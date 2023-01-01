Решение для методов void в Java8 без изменения типа возврата

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Быстрый ответ

Для определения типа функции методов, которые возвращают void и принимают один аргумент, применяется Consumer<T> :

Java Скопировать код Consumer<String> echo = System.out::println; // Простой вывод на экран, echo.accept("Эхо");

Для методов без аргументов и с возвращаемым типом void подходит Runnable :

Java Скопировать код Runnable show = () -> System.out.println("Показ"); // Запускаем вывод, show.run();

Если метод принимает два аргумента и возвращает void, то используйте BiConsumer<T, U> :

Java Скопировать код BiConsumer<Integer, Integer> addAndPrint = (x, y) -> System.out.println(x + y); // Сложение с выводом, addAndPrint.accept(1, 2);

Введение в функциональные интерфейсы

Void-методы с одним параметром: Consumer<T>

Consumer<T> идеален для функций, которые не возвращают результат, принимают один аргумент и реализуют метод accept(T t) :

Java Скопировать код Consumer<Double> squareRootPrinter = Math::sqrt; // Выводим корень числа, squareRootPrinter.accept(4.0);

Void-методы с двумя и более параметрами: BiConsumer и другие

BiConsumer<T, U> подходит для функций, которые принимают два аргумента и не возвращают значение. При большем количестве аргументов можно использовать собственные функциональные интерфейсы или применить метод инкапсуляции в объекты.

Сценарии без параметров: Runnable

Runnable — это основа для беспараметрических функций, возвращающих void, часто используемая в многопоточных задачах:

Java Скопировать код Runnable greet = () -> System.out.println("Привет, мир!"); // Передаем приветствие миру, greet.run();

Когда стандартные интерфейсы не подходят: Собственные функциональные интерфейсы

Если стандартных интерфейсов недостаточно, можно определить свои:

Java Скопировать код @FunctionalInterface interface Thunk { void apply(); } Thunk petRock = () -> {}; // Этот камень ничего не делает, но он функционален.

Такой подход улучшает понятность кода и облегчает его адаптацию.

Использование ссылок на методы для возвращения void к жизни

Ссылки на методы позволяют сокращать лямбда-выражения в Java. Они актуальны в случаях, когда метод возвращает void:

Java Скопировать код Consumer<List<String>> sort = Collections::sort; // Магия сортировки. sort.accept(list); // Теперь список отсортирован.

Решение для API, ожидающих Void: null

API, требующие Function<T, Void> , можно обработать, возвращая null :

Java Скопировать код Function<String, Void> logger = s -> { System.out.println(s); return null; }; // Информативный логгер. Всегда завершается молчанием.

Говорящие имена для интерфейсов: Код как искусство

Именование функциональных интерфейсов должно быть информативным и помочь понять механику кода:

Java Скопировать код @FunctionalInterface interface Action { void perform(); } Action saveAction = () -> {/* код, который тихо спасает мир */};

Визуализация

Применим на практике знания о функциональных интерфейсах:

Инструмент Назначение Тип функции в Java 8 🔨 (Молоток) Забить гвоздь (void-метод) Runnable 🔧 (Гаечный ключ) Закрутить болт (void-метод) Consumer<Bolt>

Java Скопировать код // Время работы для молотка! Runnable task = () -> System.out.println("Гвоздь встретил молоток. Работа выполнена."); // Гаечный ключ и болт: "Теперь ты на месте!" Consumer<Bolt> tighten = Bolt::tighten; tighten.accept(new Bolt());

Выбирая подходящий инструмент в зависимости от задачи, вы сможете написать код, который будет ясным и легко управляемым.

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