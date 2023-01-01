Unit-тестирование с Spring Security: внедрение Authentication

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Быстрый ответ

Для реализации модульного тестирования в Spring Security используйте аннотацию @WithMockUser . Она помогает эмулировать аутентификацию фиктивного пользователя. Способствует замене реальных зависимостей безопасности на мок-объекты @MockBean , например, таких как SecurityContextHolder . При тестировании MVC применяется MockMvc , с его помощью можно проверить защищенные ресурсы:

Java Скопировать код @Test @WithMockUser(roles = "USER") public void securedEndpointTest() throws Exception { mockMvc.perform(get("/secured")).andExpect(status().isOk()); }

В этом коде осуществляется установка контекста аутентификации и проверка доступности защищённого ресурса.

Подготовка тестового окружения

Основным фокусом вашего модульного тестирования для Spring Security должны быть механизмы аутентификации и авторизации — это базовые инструменты, в то время как полноценная инфраструктура безопасности является дополнительной. Используйте поддельные контексты безопасности и аутентификации для симуляции различных тестовых сценариев.

Создание dummy-объектов для аутентификации

Ниже приводится подготовка к созданию тестовых сценариев:

Java Скопировать код Authentication authentication = Mockito.mock(Authentication.class); // Имитация объекта SecurityContext securityContext = Mockito.mock(SecurityContext.class); // Имитация контекста Mockito.when(securityContext.getAuthentication()).thenReturn(authentication); // Привязка контекста к объекту SecurityContextHolder.setContext(securityContext); // Размещаем dummy-объекты в контексте

Эта последовательность позволяет управлять правами, ролями и данными пользователей в рамках тестового окружения.

Продвинутые тестовые сценарии с применением PowerMock

PowerMock — это мощный инструмент для работы со статическими методами и конструкторами, а также для тестирования закрытых классов:

Java Скопировать код @RunWith(PowerMockRunner.class) @PrepareForTest({SecurityContextHolder.class}) public class AdvancedSecurityTests { // Здесь создание тестовых сценариев }

Этот инструмент позволяет реализовывать глубокое тестирование, включая использование статических методов SecurityContextHolder .

Интеграция данных пользователей

Интеграция данных пользователей в модульные тесты придаёт им более реалистичные контуры. Для создания различных аутентификационных контекстов вы можете реализовать собственные классы UserDetails или использовать стандартные решения Spring.

Использование сессионных бинов

При тестировании не забывайте о сессионных бинах, которые помогут сохранить состояние данных между запросами:

Java Скопировать код @Bean @Scope(value = "session", proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS) public CustomUserDetails userDetails() { return new CustomUserDetails(); // Ваш пользовательский объект }

Такой подход обеспечивает эффективную интеграцию пользовательских данных в систему аутентификации Spring при модульном тестировании.

Использование аннотаций Spring

В Spring Security версии 4.0 и выше появились аннотации, упрощающие тестирование:

@WithMockUser создаёт фиктивные UserDetails .

создаёт фиктивные . @WithUserDetails позволяет использовать реальные данные конкретного пользователя.

Данные аннотации облегчают симуляцию различных пользовательских сценариев и ролей.

Визуализация

Тестирование безопасности в Spring можно представить как установку системы видеонаблюдения в банке:

🏢 Банк — ваше приложение.

🎥 Камеры — тесты безопасности.

🚪 Дверь хранилища — защищенные маршруты, аннотированные @Secured .

. 🤝 Перевозчики золота — авторизованные пользователи.

🚫 Сторожевые собаки — проверки на отказ в доступе.

Стратегия защиты ваших ценностей:

🎥 Установите систему видеонаблюдения (написание теста). 🚪 Проверьте замки (тестирование защищенных ресурсов). 🤝 Предоставьте доступ перевозчикам золота (аутентификация пользователей). 🚫 Обезвредьте нарушителей (проверка на неправомерный доступ).

Оптимальный сценарий: ваши данные надёжно защищены. 📸

Работа с интеграционными тестами с использованием Testcontainers

Совершенствуйте навыки тестирования с помощью Testcontainers и JUnit:

Java Скопировать код @Testcontainers public class SecurityIntegrationTest { @Container private PostgreSQLContainer<?> postgreSQLContainer = new PostgreSQLContainer<>(); // Ваша окружающая среда // Здесь логика тестов }

Использование контейнеров создаёт условия, наиболее приближенные к реальным, что идеально подходит для проведения интеграционного тестирования. 🧪

Работа с IoC-контейнером Spring

Инверсия управления (IoC) — это ваш секретный инструмент для разделения зависимостей между классами. Это позволяет легко модифицировать эти зависимости в процессе тестирования. Используйте IoC-контейнер Spring для управления зависимостями и внедрения мок-объектов без дополнительных сложностей.

Ценностно-ориентированное тестирование

Важно сосредоточиться на покрытии различных сценариев, а не только на выполнении кода. Стремитесь проверять безопасность от крайних случаев до общей надежности вашего приложения.

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