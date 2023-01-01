Решение для методов void в Java8 без изменения типа возврата#Java Core #Java Streams
Быстрый ответ
Для определения типа функции методов, которые возвращают void и принимают один аргумент, применяется
Consumer<T>:
Consumer<String> echo = System.out::println; // Простой вывод на экран, echo.accept("Эхо");
Для методов без аргументов и с возвращаемым типом void подходит
Runnable:
Runnable show = () -> System.out.println("Показ"); // Запускаем вывод, show.run();
Если метод принимает два аргумента и возвращает void, то используйте
BiConsumer<T, U>:
BiConsumer<Integer, Integer> addAndPrint = (x, y) -> System.out.println(x + y); // Сложение с выводом, addAndPrint.accept(1, 2);
Введение в функциональные интерфейсы
Void-методы с одним параметром: Consumer<T>
Consumer<T> идеален для функций, которые не возвращают результат, принимают один аргумент и реализуют метод
accept(T t):
Consumer<Double> squareRootPrinter = Math::sqrt; // Выводим корень числа, squareRootPrinter.accept(4.0);
Void-методы с двумя и более параметрами: BiConsumer и другие
BiConsumer<T, U> подходит для функций, которые принимают два аргумента и не возвращают значение. При большем количестве аргументов можно использовать собственные функциональные интерфейсы или применить метод инкапсуляции в объекты.
Сценарии без параметров: Runnable
Runnable — это основа для беспараметрических функций, возвращающих void, часто используемая в многопоточных задачах:
Runnable greet = () -> System.out.println("Привет, мир!"); // Передаем приветствие миру, greet.run();
Когда стандартные интерфейсы не подходят: Собственные функциональные интерфейсы
Если стандартных интерфейсов недостаточно, можно определить свои:
@FunctionalInterface
interface Thunk {
void apply();
}
Thunk petRock = () -> {}; // Этот камень ничего не делает, но он функционален.
Такой подход улучшает понятность кода и облегчает его адаптацию.
Использование ссылок на методы для возвращения void к жизни
Ссылки на методы позволяют сокращать лямбда-выражения в Java. Они актуальны в случаях, когда метод возвращает void:
Consumer<List<String>> sort = Collections::sort; // Магия сортировки.
sort.accept(list); // Теперь список отсортирован.
Решение для API, ожидающих Void: null
API, требующие
Function<T, Void>, можно обработать, возвращая
null:
Function<String, Void> logger = s -> { System.out.println(s); return null; }; // Информативный логгер. Всегда завершается молчанием.
Говорящие имена для интерфейсов: Код как искусство
Именование функциональных интерфейсов должно быть информативным и помочь понять механику кода:
@FunctionalInterface
interface Action {
void perform();
}
Action saveAction = () -> {/* код, который тихо спасает мир */};
Визуализация
Применим на практике знания о функциональных интерфейсах:
|Инструмент
|Назначение
|Тип функции в Java 8
|🔨 (Молоток)
|Забить гвоздь (void-метод)
|Runnable
|🔧 (Гаечный ключ)
|Закрутить болт (void-метод)
|Consumer<Bolt>
// Время работы для молотка!
Runnable task = () -> System.out.println("Гвоздь встретил молоток. Работа выполнена.");
// Гаечный ключ и болт: "Теперь ты на месте!"
Consumer<Bolt> tighten = Bolt::tighten;
tighten.accept(new Bolt());
Выбирая подходящий инструмент в зависимости от задачи, вы сможете написать код, который будет ясным и легко управляемым.
Полезные материалы
- Лямбда-выражения в Java 8 — погружение в увлекательный мир лямбда-выражений.
- Ссылки на методы в Java 8 — освоение техники написания более сжатого кода с помощью ссылок на методы.
- Функциональные интерфейсы в Java 8 — официальное руководство по функциональным интерфейсам.
- Учебник Java 8: Быстрое освоение лямбда-выражений — простое руководство Oracle по работе с лямбда-выражениями.
- Java SE 8: Быстрый старт с лямбдами — полезные рекомендации от Oracle о работе с лямбда-выражениями и потоками в Java 8.
- Использование Java Runnable — творческие способы применения Runnable.
- Руководство по Java 8 Optional — советы по избежанию проверок на null.
Олеся Тарасова
Java-разработчик