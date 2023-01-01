Полный список enum HTTP-кодов ответа в Java: решение

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Быстрый ответ

К сожалению, в Java не предусмотрено универсальное перечисление HTTP-кодов ответа. Тем не менее, можно использовать класс HttpStatus из Spring Framework для доступа к большому количеству кодов:

Java Скопировать код // Использование HttpStatus из Spring System.out.println(HttpStatus.NOT_FOUND.value()); // Возвращает 404

Для доступа к основному набору кодов вы можете применить класс HttpURLConnection :

Java Скопировать код // Использование HttpURLConnection System.out.println(HttpURLConnection.HTTP_NOT_FOUND); // Возвращает 404

Хотите найти более полный список кодов? Обратите внимание на Apache HttpClient или Guava.

Глубже в тему

Использование Apache HttpComponents

Apache HttpComponents не предоставляет встроенное перечисление, но класс org.apache.http.HttpStatus содержит константы для всех HTTP-кодов ответа:

Java Скопировать код // Использование Apache HttpStatus System.out.println(HttpStatus.SC_NOT_FOUND); // Выводит 404

Стойте перед лицом правды, значит признайте, что HttpStatus из Apache HttpClient не развивается и считается устаревшим.

Применение Spring для HTTP-кодов состояния

Spring Framework предлагает перечисление org.springframework.http.HttpStatus , которое регулярно обновляется и включает больше классов, чем стандартная Java:

Java Скопировать код // Используя HttpStatus от Spring HttpStatus status = HttpStatus.valueOf(404); System.out.println(status.getReasonPhrase()); // Выводит "Not Found"

Применение HttpServletResponse в Servlet API

Если вы работаете с сервлетами, то изучите класс javax.servlet.http.HttpServletResponse . Он содержит все HTTP-коды ответа в виде констант, возвращающих значения типа int:

Java Скопировать код // Используя HttpServletResponse System.out.println(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND); // Выводит 404

Создание собственного перечисления HttpStatusCode

Создайте своё перечисление HttpStatusCode со специальными методами getByValue() и toString() для возвращения и отображения HTTP-кодов состояния:

Java Скопировать код public enum HttpStatusCode { OK(200, "OK"), NOT_FOUND(404, "Not Found"); // Добавьте другие статусы при необходимости private final int value; private final String reason; HttpStatusCode(int value, String reason) { this.value = value; this.reason = reason; } public static HttpStatusCode getByValue(int value) { // Реализуйте логику поиска статуса по числовому значению } @Override public String toString() { return this.value + " " + this.reason; // Вывод статуса } }

Это позволит добиться соответствия официальной документации с HTTP-кодами состояния.

Визуализация

HTTP-коды ответа классифицируются по категориям:

Markdown Скопировать код 📚 Библиотека HTTP-кодов состояния ----------------------------------- 📘 Информационные (1xx): [100, 101, 102] 📗 Успешные (2xx): [200, 201, 202, ...] 📒 Перенаправления (3xx): [300, 301, 302, ...] 📕 Ошибки клиента (4xx): [400, 401, 402, ...] 📔 Ошибки сервера (5xx): [500, 501, 502, ...]

Эти категории покрывают все известные статусы.

Markdown Скопировать код 📚✅ Полная ли коллекция? **Java и коды состояния HTTP:** - Перечисления Java: `HttpServletResponse.SC_*` и `HttpStatus.*` - Полный ли перечисленный набор? Возможно, некоторые редкие коды отсутствуют.

Для полного охвата вам возможно придется добавлять коды вручную.

Лучшие практики и дополнительные ресурсы

Учет специфики работы с сервлетами

При работе с веб-приложениями вам часто придется сталкиваться с HttpServletResponse , поскольку он содержит основные стандартные HTTP-статусы.

Обновляетесь вместе с временем

Реестр статус-кодов HTTP Status Code Registry всегда содержит самую актуальную информацию и свежие обновления по кодам состояния.

Изучаем официальную документацию

Используйте Java EE 7 API и документацию Spring для org.springframework.http.HttpStatus для получения актуальной информации и понимания контекста применения HTTP-кодов.

Полезные материалы