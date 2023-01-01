Изменение значения атрибута в JsonNode в Java#Java Core
Быстрый ответ
Для модификации
JsonNode можно использовать библиотеку Jackson. Создайте экземпляр
ObjectMapper и примените методы
put или
replace класса
ObjectNode, который представляет собой изменяемый аналог
JsonNode.
Пример такого кода выглядит следующим образом:
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
ObjectNode node = (ObjectNode) mapper.readTree(jsonString); // Получаем изменяемый объект
node.put("key", "updatedValue"); // Вносим изменение
String updatedJson = mapper.writeValueAsString(node); // Сериализуем обратно в JSON
О встрече с неизменностью
JsonNode является неизменяемым по своей сущности, что обеспечивает надёжную защиту данных. Чтобы изменить его, используйте приведение типов к
ObjectNode или
ArrayNode, которые являются
JsonNode на внутреннем уровне, но позволяют внести изменения.
Распутывание встроенных структур
Если структура JSON оказывается сложной, потребуется рекурсивное извлечение
ObjectNode на каждом уровне, который требуется изменить. Не забывайте о приведении типов и производите проверку:
ObjectNode parentNode = (ObjectNode) jsonNode.path("parent"); // Доступ к родительскому узлу
ObjectNode childNode = (ObjectNode) parentNode.path("child"); // Доступ к дочернему узлу
childNode.put("field", "newValue"); // Обновляем данные
Обязательно выполните проверку типа узла перед приведением типа:
if (jsonNode.isObject()) {
// Здесь безопасно приводить тип
}
Работа с массивами
Для работы с
JSON-массивами предназначен класс
ArrayNode, который содержит методы для добавления и удаления элементов:
ArrayNode arrayNode = (ArrayNode) jsonNode.path("arrayField"); // Получаем узел-массив
arrayNode.add("newElement"); // Добавляем элемент в массив
Для замены элемента в массиве используйте метод
set():
arrayNode.set(index, newValue); // Замена элемента
Борьба с нулями
Работа с
null в
JsonNode может стать проблемой. Очень важно проводить проверку на
null:
JsonNode valueNode = someNode.get("key"); // Возможно, получим null
if (valueNode != null && !valueNode.isNull()) {
// Узел существует и он не пустой
}
Имена полей: в пользу динамики
Избегайте использования захардкоженных имен полей. Вместо этого используйте
JsonPointer.last(), чтобы получить последнее поле в JSON.
Замена узлов
Если требуются глобальные изменения, можно заменить целые узлы. Это становится возможным благодаря набору функций Jackson:
ObjectNode newSubtree = mapper.createObjectNode(); // Создаем новое поддерево
newSubtree.put("new", "structure"); // Заполняем его данными
node.set("subtree", newSubtree); // Выполняем замену
Визуализация
Можно представить процесс изменения
JsonNode как правку семейного дерева:
👵 <-- Бабушка
|
👨 <-- Отец [редактируем]
/ \
👦 👧
Чтобы обновить имя отца, можно сделать так:
tree.get("father").put("name", "NewName"); // Вуаля, имя обновлено
Ориентация с помощью JsonPointer
Чтобы найти правильный путь через джунгли JSON, используйте выражения JsonPointer:
JsonNode mother = rootNode.at("/family/mother"); // Мама найдена!
Перед внесением изменений проверьте структуру JSON.
ObjectMapper: музыкант-одиночка
ObjectMapper универсален: он помогает производить десериализацию JSON, выполнять их слияние и конвертацию форматов.
Когда настигает наследие систем
Работа с наследующими системами может быть сложной: непредсказуемый JSON может вас ошеломить. Гибкость и умение обрабатывать исключения помогут успешно решить задачу.
Полезные материалы
- Объединение двух JSON-документов — обсуждение на StackOverflow.
- Приемы работы с Jackson — обзор возможностей Jackson.
- Github – FasterXML/jackson-databind — официальный репозиторий Jackson.
- Выражения пути Jackson — руководство по использованию JsonPointer в Jackson.
Олеся Тарасова
Java-разработчик