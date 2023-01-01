Замена элемента в ArrayList Java: учимся обрабатывать краевые случаи

Java Скопировать код

public <T> void replaceLightBulb(ArrayList<T> list, int index, T newElement) { if (index < 0 || index >= list.size()) { throw new IndexOutOfBoundsException("Ошибка: невозможно заменить лампочку с некорректным индексом " + index); } T oldElement = list.get(index); list.set(index, newElement); System.out.println("Лампочка " + oldElement + " успешно заменена на " + newElement + " на позиции " + index); }