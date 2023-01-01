Запуск Maven Integration тестов в многомодульном проекте

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Быстрый ответ

Для выполнения интеграционных тестов в Maven используйте maven-failsafe-plugin . Дополните файл pom.xml следующей конфигурацией:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-failsafe-plugin</artifactId> <version>2.22.2</version> <!-- Используйте самую свежую версию --> <executions> <execution> <goals> <goal>integration-test</goal> <goal>verify</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin>

Для начала тестирования выполните команду mvn verify . Обратите внимание, что названия файлов интеграционных тестов должны соответствовать шаблону **/*IT.java , чтобы плагин смог их корректно обработать.

Неизменная конвенция наименования для интеграционных тестов

Maven Failsafe Plugin автоматически определяет тесты, соответствующие следующим шаблонам названий:

**/IT*.java

**/*IT.java

**/*ITCase.java

Эти правила имениования обеспечивают быстрое обнаружение файлов, например, CustomerServiceIT.java или OrderManagementITCase.java .

Когда начать магию – выполнение интеграционных тестов

Интеграционные тесты должны запускаться на более поздних этапах жизненного цикла Maven:

mvn verify : Запускает юнит- и интеграционные тесты.

: Запускает юнит- и интеграционные тесты. mvn install : Включает фазу verify , выполняющую интеграционные тесты.

: Включает фазу , выполняющую интеграционные тесты. mvn deploy : Идентично install .

Разграничение юнит и интеграционных тестов

Для отделения интеграционных тестов от юнит-тестов, используйте Maven Surefire Plugin, исключающий интеграционные тесты на этапе test :

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <configuration> <excludes> <exclude>**/*IT.java</exclude> <exclude>**/*ITCase.java</exclude> </excludes> </configuration> </plugin>

Для выбора определенных тестов выполните:

shell Скопировать код mvn test -Dtest=MyUnitTest mvn failsafe:integration-test -Dit.test=MyIntegrationTest

Создание пользовательских фаз тестирования

Вы можете создать специализированные запуски Surefire Plugin для конкретных сценариев тестирования:

xml Скопировать код <execution> <id>integration-test</id> <goals> <goal>test</goal> </goals> <configuration> <includes> <include>**/*IntegrationTest.java</include> </includes> </configuration> <phase>integration-test</phase> </execution>

Интегрирование категорий JUnit

Применение аннотации @Category в JUnit позволяет категоризировать тесты. Настройте Maven Surefire на исключение и Maven Failsafe на включение категоризированных тестов:

xml Скопировать код <!-- Конфигурация Surefire --> <excludes> <exclude>**/*IntegrationTest.java</exclude> </excludes> <!-- Конфигурация Failsafe --> <includes> <include>**/*IntegrationTest.java</include> </includes>

Специализированные плагины для точного тестирования

Surefire Plugin используется для юнит-тестов. Запустите команду mvn clean test .

используется для юнит-тестов. Запустите команду . Failsafe Plugin предназначен для интеграционных тестов. Запустите команду mvn clean verify .

Пропуск тестов

Для пропуска юнит-тестов добавьте mvn install -DskipUnitTests

Для исключения интеграционных тестов mvn install -DskipIntegrationTests .

Визуализация

Визуализируйте процесс интеграционного тестирования в Maven в виде захватывающего цифрового путешествия:

X = Ваши интеграционные тесты

🗺️ = Конфигурация Maven

🔍 = Surefire Plugin (юнит-тесты)

🧭 = Failsafe Plugin (интеграционные тесты)

Планирование путешествия: Отметьте маршрут в файле pom.xml 🧭 (Failsafe Plugin) для X. Исследование маршрута: Запустите путешествие командами mvn verify или mvn failsafe:integration-test . Обнаружение секретов: X проявляются на этапах integration-test и verify .

Устранение статичных тестов

Если ваши интеграционные тесты не запускаются, проверьте следующее:

Нечеткость в названиях

Следуйте стандартам Failsafe или настройте их в pom.xml .

Непреднамеренное пропускание тестов

Убедитесь, что не используются свойства для непреднамеренного пропуска тестов ( -Dmaven.test.skip=true ).

Неправильно настроенный плагин

Тщательно проверьте корректность конфигурации плагинов в pom.xml .

Зависимости тестов затмевают область видимости

Убедитесь, что тестовые зависимости не мешают выполнению интеграционных тестов.

Столкновение с уникальными случаями в непрерывной интеграции

Учтите редкие, но важные моменты интеграционного тестирования:

Тестирование в профиле

Применение профилей Maven позволяет настраивать сборку под конкретное окружение:

xml Скопировать код <profiles> <profile> <id>ci-server</id> <build> <plugins> ... </plugins> </build> </profile> </profiles>

Параллельное выполнение тестов

Параллельный запуск поможет ускорить процесс тестирования:

xml Скопировать код <configuration> <parallel>classes</parallel> <threadCount>4</threadCount> </configuration>

Особенности работы с ненадежными тестами

Подумайте о возможности повторного запуска и демонстрации ненадежных тестов как необязательных.

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