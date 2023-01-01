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Unit-тестирование с Spring Security: внедрение Authentication
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Unit-тестирование с Spring Security: внедрение Authentication

#Java Web  #Spring  #Тесты Java  
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Быстрый ответ

Для реализации модульного тестирования в Spring Security используйте аннотацию @WithMockUser. Она помогает эмулировать аутентификацию фиктивного пользователя. Способствует замене реальных зависимостей безопасности на мок-объекты @MockBean, например, таких как SecurityContextHolder. При тестировании MVC применяется MockMvc, с его помощью можно проверить защищенные ресурсы:

Java
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@Test
@WithMockUser(roles = "USER")
public void securedEndpointTest() throws Exception {
    mockMvc.perform(get("/secured")).andExpect(status().isOk());
}

В этом коде осуществляется установка контекста аутентификации и проверка доступности защищённого ресурса.

Пошаговый план для смены профессии

Подготовка тестового окружения

Основным фокусом вашего модульного тестирования для Spring Security должны быть механизмы аутентификации и авторизации — это базовые инструменты, в то время как полноценная инфраструктура безопасности является дополнительной. Используйте поддельные контексты безопасности и аутентификации для симуляции различных тестовых сценариев.

Создание dummy-объектов для аутентификации

Ниже приводится подготовка к созданию тестовых сценариев:

Java
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Authentication authentication = Mockito.mock(Authentication.class); // Имитация объекта
SecurityContext securityContext = Mockito.mock(SecurityContext.class); // Имитация контекста
Mockito.when(securityContext.getAuthentication()).thenReturn(authentication); // Привязка контекста к объекту
SecurityContextHolder.setContext(securityContext); // Размещаем dummy-объекты в контексте

Эта последовательность позволяет управлять правами, ролями и данными пользователей в рамках тестового окружения.

Продвинутые тестовые сценарии с применением PowerMock

PowerMock — это мощный инструмент для работы со статическими методами и конструкторами, а также для тестирования закрытых классов:

Java
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@RunWith(PowerMockRunner.class)
@PrepareForTest({SecurityContextHolder.class})
public class AdvancedSecurityTests {
    // Здесь создание тестовых сценариев
}

Этот инструмент позволяет реализовывать глубокое тестирование, включая использование статических методов SecurityContextHolder.

Интеграция данных пользователей

Интеграция данных пользователей в модульные тесты придаёт им более реалистичные контуры. Для создания различных аутентификационных контекстов вы можете реализовать собственные классы UserDetails или использовать стандартные решения Spring.

Использование сессионных бинов

При тестировании не забывайте о сессионных бинах, которые помогут сохранить состояние данных между запросами:

Java
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@Bean
@Scope(value = "session", proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)
public CustomUserDetails userDetails() {
    return new CustomUserDetails(); // Ваш пользовательский объект
}

Такой подход обеспечивает эффективную интеграцию пользовательских данных в систему аутентификации Spring при модульном тестировании.

Использование аннотаций Spring

В Spring Security версии 4.0 и выше появились аннотации, упрощающие тестирование:

  • @WithMockUser создаёт фиктивные UserDetails.
  • @WithUserDetails позволяет использовать реальные данные конкретного пользователя.

Данные аннотации облегчают симуляцию различных пользовательских сценариев и ролей.

Визуализация

Тестирование безопасности в Spring можно представить как установку системы видеонаблюдения в банке:

  • 🏢 Банк — ваше приложение.
  • 🎥 Камеры — тесты безопасности.
  • 🚪 Дверь хранилища — защищенные маршруты, аннотированные @Secured.
  • 🤝 Перевозчики золота — авторизованные пользователи.
  • 🚫 Сторожевые собаки — проверки на отказ в доступе.

Стратегия защиты ваших ценностей:

  1. 🎥 Установите систему видеонаблюдения (написание теста).
  2. 🚪 Проверьте замки (тестирование защищенных ресурсов).
  3. 🤝 Предоставьте доступ перевозчикам золота (аутентификация пользователей).
  4. 🚫 Обезвредьте нарушителей (проверка на неправомерный доступ).

Оптимальный сценарий: ваши данные надёжно защищены. 📸

Работа с интеграционными тестами с использованием Testcontainers

Совершенствуйте навыки тестирования с помощью Testcontainers и JUnit:

Java
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@Testcontainers
public class SecurityIntegrationTest {

    @Container
    private PostgreSQLContainer<?> postgreSQLContainer = new PostgreSQLContainer<>(); // Ваша окружающая среда

    // Здесь логика тестов
}

Использование контейнеров создаёт условия, наиболее приближенные к реальным, что идеально подходит для проведения интеграционного тестирования. 🧪

Работа с IoC-контейнером Spring

Инверсия управления (IoC) — это ваш секретный инструмент для разделения зависимостей между классами. Это позволяет легко модифицировать эти зависимости в процессе тестирования. Используйте IoC-контейнер Spring для управления зависимостями и внедрения мок-объектов без дополнительных сложностей.

Ценностно-ориентированное тестирование

Важно сосредоточиться на покрытии различных сценариев, а не только на выполнении кода. Стремитесь проверять безопасность от крайних случаев до общей надежности вашего приложения.

Полезные материалы

  1. Руководство пользователя JUnit 5 — ваш справочник по тестированию с JUnit 5.
  2. GitHub – json-path/JsonPath: Реализация JsonPath на Java — изучайте методы JsonPath для проверки JSON в тестах Spring Security.
  3. Руководство для начинающих | Тестирование веб-слоя — руководство по тестированию аутентификации в Spring Security для начинающих.
  4. Testcontainers — технология тестирования с использованием тестовых контейнеров для глубокого и реалистичного интеграционного тестирования.
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Какую аннотацию следует использовать для эмуляции аутентификации фиктивного пользователя в Spring Security?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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