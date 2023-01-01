Установка ежедневного запуска задачи в 1:01 по cron в Spring

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Быстрый ответ

Чтобы запустить определённую задачу в Spring Framework каждый день в 1:01 утра, используйте следующее cron-выражение: "0 1 1 * * ?" .

0 : обозначает начало новой минуты

: обозначает начало новой минуты Второй 1 — минута

— минута Третий 1 — час в 24-часовом формате

— час в 24-часовом формате Задача будет выполняться ежедневно.

Пример применения этого выражения в Spring:

Java Скопировать код @Scheduled(cron = "0 1 1 * * ?") public void dailyJob() { // Код, который будет помогать вашему приложению работать, в то время как вы спите! }

Декодирование cron-выражений в Spring

Cron-выражения в Spring — это своеобразный временной код. обычное выражение состоит из шести элементов. Вот их интерпретация:

plaintext Скопировать код Поле | Значение ----------------|----------------------------- 1. Секунды | От 0 до 59 2. Минуты | От 0 до 59 3. Часы | От 0 до 23 4. День месяца | От 1 до 31 5. Месяц | От 1 до 12 или аббревиатурой месяца (ЯНВ-ДЕК) 6. День недели | От 0 до 7 (0 и 7 обозначают воскресенье)

Важно помнить, что ваше cron-выражение должно начинаться с "0" в поле секунд, чтобы гарантировать точный запуск задачи.

Путешествие во времени: Работа с задачами в разных часовых поясах

Аргумент 'zone' в директиве @Scheduled позволяет работать с задачами из различных часовых поясов. Часовой пояс можно сменить, "перемещаясь" временем вперёд или назад:

Java Скопировать код @Scheduled(cron = "0 1 1 * * ?", zone = "Europe/London") public void dailyJob() { // Вот что бы сказали в британской королевской гвардии: "Пора на чай!" }

Проверка оборудования: Требуемая версия фреймворка Spring

Для корректной работы планировщика задач рекомендуется использовать Spring Framework версии 4.0.7.RELEASE или более поздней.

Визуализация

Сравните это с будильником, установленным на одно и то же время каждый день:

Markdown Скопировать код ⏰ Время срабатывания: Ежедневно в 1:01 ночи

cron Скопировать код # Cron-выражение для Spring, соответствующее этому времени 0 1 1 * * *

Устанавливаем будильник через cron-формат следующим образом:

Markdown Скопировать код ⏰ Ввод: [Секунды (0)] [Минуты (1)] [Часы (1)] [День месяца(*)] [Месяц(*)] [День недели(*)] Spring Cron: 0 1 1 * * *

В результате получаем надежно настроенный будильник, который точно поднимет нас в заданное время — в 1:01 ночи ежедневно!

Практические рекомендации и осторожность

Тестируйте и проверяйте: Сервисы типа cronmaker.com отлично подходят для проверки правильности расшифровки cron-выражений. Осторожно с шагами: Параметры шагов ( * /шаг ) в поле дня недели могут вести себя не так, как вы этого ожидаете, особенно если используется CronTrigger в Spring. Не путайте поля: Обращайте особое внимание на поля дня месяца и дня недели, они часто вызывают заупятоки. Играть в детектива: Если задача запускается в неожиданное время, смотрите на поля секунд и минут — там может быть ответ.

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