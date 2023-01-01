Проверка строки на цифры в Java: метод matches и регулярки

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Быстрый ответ

Для проверки, состоит ли строка исключительно из цифр, можно воспользоваться методом String.matches() следующим образом:

Java Скопировать код boolean onlyDigits = "12345".matches("\\d+");

Здесь \d+ контролирует, что строка содержит исключительно цифры. Результат true указывает на то, что строка состоит из цифр, а false – что в ней присутствуют и другие символы.

Анализ регулярного выражения

Регулярное выражение \d+ отображает последовательность цифр, где символ \d отражает любую цифру от 0 до 9, а квантификатор + представляет собой одно или множество вхождений данного элемента. Это означает, что выражение совпадает с любой непустой строкой, полностью состоящей из цифр.

Профессиональное использование Pattern и Matcher

Для улучшения производительности при частых проверках можно воспользоваться подходом компиляции регулярного выражения в объект Pattern :

Java Скопировать код Pattern digitPattern = Pattern.compile("\\d+"); Matcher matcher = digitPattern.matcher("12345"); boolean onlyDigits = matcher.matches();

Альтернативные подходы для повышения производительности

Если особенно важна производительность, можно проверить цифры в строке с помощью потока символов и лямбда-выражений Java 8:

Java Скопировать код boolean onlyDigits = string.chars().allMatch(Character::isDigit);

Также можно применить метод NumberUtils.isDigits() из библиотеки Apache Commons Lang:

Java Скопировать код boolean onlyDigits = NumberUtils.isDigits("12345");

Будьте настороже

Не преобразовывайте строку в числовой тип данных для того чтобы проверить её на цифры — это нецелесообразно!

Важно следить за тем, чтобы строка не была пустой, иначе регулярное выражение само по себе окажется неработоспособным.

Использование POSIX классов символов

POSIX классы символов, такие как \p{Digit} , обеспечивают совместимость между разными наборами символов и могут быть предпочтительнее \d в многоязычных приложениях.

Визуализация

Проверка строки на цифры аналогична работе вышибалы в клубе:

Markdown Скопировать код String: "24601" ➡️ 🚪🔍[🔢] # Если все символы являются цифрами – добро пожаловать в клуб! 🍻

Правила клуба:

Markdown Скопировать код 🚪🔍[🔢]: "Только цифры могут войти!" 🎉 🚪🔒[🔣]: "В случае обнаружения нецифровых символов – вход запрещён!" 🚫

Пример проверки:

Markdown Скопировать код "123" ➡️ 🚪🔍[🔢]: Добро пожаловать! (Только цифры) "A2C" ➡️ 🚪🔒[🔣]: Вход запрещён! (Найдены нецифровые символы)

Применение в реальности

Проверка на числовые символы становится необходимой при валидации ввода пользователя или при анализе данных, например:

Перед обработкой числовых полей в формах.

При проверке строки на возможность её преобразования в числовой тип данных.

В процессе очистки данных перед их загрузкой в базу данных.

Значимость деталей

Особое внимание стоит уделить строкам, которые на первый взгляд могут казаться числовыми. Пробелы, знаки пунктуации, или цифры в кодировках Юникода могут остаться незамеченными регулярным выражением \d , если они специально не указаны в шаблоне.

Эффективная обработка больших строк

При обработке больших строк или когда стоит насущная задача по повышению производительности, сочетание потоков и проверка символов возможно будет наилучшим решением.

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