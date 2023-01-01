Настройка Logback: разделение логов по файлам в Java

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Быстрый ответ

Если вы хотите разделять лог-сообщения по разным файлам при использовании Logback, то стоит настроить несколько аппендеров и логгеров в файле logback.xml . Каждый аппендер будет отвечать за запись логов в отдельный файл. Привязывая аппендеры к определённым классам, вы достигнете разделения логов. Вот пример такого конфигурационного файла:

xml Скопировать код <configuration> <appender name="FILE_1" class="ch.qos.logback.core.FileAppender"> <file>first.log</file> <encoder> <pattern>%msg%n</pattern> </encoder> </appender> <appender name="FILE_2" class="ch.qos.logback.core.FileAppender"> <file>second.log</file> <encoder> <pattern>%msg%n</pattern> </encoder> </appender> <logger name="com.app.First" level="info"> <appender-ref ref="FILE_1" /> </logger> <logger name="com.app.Second" level="info"> <appender-ref ref="FILE_2" /> </logger> </configuration>

Логи класса com.app.First запишутся в файл first.log , а логи класса com.app.Second — в second.log . Основательно замените "com.app" на имя пакета в вашем приложении.

Избавляемся от дублирования логов с помощью ненаследуемых логгеров

Дублирование файла логов — плохая практика, особенно когда дело касается логов программ. Чтобы избежать попадания системных событий в глобальный логгер, установите атрибут additivity в значение false .

xml Скопировать код <logger name="com.app.First" additivity="false"> <!-- Скажем "нет" дублированию! --> <appender-ref ref="FILE_1" /> </logger>

Управляем большими объёмами логов с помощью RollingFileAppender

RollingFileAppender — ваш вспомогательный инструмент в управлении большим объемом лог-файлов, предотвращая их нерегулируемое увеличение.

Уровни логирования для настройки вывода информации

Настройте индивидуальные уровни логирования для каждого логгера, чтобы регулировать количество выводимых сообщений.

xml Скопировать код <logger name="com.app.debug" level="debug"> <!-- Больше деталей для разработчиков --> ... </logger> <logger name="com.app.error" level="error"> <!-- Только критические ошибки --> ... </logger>

Визуализация

Допустим, вы работаете в офисе и у вас есть два ящика:

Ящик 1 (🗂 A): Для регулярных отчётов Ящик 2 (🗂 B): Для срочной информации

Ориганизация Logback подобна помощнику (🤖), который тщательно распределяет записи по крайне важным категориям:

properties Скопировать код logback.xml

📃 Рядовые сообщения ➡️ 🗂 A

📈 Сообщения об ошибках ➡️ 🗂 B

Адекватное распределение сообщений облегчает поиск необходимой информации.

Конфигурим шаблоны codecs

Дайте логам более изысканный вид, добавив в них временные метки, уровни логирования и названия классов при помощи encoder .

xml Скопировать код <encoder> <pattern>%d{"HH:mm:ss.SSS"} [%thread] %-5level %logger{36} – %msg%n</pattern> <!-- Больше информации для анализа! --> </encoder>

Общие логгеры позволяют поддерживать порядок и согласованность

Группируйте классы по тематике и используйте общие логгеры для лучшей организации и поддержания стандартов разработки.

Логирование на уровне класса

Используйте директиву <appender-ref> , чтобы назначить логи конкретному аппендеру и управлять этими логами сразу после их создания.

Давайте логгерам осмысленные имена

Называйте логгеры так, чтобы была понятна их принадлежность к определённой части кода.

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