Решение ошибки Gson: Expected BEGIN_OBJECT but was STRING#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Встречая ошибку "Ожидается BEGIN_OBJECT, но найдена STRING на 1 строке в 1 столбце", следует понимать, что при анализе JSON произошло несоответствие. Программа ожидает получить объект JSON (
{...}), а получает строку. Ваша задача – убедиться, что строка JSON начинается с открывающей фигурной скобки
{.
Вот пример корректного объекта JSON:
{ "ключ": "значение" }
А вот пример некорректной строки:
"ошибка затаилась в деталях, как ключ в квест-комнате"
Решение проблемы состоит в использовании библиотеки
Gson для разбора строк JSON. Подобный код будет корректным:
Gson gson = new Gson();
MyClass result = gson.fromJson(jsonString, MyClass.class);
Проверьте, начинается ли ваша строка
jsonString с
{ и внимательно изучите класс
MyClass.
Проверка структуры JSON
Корректность структуры JSON имеет решающее значение. Любая лишняя или отсутствующая скобка или кавычка могут нарушить целостность JSON-объекта.
Проверка строки JSON
Для удаления из строки JSON нежелательных управляющих символов используйте
StringEscapeUtils.unescapeJava(jsonString):
String correctedJson = StringEscapeUtils.unescapeJava(jsonString);
Обработка исключений
Для перехвата и обработки JsonSyntaxException, возникающего при разборе JSON, используйте блок try/catch:
try {
MyClass result = gson.fromJson(jsonString, MyClass.class);
} catch (JsonSyntaxException e) {
// Исправьте здесь ваши ошибки в JSON
}
Фреймворк Retrofit: рабочий инструмент, или источник ошибок?
При работе с Retrofit убедитесь в следующем:
- Вы добавили конвертер
ScalarsConverterFactoryдля корректной обработки строк.
- Вы правильно установили заголовки запроса.
"Content-Type"должен быть
"application/json".
- Вы правильно обрабатываете ошибки
JSONException.
Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
.baseUrl("https://your.api.url/")
.addConverterFactory(ScalarsConverterFactory.create())
.build();
Помните, что
@Body в Retrofit играет важную роль.
Предобработка JSON
Верное представление строки JSON – очень важно. Если строка JSON начинается и/или заканчивается лишними кавычками, их следует удалить:
jsonString = jsonString.replaceAll("^\"|\"$", "");
Визуализация
Важно, чтобы структура Java-класса соответствовала структуре JSON-объекта:
🧩 Фрагмент JSON: "{"имя":"Джон", "возраст":30, "город":"Нью-Йорк"}"
🧩 Соответствующий Java-класс: class Person { String name; int age; String city; }
Соблюдение соответствия обеспечивает корректный парсинг JSON. Но не всегда все идеально:
🧩 (Соответствующий Java-класс) == "Случайная строка"
В этом случае, стоит проверить и поправить структуру JSON, перехватить исключения, убедиться в корректной работе Retrofit и поддерживать чистоту и порядок в JSON-строках.
Полезные материалы
- Как разобрать массив JSON в java.util.List с помощью Gson – Stack Overflow — Детальное руководство по использованию
Gson.
- Gson – документация javadoc для Gson 2.10.1 — Подробное руководство по
Gson.
- JSON в Android – учебник — Как использовать
Gsonдля работы с JSON в Android.
- Парсинг JSON в Java – Stack Overflow — Различные подходы к разбору JSON в Java.
- Gson Advanced — Продвинутая сериализация для упрощения работы (Часть 1) — Продвинутые методы сериализации с использованием
Gson.
Рустам Мельников
Java-инженер