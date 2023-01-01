Решение ошибки Gson: Expected BEGIN_OBJECT but was STRING

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Встречая ошибку "Ожидается BEGIN_OBJECT, но найдена STRING на 1 строке в 1 столбце", следует понимать, что при анализе JSON произошло несоответствие. Программа ожидает получить объект JSON ( {...} ), а получает строку. Ваша задача – убедиться, что строка JSON начинается с открывающей фигурной скобки { .

Вот пример корректного объекта JSON:

json Скопировать код { "ключ": "значение" }

А вот пример некорректной строки:

json Скопировать код "ошибка затаилась в деталях, как ключ в квест-комнате"

Решение проблемы состоит в использовании библиотеки Gson для разбора строк JSON. Подобный код будет корректным:

Java Скопировать код Gson gson = new Gson(); MyClass result = gson.fromJson(jsonString, MyClass.class);

Проверьте, начинается ли ваша строка jsonString с { и внимательно изучите класс MyClass .

Проверка структуры JSON

Корректность структуры JSON имеет решающее значение. Любая лишняя или отсутствующая скобка или кавычка могут нарушить целостность JSON-объекта.

Проверка строки JSON

Для удаления из строки JSON нежелательных управляющих символов используйте StringEscapeUtils.unescapeJava(jsonString) :

Java Скопировать код String correctedJson = StringEscapeUtils.unescapeJava(jsonString);

Обработка исключений

Для перехвата и обработки JsonSyntaxException, возникающего при разборе JSON, используйте блок try/catch:

Java Скопировать код try { MyClass result = gson.fromJson(jsonString, MyClass.class); } catch (JsonSyntaxException e) { // Исправьте здесь ваши ошибки в JSON }

Фреймворк Retrofit: рабочий инструмент, или источник ошибок?

При работе с Retrofit убедитесь в следующем:

Вы добавили конвертер ScalarsConverterFactory для корректной обработки строк.

для корректной обработки строк. Вы правильно установили заголовки запроса . "Content-Type" должен быть "application/json" .

. должен быть . Вы правильно обрабатываете ошибки JSONException .

Java Скопировать код Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder() .baseUrl("https://your.api.url/") .addConverterFactory(ScalarsConverterFactory.create()) .build();

Помните, что @Body в Retrofit играет важную роль.

Предобработка JSON

Верное представление строки JSON – очень важно. Если строка JSON начинается и/или заканчивается лишними кавычками, их следует удалить:

Java Скопировать код jsonString = jsonString.replaceAll("^\"|\"$", "");

Визуализация

Важно, чтобы структура Java-класса соответствовала структуре JSON-объекта:

Markdown Скопировать код 🧩 Фрагмент JSON: "{"имя":"Джон", "возраст":30, "город":"Нью-Йорк"}" 🧩 Соответствующий Java-класс: class Person { String name; int age; String city; }

Соблюдение соответствия обеспечивает корректный парсинг JSON. Но не всегда все идеально:

Markdown Скопировать код 🧩 (Соответствующий Java-класс) == "Случайная строка"

В этом случае, стоит проверить и поправить структуру JSON, перехватить исключения, убедиться в корректной работе Retrofit и поддерживать чистоту и порядок в JSON-строках.

Полезные материалы