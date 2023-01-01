Разбор JSON файла в Java: преобразование массива объектов

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JSONParser parser = new JSONParser(); try { JSONObject root = (JSONObject) parser.parse(new FileReader("nested.json")); JSONArray items = (JSONArray) root.get("items"); for (Object item : items) { JSONObject jsonObject = (JSONObject) item; JSONArray details = (JSONArray) jsonObject.get("details"); for (Object detail : details) { System.out.println(detail); } } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }