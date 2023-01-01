Unit-тестирование с Spring Security: внедрение Authentication#Java Web #Spring #Тесты Java
Быстрый ответ
Для реализации модульного тестирования в Spring Security используйте аннотацию
@WithMockUser. Она помогает эмулировать аутентификацию фиктивного пользователя. Способствует замене реальных зависимостей безопасности на мок-объекты
@MockBean, например, таких как
SecurityContextHolder. При тестировании MVC применяется
MockMvc, с его помощью можно проверить защищенные ресурсы:
@Test
@WithMockUser(roles = "USER")
public void securedEndpointTest() throws Exception {
mockMvc.perform(get("/secured")).andExpect(status().isOk());
}
В этом коде осуществляется установка контекста аутентификации и проверка доступности защищённого ресурса.
Подготовка тестового окружения
Основным фокусом вашего модульного тестирования для Spring Security должны быть механизмы аутентификации и авторизации — это базовые инструменты, в то время как полноценная инфраструктура безопасности является дополнительной. Используйте поддельные контексты безопасности и аутентификации для симуляции различных тестовых сценариев.
Создание dummy-объектов для аутентификации
Ниже приводится подготовка к созданию тестовых сценариев:
Authentication authentication = Mockito.mock(Authentication.class); // Имитация объекта
SecurityContext securityContext = Mockito.mock(SecurityContext.class); // Имитация контекста
Mockito.when(securityContext.getAuthentication()).thenReturn(authentication); // Привязка контекста к объекту
SecurityContextHolder.setContext(securityContext); // Размещаем dummy-объекты в контексте
Эта последовательность позволяет управлять правами, ролями и данными пользователей в рамках тестового окружения.
Продвинутые тестовые сценарии с применением PowerMock
PowerMock — это мощный инструмент для работы со статическими методами и конструкторами, а также для тестирования закрытых классов:
@RunWith(PowerMockRunner.class)
@PrepareForTest({SecurityContextHolder.class})
public class AdvancedSecurityTests {
// Здесь создание тестовых сценариев
}
Этот инструмент позволяет реализовывать глубокое тестирование, включая использование статических методов
SecurityContextHolder.
Интеграция данных пользователей
Интеграция данных пользователей в модульные тесты придаёт им более реалистичные контуры. Для создания различных аутентификационных контекстов вы можете реализовать собственные классы
UserDetails или использовать стандартные решения Spring.
Использование сессионных бинов
При тестировании не забывайте о сессионных бинах, которые помогут сохранить состояние данных между запросами:
@Bean
@Scope(value = "session", proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)
public CustomUserDetails userDetails() {
return new CustomUserDetails(); // Ваш пользовательский объект
}
Такой подход обеспечивает эффективную интеграцию пользовательских данных в систему аутентификации Spring при модульном тестировании.
Использование аннотаций Spring
В Spring Security версии 4.0 и выше появились аннотации, упрощающие тестирование:
@WithMockUserсоздаёт фиктивные
UserDetails.
@WithUserDetailsпозволяет использовать реальные данные конкретного пользователя.
Данные аннотации облегчают симуляцию различных пользовательских сценариев и ролей.
Визуализация
Тестирование безопасности в Spring можно представить как установку системы видеонаблюдения в банке:
- 🏢 Банк — ваше приложение.
- 🎥 Камеры — тесты безопасности.
- 🚪 Дверь хранилища — защищенные маршруты, аннотированные
@Secured.
- 🤝 Перевозчики золота — авторизованные пользователи.
- 🚫 Сторожевые собаки — проверки на отказ в доступе.
Стратегия защиты ваших ценностей:
- 🎥 Установите систему видеонаблюдения (написание теста).
- 🚪 Проверьте замки (тестирование защищенных ресурсов).
- 🤝 Предоставьте доступ перевозчикам золота (аутентификация пользователей).
- 🚫 Обезвредьте нарушителей (проверка на неправомерный доступ).
Оптимальный сценарий: ваши данные надёжно защищены. 📸
Работа с интеграционными тестами с использованием Testcontainers
Совершенствуйте навыки тестирования с помощью Testcontainers и JUnit:
@Testcontainers
public class SecurityIntegrationTest {
@Container
private PostgreSQLContainer<?> postgreSQLContainer = new PostgreSQLContainer<>(); // Ваша окружающая среда
// Здесь логика тестов
}
Использование контейнеров создаёт условия, наиболее приближенные к реальным, что идеально подходит для проведения интеграционного тестирования. 🧪
Работа с IoC-контейнером Spring
Инверсия управления (IoC) — это ваш секретный инструмент для разделения зависимостей между классами. Это позволяет легко модифицировать эти зависимости в процессе тестирования. Используйте IoC-контейнер Spring для управления зависимостями и внедрения мок-объектов без дополнительных сложностей.
Ценностно-ориентированное тестирование
Важно сосредоточиться на покрытии различных сценариев, а не только на выполнении кода. Стремитесь проверять безопасность от крайних случаев до общей надежности вашего приложения.
Полезные материалы
- Руководство пользователя JUnit 5 — ваш справочник по тестированию с JUnit 5.
- GitHub – json-path/JsonPath: Реализация JsonPath на Java — изучайте методы JsonPath для проверки JSON в тестах Spring Security.
- Руководство для начинающих | Тестирование веб-слоя — руководство по тестированию аутентификации в Spring Security для начинающих.
- Testcontainers — технология тестирования с использованием тестовых контейнеров для глубокого и реалистичного интеграционного тестирования.
Рустам Мельников
Java-инженер