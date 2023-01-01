Проверка строки на цифры в Java: метод matches и регулярки#Java Core #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Для проверки, состоит ли строка исключительно из цифр, можно воспользоваться методом
String.matches() следующим образом:
boolean onlyDigits = "12345".matches("\\d+");
Здесь
\d+ контролирует, что строка содержит исключительно цифры. Результат
true указывает на то, что строка состоит из цифр, а
false – что в ней присутствуют и другие символы.
Анализ регулярного выражения
Регулярное выражение
\d+ отображает последовательность цифр, где символ
\d отражает любую цифру от 0 до 9, а квантификатор
+ представляет собой одно или множество вхождений данного элемента. Это означает, что выражение совпадает с любой непустой строкой, полностью состоящей из цифр.
Профессиональное использование Pattern и Matcher
Для улучшения производительности при частых проверках можно воспользоваться подходом компиляции регулярного выражения в объект
Pattern:
Pattern digitPattern = Pattern.compile("\\d+");
Matcher matcher = digitPattern.matcher("12345");
boolean onlyDigits = matcher.matches();
Альтернативные подходы для повышения производительности
Если особенно важна производительность, можно проверить цифры в строке с помощью потока символов и лямбда-выражений Java 8:
boolean onlyDigits = string.chars().allMatch(Character::isDigit);
Также можно применить метод
NumberUtils.isDigits() из библиотеки Apache Commons Lang:
boolean onlyDigits = NumberUtils.isDigits("12345");
Будьте настороже
- Не преобразовывайте строку в числовой тип данных для того чтобы проверить её на цифры — это нецелесообразно!
- Важно следить за тем, чтобы строка не была пустой, иначе регулярное выражение само по себе окажется неработоспособным.
Использование POSIX классов символов
POSIX классы символов, такие как
\p{Digit}, обеспечивают совместимость между разными наборами символов и могут быть предпочтительнее
\d в многоязычных приложениях.
Визуализация
Проверка строки на цифры аналогична работе вышибалы в клубе:
String: "24601" ➡️ 🚪🔍[🔢]
# Если все символы являются цифрами – добро пожаловать в клуб! 🍻
Правила клуба:
🚪🔍[🔢]: "Только цифры могут войти!" 🎉
🚪🔒[🔣]: "В случае обнаружения нецифровых символов – вход запрещён!" 🚫
Пример проверки:
"123" ➡️ 🚪🔍[🔢]: Добро пожаловать! (Только цифры)
"A2C" ➡️ 🚪🔒[🔣]: Вход запрещён! (Найдены нецифровые символы)
Применение в реальности
Проверка на числовые символы становится необходимой при валидации ввода пользователя или при анализе данных, например:
- Перед обработкой числовых полей в формах.
- При проверке строки на возможность её преобразования в числовой тип данных.
- В процессе очистки данных перед их загрузкой в базу данных.
Значимость деталей
Особое внимание стоит уделить строкам, которые на первый взгляд могут казаться числовыми. Пробелы, знаки пунктуации, или цифры в кодировках Юникода могут остаться незамеченными регулярным выражением
\d, если они специально не указаны в шаблоне.
Эффективная обработка больших строк
При обработке больших строк или когда стоит насущная задача по повышению производительности, сочетание потоков и проверка символов возможно будет наилучшим решением.
Полезные материалы
- String (Java Platform SE 7 ) — Документация Java о поддержке регулярных выражений.
- Pattern (Java Platform SE 7 ) — Изучите Java класс
Patternи его использование в регулярных выражениях.
- Регулярные выражения в Java – Учебник — Подробный учебник по использованию регулярных выражений в Java.
- StringUtils (Apache Commons Lang 3.14.0 API) — Использование метода
isNumericиз библиотеки Apache Commons Lang для валидации строк.
- Integer (Java Platform SE 7 ) — Информация о методе
parseIntи связанных с ним исключениях класса
NumberFormatExceptionв Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик