Игнорирование конкретного предупреждения в FindBugs#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для того чтобы отключить специфическое предупреждение FindBugs, можно воспользоваться аннотацией
@SuppressFBWarnings:
@SuppressFBWarnings("WARNING_CODE")
Вместо местозаполнителя "WARNING_CODE" укажите реальный код ошибки. Формулировка причины подавления должна быть обязательно включена.
Пример использования аннотации для подавления потенциального исключения null pointer:
@SuppressFBWarnings(value="NP_NULL_ON_SOME_PATH", justification="Null check implemented")
public void someMethod() {
// ... your code ...
}
В поле
value указывается код предупреждения, а
justification содержит объяснение причин для игнорирования.
Рациональное использование аннотаций для подавления
@SuppressFBWarnings более предпочтительна для использования, чем XML-конфигурации, благодаря компактности и ясному связыванию с определенным кодом. Эта аннотация является наилучшим выбором для подавления ложных предупреждений, которые появляются, несмотря на безупречность вашего кода.
Когда стоит игнорировать FindBugs
- Устаревший код: Если старый код вызывает предупреждения, которые невозможно или нецелесообразно исправить.
- Чужой код: Предупреждения, связанные с библиотеками, на которые вы не можете повлиять.
- Осмысленный риск: Вы осознаёте риски и сознательно их принимаете.
Использование
@SuppressFBWarnings не рекомендуется без тщательного анализа возможных последствий.
Поиск альтернатив и решение специфических ситуаций
FindBugs позволяет настроить XML-правила для подавления ошибок в нескольких классах или методах сразу. В Android Studio данная функциональность доступна через графический интерфейс. Это весьма удобно!
Взгляд за пределы FindBugs
- Проекты на Gradle: Подключите зависимость для аннотации подавления.
- SpotBugs: Эта утилита поддерживает Java 8 и новее, убедитесь, что у вас установлен
spotbugs-annotations.jar.
- Фильтры: Самостоятельно создайте фильтры для применения индивидуальных действий, не зависящих от сторонних библиотек.
Регулярно обновляйте методы подавления ошибок. С SpotBugs это будет происходить более эффективно.
Обогащение вашего инструментария с SpotBugs
SpotBugs — это совершенствованный вариант FindBugs, имеющий дополнительные функции и поддерживающий последние версии Java. SpotBugs совместим с
@SuppressFBWarnings, что обеспечивает безболезненный переход.
Плавный переход к SpotBugs
- Версия Java: Убедитесь, что ваша версия Java не ниже 8.
- Плагин SpotBugs: Интеграция плагина упростит и ускорит поиск проблем.
- Фильтры SpotBugs: Если вы находитесь в затруднительной ситуации, фильтры SpotBugs помогут вам принять правильное решение. Ссылка на официальную документацию представлена ниже.
Визуализация — оазис спокойствия
Воспринимайте применение
@SuppressFBWarnings как табличку "Не беспокоить":
// Номер (🚪): Место, где код занимает пространство вместе с предупреждениями
// Табличка "Не беспокоить" (🔕): Это @SuppressFBWarnings
Табличка 'Не беспокоить' для FindBugs должна выглядеть следующим образом:
@SuppressFBWarnings(value="ID", justification="Причина для успокоения")
public void tranquilMethod() {
// ... peaceful code ...
}
Теперь, когда будет проходить уборка (🧹) от мистера FindBugs, ваш номер будет проигнорирован:
Before: 🚪🧹 (Ready to clean)
After: 🔕🚪 (Passed by, it's clean here!)
Так ваш метод становится уютным уголком спокойствия — без беспорядка и забот, только абсолютное спокойствие.
Полезные материалы
- FindBugs™ – Нахождение ошибок в Java программировании — официальное описание инструмента.
- java – Есть ли способ игнорировать единственное предупреждение FindBugs? – Stack Overflow — обмен опытом с сообществом экспертов.
- Подробности о файлах фильтров — краткое руководство по настройке файлов фильтров.
- GitHub – find-sec-bugs/find-sec-bugs: Аудит безопасности для веб-приложений на Java — плагин SpotBugs для аудита безопасности веб-приложений на Java.
- SuppressWarnings (Java Platform SE 8 ) — информация о
@SuppressWarnings.
- FindBugs Maven Plugin – Introduction — инструкция по использованию плагина FindBugs для Maven.
- SuppressFBWarnings – annotations 3.0.1u2 javadoc — проработанные детали
@SuppressFBWarnings.
Олеся Тарасова
Java-разработчик