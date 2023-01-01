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Решение ошибки Gson: Expected BEGIN_OBJECT but was STRING
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Решение ошибки Gson: Expected BEGIN_OBJECT but was STRING

#Java Core  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

Встречая ошибку "Ожидается BEGIN_OBJECT, но найдена STRING на 1 строке в 1 столбце", следует понимать, что при анализе JSON произошло несоответствие. Программа ожидает получить объект JSON ({...}), а получает строку. Ваша задача – убедиться, что строка JSON начинается с открывающей фигурной скобки {.

Вот пример корректного объекта JSON:

json
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{ "ключ": "значение" }

А вот пример некорректной строки:

json
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"ошибка затаилась в деталях, как ключ в квест-комнате"

Решение проблемы состоит в использовании библиотеки Gson для разбора строк JSON. Подобный код будет корректным:

Java
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Gson gson = new Gson();
MyClass result = gson.fromJson(jsonString, MyClass.class);

Проверьте, начинается ли ваша строка jsonString с { и внимательно изучите класс MyClass.

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Проверка структуры JSON

Корректность структуры JSON имеет решающее значение. Любая лишняя или отсутствующая скобка или кавычка могут нарушить целостность JSON-объекта.

Проверка строки JSON

Для удаления из строки JSON нежелательных управляющих символов используйте StringEscapeUtils.unescapeJava(jsonString):

Java
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String correctedJson = StringEscapeUtils.unescapeJava(jsonString);

Обработка исключений

Для перехвата и обработки JsonSyntaxException, возникающего при разборе JSON, используйте блок try/catch:

Java
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try {
    MyClass result = gson.fromJson(jsonString, MyClass.class);
} catch (JsonSyntaxException e) {
    // Исправьте здесь ваши ошибки в JSON
}

Фреймворк Retrofit: рабочий инструмент, или источник ошибок?

При работе с Retrofit убедитесь в следующем:

  • Вы добавили конвертер ScalarsConverterFactory для корректной обработки строк.
  • Вы правильно установили заголовки запроса. "Content-Type" должен быть "application/json".
  • Вы правильно обрабатываете ошибки JSONException.
Java
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Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://your.api.url/")
    .addConverterFactory(ScalarsConverterFactory.create())
    .build();

Помните, что @Body в Retrofit играет важную роль.

Предобработка JSON

Верное представление строки JSON – очень важно. Если строка JSON начинается и/или заканчивается лишними кавычками, их следует удалить:

Java
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jsonString = jsonString.replaceAll("^\"|\"$", "");

Визуализация

Важно, чтобы структура Java-класса соответствовала структуре JSON-объекта:

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🧩 Фрагмент JSON: "{"имя":"Джон", "возраст":30, "город":"Нью-Йорк"}"
🧩 Соответствующий Java-класс: class Person { String name; int age; String city; }

Соблюдение соответствия обеспечивает корректный парсинг JSON. Но не всегда все идеально:

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🧩 (Соответствующий Java-класс) == "Случайная строка"

В этом случае, стоит проверить и поправить структуру JSON, перехватить исключения, убедиться в корректной работе Retrofit и поддерживать чистоту и порядок в JSON-строках.

Полезные материалы

  1. Как разобрать массив JSON в java.util.List с помощью Gson – Stack Overflow — Детальное руководство по использованию Gson.
  2. Gson – документация javadoc для Gson 2.10.1 — Подробное руководство по Gson.
  3. JSON в Android – учебник — Как использовать Gson для работы с JSON в Android.
  4. Парсинг JSON в Java – Stack Overflow — Различные подходы к разбору JSON в Java.
  5. Gson Advanced — Продвинутая сериализация для упрощения работы (Часть 1) — Продвинутые методы сериализации с использованием Gson.
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Что означает ошибка "Ожидается BEGIN_OBJECT, но найдена STRING"?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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