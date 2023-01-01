Проверка коллекций на null и пустоту в Java: best practice

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Быстрый ответ

Для исключения проверок как на null , так и на пустоту коллекции, рекомендуется использовать метод isEmpty() из библиотеки Apache Commons Collections.

Java Скопировать код import org.apache.commons.collections4.CollectionUtils; boolean isValid = CollectionUtils.isNotEmpty(collection);

Метод CollectionUtils.isNotEmpty делает ваш код более ясным и грамотным.

Когда работаете с объектами типа Map , используйте метод MapUtils.isEmpty(...) :

Java Скопировать код import org.apache.commons.collections4.MapUtils; boolean isMapValid = !MapUtils.isEmpty(map);

Применение подобного рода утилит сокращает объем кода и помогает избегать возможных ошибок.

Аргументы "за" и "против": стоит ли прибегать к использованию сторонних библиотек?

Выбор между применением библиотеки и стандартными инструментами Java преимущественно зависит от сложности вашего проекта.

Мини-проекты: Для небольших приложений в большинстве случаев достаточно использовать стандартные методы Java:

Java Скопировать код if (Objects.nonNull(collection) && !collection.isEmpty()) { // Коллекция не null и не пуста }

Большие проекты: В обширных системах библиотека Apache Commons способствует унификации и упрощает проверки.

Собственные средства Java: работа с null и пустыми коллекциями

Если у вас нет желания или возможности использовать внешние библиотеки, используйте встроенный в Java класс Objects :

Java Скопировать код import java.util.Objects; import java.util.Collection; public static boolean isValidCollection(Collection<?> collection) { return Objects.nonNull(collection) && !collection.isEmpty(); }

Такой метод поможет сохранить простоту и независимость вашего проекта.

Визуализация

Для большей наглядности представим класс Collection как железнодорожную станцию (🚉).

Проверка при этом является аналогом уточнения наличия поезда (данных) и его готовности к отправке:

🚉? → Наличие станции (проверка на null)

🚉 → Наличие поезда на станции (проверка на isEmpty)

Итог проверки:

🚉🚂 – Все на борт! (Коллекция существует и она не пуста)

🚫🚉 – Поездов нет. Станция отсутствует или пуста.

Такой подход позволяет минимизировать риск возникновения ошибок.

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