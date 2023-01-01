Игнорирование конкретного предупреждения в FindBugs

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы отключить специфическое предупреждение FindBugs, можно воспользоваться аннотацией @SuppressFBWarnings :

Java Скопировать код @SuppressFBWarnings("WARNING_CODE")

Вместо местозаполнителя "WARNING_CODE" укажите реальный код ошибки. Формулировка причины подавления должна быть обязательно включена.

Пример использования аннотации для подавления потенциального исключения null pointer:

Java Скопировать код @SuppressFBWarnings(value="NP_NULL_ON_SOME_PATH", justification="Null check implemented") public void someMethod() { // ... your code ... }

В поле value указывается код предупреждения, а justification содержит объяснение причин для игнорирования.

Рациональное использование аннотаций для подавления

@SuppressFBWarnings более предпочтительна для использования, чем XML-конфигурации, благодаря компактности и ясному связыванию с определенным кодом. Эта аннотация является наилучшим выбором для подавления ложных предупреждений, которые появляются, несмотря на безупречность вашего кода.

Когда стоит игнорировать FindBugs

Устаревший код : Если старый код вызывает предупреждения, которые невозможно или нецелесообразно исправить.

: Если старый код вызывает предупреждения, которые невозможно или нецелесообразно исправить. Чужой код : Предупреждения, связанные с библиотеками, на которые вы не можете повлиять.

: Предупреждения, связанные с библиотеками, на которые вы не можете повлиять. Осмысленный риск: Вы осознаёте риски и сознательно их принимаете.

Использование @SuppressFBWarnings не рекомендуется без тщательного анализа возможных последствий.

Поиск альтернатив и решение специфических ситуаций

FindBugs позволяет настроить XML-правила для подавления ошибок в нескольких классах или методах сразу. В Android Studio данная функциональность доступна через графический интерфейс. Это весьма удобно!

Взгляд за пределы FindBugs

Проекты на Gradle : Подключите зависимость для аннотации подавления.

: Подключите зависимость для аннотации подавления. SpotBugs : Эта утилита поддерживает Java 8 и новее, убедитесь, что у вас установлен spotbugs-annotations.jar .

: Эта утилита поддерживает Java 8 и новее, убедитесь, что у вас установлен . Фильтры: Самостоятельно создайте фильтры для применения индивидуальных действий, не зависящих от сторонних библиотек.

Регулярно обновляйте методы подавления ошибок. С SpotBugs это будет происходить более эффективно.

Обогащение вашего инструментария с SpotBugs

SpotBugs — это совершенствованный вариант FindBugs, имеющий дополнительные функции и поддерживающий последние версии Java. SpotBugs совместим с @SuppressFBWarnings , что обеспечивает безболезненный переход.

Плавный переход к SpotBugs

Версия Java : Убедитесь, что ваша версия Java не ниже 8.

: Убедитесь, что ваша версия Java не ниже 8. Плагин SpotBugs : Интеграция плагина упростит и ускорит поиск проблем.

: Интеграция плагина упростит и ускорит поиск проблем. Фильтры SpotBugs: Если вы находитесь в затруднительной ситуации, фильтры SpotBugs помогут вам принять правильное решение. Ссылка на официальную документацию представлена ниже.

Визуализация — оазис спокойствия

Воспринимайте применение @SuppressFBWarnings как табличку "Не беспокоить":

Markdown Скопировать код // Номер (🚪): Место, где код занимает пространство вместе с предупреждениями // Табличка "Не беспокоить" (🔕): Это @SuppressFBWarnings

Табличка 'Не беспокоить' для FindBugs должна выглядеть следующим образом:

Java Скопировать код @SuppressFBWarnings(value="ID", justification="Причина для успокоения") public void tranquilMethod() { // ... peaceful code ... }

Теперь, когда будет проходить уборка (🧹) от мистера FindBugs, ваш номер будет проигнорирован:

Markdown Скопировать код Before: 🚪🧹 (Ready to clean) After: 🔕🚪 (Passed by, it's clean here!)

Так ваш метод становится уютным уголком спокойствия — без беспорядка и забот, только абсолютное спокойствие.

Полезные материалы