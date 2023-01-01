@NotNull в Java 8: как работает и обрабатывает null значения

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Быстрый ответ

Java Скопировать код // Добавьте данную зависимость для использования валидации: implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-validation' // Примените @NotNull к аргументам метода: public void processInput(@NotNull String input) { // Здесь описывается логика метода // Запомните: null значения здесь не допустимы! }

Важно помнить: @NotNull не сможет эффективно функционировать без подключения библиотеки валидации, например, Hibernate Validator, в контекст Spring (например, в контроллере Spring MVC с аннотацией @Validated ).

Понимание @NotNull

В мире Java, @NotNull выступает в роли средства защиты разработчиков от внезапных null значений. Эта аннотация служит своеобразным знаком, который выставляют разработчики и фреймворки валидации, показывая, что null значения здесь неуместны.

Три стадии использования аннотации @NotNull

Процесс борьбы с null состоит из трех этапов:

Подключите валидационную библиотеку (добавьте зависимость) к вашей системе сборки проекта, например, Maven или Gradle. Примените аннотацию @NotNull там, где она уместна и вписывается в контекст вашего кода. Запустите процесс проверки: это может быть валидация при помощи аннотации @Validated в приложении на Spring или верификация с использованием ValidatorFactory и Validator .

Lombok: мощный инструмент в одной строке

Lombok предлагает удобный функционал: его аннотация @NonNull генерирует проверку на null и автоматически выбрасывает NullPointerException в случае обнаружения null значений.

Создание собственной системы валидации

Создавайте вашу собственную систему валидации с использованием ConstraintValidator , подстраивая её под специфику вашей бизнес-логики.

Закрепляем правила в коде

Применение аннотации @NotNull декларирует, что передача null как значения считается неверной. Это общепринятое правило, к которому следует стремиться при разработке проекта.

Ручная валидация: индивидуальный подход

Когда автоматическая валидация недостаточна, можно использовать ручную проверку. С помощью объекта Validator можно провести детальную валидацию и выявить нарушения ограничений.

Проверка на null как средство защиты от NPE

Применение @NotNull — это лишь первый шаг на пути к защите от null ; необходимо проводить дальнейшею проверку на отсутствие null значений, используя для этого Lombok, структурированные фреймворки или ручное тестирование.

Визуализация

Для наглядности представьте аннотацию @NotNull для аргументов методов в Java в роли охранника на эксклюзивной вечеринке. Аргументы метода — это гости ( 👤 ), которые стремятся попасть на праздник ( 🎉 ):

Без @NotNull: 👤 ➡️ 🎉 (Вечеринка открыта для всех, даже для нежелательных гостей!) С @NotNull: 👤 + 🛂 ➡️ 🎉 (Вход только по приглашениям. Доступ предоставляется только VIP-гостям!)

Применение @NotNull предусматривает найм охранника ( 🛂 ), который проверяет наличие приглашений:

Java Скопировать код public void enterParty(@NotNull Guest guest) { // 🛂 "Вход без приглашения запрещён!" }

@NotNull гарантирует, что на вашей вечеринке не возникнет "null" незваных гостей, которые могут вызвать сбои в работе (🐞🚫).

В итоге: Благодаря @NotNull ваш код будет защищён, как идеально организованная вечеринка! 🎉🔒

Мастерство управления null

Дополнительные инструменты для контроля над null в вашем коде на Java:

Objects.requireNonNull – ваш щит

Сочетание @NotNull и Objects.requireNonNull() позволит вам быстро обнаруживать null значения:

Java Скопировать код public void doSomething(@NotNull MyObject obj) { Objects.requireNonNull(obj, "Объект не должен быть null"); // ...ваш код }

В приложениях на базе Spring можно применить @Validated для автоматической валидации. Это как открыть бутылку шампанского на вечеринке – можно сразу получить обратную связь и своевременно исправить ошибки.

Работа с валидаторами

В случаях, когда требуется дополнительная проверка объектов, можно использовать ValidatorFactory и Validator :

Java Скопировать код ValidatorFactory factory = Validation.buildDefaultValidatorFactory(); Validator validator = factory.getValidator(); Set<ConstraintViolation<Object>> violations = validator.validate(object);

Создание пользовательского валидатора

Реализация ConstraintValidator позволяет настроить валидацию под специфические условия:

Java Скопировать код public class CustomNotNullValidator implements ConstraintValidator<NotNull, Object> { @Override public boolean isValid(Object value, ConstraintValidatorContext context) { return value != null; } }

Таким образом, вы сможете сосредоточится на ненулевых значениях, при этом не нарушая сложные бизнес-правила.

Особенности использования

Коллекции и массивы – требуют особого подхода

В контексте коллекций и массивов @NotNull не гарантирует ненулевое содержимое элементов. Здесь могут потребоваться индивидуальные проверки или кастомные валидаторы.

Дихотомия интерфейса и реализации

Различные провайдеры валидации могут по-разному интерпретировать @NotNull . В случае замены провайдера может потребоваться изменение подхода к валидации.

Важность внешних библиотек

Ключевым моментом при использовании @NotNull является правильная интеграция внешних библиотек, таких как Hibernate Validator или интерфейсы Bean Validation JSR 303/JSR 380.

Полезные материалы