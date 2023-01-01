Запуск Maven Integration тестов в многомодульном проекте#Тесты Java #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Для выполнения интеграционных тестов в Maven используйте
maven-failsafe-plugin. Дополните файл
pom.xml следующей конфигурацией:
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-failsafe-plugin</artifactId>
<version>2.22.2</version> <!-- Используйте самую свежую версию -->
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>integration-test</goal>
<goal>verify</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
Для начала тестирования выполните команду
mvn verify. Обратите внимание, что названия файлов интеграционных тестов должны соответствовать шаблону
**/*IT.java, чтобы плагин смог их корректно обработать.
Неизменная конвенция наименования для интеграционных тестов
Maven Failsafe Plugin автоматически определяет тесты, соответствующие следующим шаблонам названий:
**/IT*.java
**/*IT.java
**/*ITCase.java
Эти правила имениования обеспечивают быстрое обнаружение файлов, например,
CustomerServiceIT.java или
OrderManagementITCase.java.
Когда начать магию – выполнение интеграционных тестов
Интеграционные тесты должны запускаться на более поздних этапах жизненного цикла Maven:
mvn verify: Запускает юнит- и интеграционные тесты.
mvn install: Включает фазу
verify, выполняющую интеграционные тесты.
mvn deploy: Идентично
install.
Разграничение юнит и интеграционных тестов
Для отделения интеграционных тестов от юнит-тестов, используйте Maven Surefire Plugin, исключающий интеграционные тесты на этапе
test:
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
<configuration>
<excludes>
<exclude>**/*IT.java</exclude>
<exclude>**/*ITCase.java</exclude>
</excludes>
</configuration>
</plugin>
Для выбора определенных тестов выполните:
mvn test -Dtest=MyUnitTest
mvn failsafe:integration-test -Dit.test=MyIntegrationTest
Создание пользовательских фаз тестирования
Вы можете создать специализированные запуски Surefire Plugin для конкретных сценариев тестирования:
<execution>
<id>integration-test</id>
<goals>
<goal>test</goal>
</goals>
<configuration>
<includes>
<include>**/*IntegrationTest.java</include>
</includes>
</configuration>
<phase>integration-test</phase>
</execution>
Интегрирование категорий JUnit
Применение аннотации
@Category в JUnit позволяет категоризировать тесты. Настройте Maven Surefire на исключение и Maven Failsafe на включение категоризированных тестов:
<!-- Конфигурация Surefire -->
<excludes>
<exclude>**/*IntegrationTest.java</exclude>
</excludes>
<!-- Конфигурация Failsafe -->
<includes>
<include>**/*IntegrationTest.java</include>
</includes>
Специализированные плагины для точного тестирования
- Surefire Plugin используется для юнит-тестов. Запустите команду
mvn clean test.
- Failsafe Plugin предназначен для интеграционных тестов. Запустите команду
mvn clean verify.
Пропуск тестов
- Для пропуска юнит-тестов добавьте
mvn install -DskipUnitTests
- Для исключения интеграционных тестов
mvn install -DskipIntegrationTests.
Визуализация
Визуализируйте процесс интеграционного тестирования в Maven в виде захватывающего цифрового путешествия:
- X = Ваши интеграционные тесты
- 🗺️ = Конфигурация Maven
- 🔍 = Surefire Plugin (юнит-тесты)
- 🧭 = Failsafe Plugin (интеграционные тесты)
- Планирование путешествия:
Отметьте маршрут в файле
pom.xml🧭 (Failsafe Plugin) для X.
- Исследование маршрута:
Запустите путешествие командами
mvn verifyили
mvn failsafe:integration-test.
- Обнаружение секретов:
X проявляются на этапах
integration-testи
verify.
Устранение статичных тестов
Если ваши интеграционные тесты не запускаются, проверьте следующее:
Нечеткость в названиях
Следуйте стандартам Failsafe или настройте их в
pom.xml.
Непреднамеренное пропускание тестов
Убедитесь, что не используются свойства для непреднамеренного пропуска тестов (
-Dmaven.test.skip=true).
Неправильно настроенный плагин
Тщательно проверьте корректность конфигурации плагинов в
pom.xml.
Зависимости тестов затмевают область видимости
Убедитесь, что тестовые зависимости не мешают выполнению интеграционных тестов.
Столкновение с уникальными случаями в непрерывной интеграции
Учтите редкие, но важные моменты интеграционного тестирования:
Тестирование в профиле
Применение профилей Maven позволяет настраивать сборку под конкретное окружение:
<profiles>
<profile>
<id>ci-server</id>
<build>
<plugins>
...
</plugins>
</build>
</profile>
</profiles>
Параллельное выполнение тестов
Параллельный запуск поможет ускорить процесс тестирования:
<configuration>
<parallel>classes</parallel>
<threadCount>4</threadCount>
</configuration>
Особенности работы с ненадежными тестами
Подумайте о возможности повторного запуска и демонстрации ненадежных тестов как необязательных.
Полезные материалы
- Maven – Maven в течение 5 минут — вступительное руководство по Maven.
- Maven Surefire Plugin – Включения и исключения тестов — руководство по управлению тестами с помощью Surefire.
- Maven Failsafe Plugin – Введение — всеобъемлющее руководство по интеграционному тестированию.
- Maven – Введение в жизненный цикл сборки — описание фаз жизненного цикла Maven.
- Пользовательское руководство JUnit 5 — документация по настройке и использованию JUnit 5.
- Приступая к работе · Руководства Arquillian — руководство по интеграционному тестированию с Arquillian.
Олеся Тарасова
Java-разработчик