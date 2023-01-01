Изменение значения атрибута в JsonNode в Java

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Быстрый ответ

Для модификации JsonNode можно использовать библиотеку Jackson. Создайте экземпляр ObjectMapper и примените методы put или replace класса ObjectNode , который представляет собой изменяемый аналог JsonNode .

Пример такого кода выглядит следующим образом:

Java Скопировать код ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); ObjectNode node = (ObjectNode) mapper.readTree(jsonString); // Получаем изменяемый объект node.put("key", "updatedValue"); // Вносим изменение String updatedJson = mapper.writeValueAsString(node); // Сериализуем обратно в JSON

О встрече с неизменностью

JsonNode является неизменяемым по своей сущности, что обеспечивает надёжную защиту данных. Чтобы изменить его, используйте приведение типов к ObjectNode или ArrayNode , которые являются JsonNode на внутреннем уровне, но позволяют внести изменения.

Распутывание встроенных структур

Если структура JSON оказывается сложной, потребуется рекурсивное извлечение ObjectNode на каждом уровне, который требуется изменить. Не забывайте о приведении типов и производите проверку:

Java Скопировать код ObjectNode parentNode = (ObjectNode) jsonNode.path("parent"); // Доступ к родительскому узлу ObjectNode childNode = (ObjectNode) parentNode.path("child"); // Доступ к дочернему узлу childNode.put("field", "newValue"); // Обновляем данные

Обязательно выполните проверку типа узла перед приведением типа:

Java Скопировать код if (jsonNode.isObject()) { // Здесь безопасно приводить тип }

Работа с массивами

Для работы с JSON-массивами предназначен класс ArrayNode , который содержит методы для добавления и удаления элементов:

Java Скопировать код ArrayNode arrayNode = (ArrayNode) jsonNode.path("arrayField"); // Получаем узел-массив arrayNode.add("newElement"); // Добавляем элемент в массив

Для замены элемента в массиве используйте метод set() :

Java Скопировать код arrayNode.set(index, newValue); // Замена элемента

Борьба с нулями

Работа с null в JsonNode может стать проблемой. Очень важно проводить проверку на null :

Java Скопировать код JsonNode valueNode = someNode.get("key"); // Возможно, получим null if (valueNode != null && !valueNode.isNull()) { // Узел существует и он не пустой }

Имена полей: в пользу динамики

Избегайте использования захардкоженных имен полей. Вместо этого используйте JsonPointer.last() , чтобы получить последнее поле в JSON.

Замена узлов

Если требуются глобальные изменения, можно заменить целые узлы. Это становится возможным благодаря набору функций Jackson:

Java Скопировать код ObjectNode newSubtree = mapper.createObjectNode(); // Создаем новое поддерево newSubtree.put("new", "structure"); // Заполняем его данными node.set("subtree", newSubtree); // Выполняем замену

Визуализация

Можно представить процесс изменения JsonNode как правку семейного дерева:

Markdown Скопировать код 👵 <-- Бабушка | 👨 <-- Отец [редактируем] / \ 👦 👧

Чтобы обновить имя отца, можно сделать так:

Java Скопировать код tree.get("father").put("name", "NewName"); // Вуаля, имя обновлено

Ориентация с помощью JsonPointer

Чтобы найти правильный путь через джунгли JSON, используйте выражения JsonPointer:

Java Скопировать код JsonNode mother = rootNode.at("/family/mother"); // Мама найдена!

Перед внесением изменений проверьте структуру JSON.

ObjectMapper: музыкант-одиночка

ObjectMapper универсален: он помогает производить десериализацию JSON, выполнять их слияние и конвертацию форматов.

Когда настигает наследие систем

Работа с наследующими системами может быть сложной: непредсказуемый JSON может вас ошеломить. Гибкость и умение обрабатывать исключения помогут успешно решить задачу.

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