Чтение и запись данных в Excel из Java: инструкция

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Быстрый ответ

Чтобы в Java получить доступ к функционалу файлов Excel, идеально подойдёт библиотека Apache POI. Класс XSSFWorkbook предоставляет возможности создания и редактирования рабочих книг формата .xlsx , а XSSFSheet отвечает за управление листами рабочей книги. Ниже приведён пример записи данных в файл Excel:

Java Скопировать код import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook; import org.apache.poi.ss.usermodel.*; import java.io.FileOutputStream; public class ExcelExample { public static void main(String[] args) throws Exception { try (Workbook workbook = new XSSFWorkbook()) { Sheet sheet = workbook.createSheet("Example"); Row row = sheet.createRow(0); row.createCell(0).setCellValue("Hello"); // Ячейка A1 со словом "Привет" row.createCell(1).setCellValue("World"); // И ячейка B1 с изложением "Мир" try (FileOutputStream out = new FileOutputStream("Example.xlsx")) { workbook.write(out); } // Работа с файлом завершена, он закрыт } } }

В этом примере создаётся лист с надписями "Привет" и "Мир" в первой строке, и сохраняется в файл Example.xlsx . Для работы с Apache POI библиотека должна быть включена в проект.

Переход на следующий этап

Чтение и запись файлов на уровне профессионала

Apache POI позволяет управлять файлами Excel с высокой степенью точности. Так, метод getLastRowNum() класса Sheet позволяет определить количество строк динамически. Именно мелочи и делают работу удобной.

Работа с большими файлами

Классы SXSSFWorkbook и SXSSFSheet предназначены для эффективной работы с большими файлами, значительно снижая расход памяти.

Безопасная работа с файлами: обработка исключений

При организации работы с файлами важно правильно использовать блоки try-catch для операций ввода-вывода и уметь корректно закрывать ресурсы. Это позволит улучшить читаемость и надёжность вашего кода.

Пошаговый пример чтения файла Excel

Рассмотрим процесс чтения файла Example.xlsx :

Java Скопировать код import org.apache.poi.ss.usermodel.*; import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook; import java.io.FileInputStream; import java.util.Iterator; public class ExcelReadExample { public static void main(String[] args) throws Exception { try (FileInputStream fis = new FileInputStream("Example.xlsx"); Workbook workbook = new XSSFWorkbook(fis)) { Sheet sheet = workbook.getSheetAt(0); Iterator<Row> rowIterator = sheet.iterator(); while (rowIterator.hasNext()) { Row row = rowIterator.next(); Iterator<Cell> cellIterator = row.cellIterator(); while (cellIterator.hasNext()) { Cell cell = cellIterator.next(); // Обработка различных типов данных в ячейках System.out.print(cell.toString() + "; "); } System.out.println(); // Начало новой строки } } } }

Углублённое изучение темы

Разновидности данных в Excel

Ячейки Excel могут содержать данные разных типов: числа, строки, булевы значения и формулы. DataFormatter позволяет представить данные в том же формате, что и в Excel.

Как добавить красок файлам Excel

Чтобы создать стильные документы в Excel, можно использовать CreationHelper , который без особых сложностей поможет вставить оформленные строки в ячейки через RichTextString .

Другие удобные библиотеки

Если задачи не требуют сложного взаимодействия с Excel, можно обратиться к JExcelApi или Xcelite. Они предлагают удобные аннотации для связывания Java объектов с таблицами Excel.

Визуализация

Представьте стол в офисе, полный различных документов. Чтение файла Excel — это как извлечение нужного документа из стопки, его изучение; а запись — как составление заметок и возвращение их обратно на место. Вот так выглядит идеальная организация данных:

🖥️🗄️(🔍📄 -> 👀 | 📃➕🖊️ -> ✍️ -> 🗂️📄)

Вот вам ваш офис для чтения и записи данных 🚀.

Библиотеки, которые вам могут пригодиться

Упрощённые операции с JExcelAPI

JExcelApi облегчает работу с Excel, убирая излишнюю сложность.

Xcelite на стороне вашей команды

Xcelite использует аннотации для упрощения операций CRUD, работая с Java-моделями данных, соответствующими структуре таблицы Excel.

Полезные материалы