключённой в течение всего времени работы приложения, что может вызвать увеличение числа транзакций и нагрузки на базу данных, особенно при высоких нагрузках. Проблемы с ленивой загрузкой : OSIV упрощает ленивую загрузку, но перекладывает большую часть выборки данных на представления, что может быть не самым эффективным подходом.

: OSIV упрощает ленивую загрузку, но перекладывает большую часть выборки данных на представления, что может быть не самым эффективным подходом. Проблема N+1 запросов: Увеличение числа запросов к базе данных из-за длительно открытой сессии ведёт к снижению производительности.

Лучшие практики управления сессиями и транзакциями

Для эффективного управления транзакциями и избегания распространённых проблем OSIV рекомендуется:

EntityManagerFactory : Используйте его для настройки параметров JPA и оптимизации зон управления транзакциями.

: Используйте его для настройки параметров JPA и оптимизации зон управления транзакциями. Стратегии выборки: Воспользуйтесь join fetch или @EntityGraph для сразу получения всех связанных данных, что снизит зависимость от OSIV.

Решение возможных проблем

LazyInitializationException : Может возникнуть при отключении OSIV, если происходит обращение к неинициализированным свойствам вне транзакции. Грамотное использование стратегий загрузки Hibernate или JPA поможет избежать этой ошибки.

: Может возникнуть при отключении OSIV, если происходит обращение к неинициализированным свойствам вне транзакции. Грамотное использование стратегий загрузки Hibernate или JPA поможет избежать этой ошибки. Управление настройками : Для использования ленивой загрузки вне транзакций включите параметр hibernate.enable_lazy_load_no_trans: true , но следите за его влиянием на производительность.

: Для использования ленивой загрузки вне транзакций включите параметр , но следите за его влиянием на производительность. Мониторинг транзакций: Отслеживайте моменты, когда Hibernate выполняет ленивую загрузку данных вне транзакций, чтобы выявить проблемные места.

Визуализация

При использовании spring.jpa.open-in-view представьте себе, что окно остаётся открытым на протяжении всего пути HTTP-запроса в приложении:

Markdown Скопировать код HTTP-запрос 🌐 | ↓ 🏠 Открытое Окно (spring.jpa.open-in-view=true) | ↓ 🕹️ JPA-сессия ОТКРЫТА на весь путь!

Включение данного параметра можно сравнить с притоком свежего воздуха 🍃, который оживляет JPA-сессию до завершения обработки запроса. Но помните, что открытое окно может возыметь сквозняк в виде проблем с производительностью.

Markdown Скопировать код Путешествие с транзакцией (открытое окно 🔓) и его завершение (закрытое окно 🔒)

Позиция Spring касательно OSIV

В Spring Boot по умолчанию установлено spring.jpa.open-in-view=true , но следует принять во внимание следующие предупреждения:

Управление транзакциями : Отключение OSIV способствует более эффективному управлению и контролю над транзакциями.

: Отключение OSIV способствует более эффективному управлению и контролю над транзакциями. Настройка конфигурации: OSIV может замаскировать необходимость в индивидуальном управлении транзакциями. Отключив его, можно сконцентрироваться на использовании EntityManagerFactory для более точного контроля.

Использовать OSIV или нет

OSIV — мощный инструмент, но результат его использования зависит от особенностей проекта:

Специфические требования : Важно учитывать уникальные потребности проекта при принятии решения об использовании OSIV.

: Важно учитывать уникальные потребности проекта при принятии решения об использовании OSIV. Сценарии использования: OSIV может быть вполне эффективен в простых приложениях, но в системах с тяжёлыми операциями по работе с данными его использование может привести к проблемам.

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