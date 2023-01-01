Решение java.lang.NullPointerException в Java: причины и способы#Java Core #Ошибки Java #JVM и память
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с NullPointerException (NPE), выполните проверку на null перед обращением к методам или полям объекта:
if (obj != null) obj.method();
Инициализируйте объекты при их объявлении:
Object obj = new Object();
Для обработки null-ссылок можно использовать Java 8 Optional:
Optional.ofNullable(obj).ifPresent(Object::method);
Тщательно проанализируйте стек вызовов для определения места возникновения NPE.
Основные стратегии предотвращения NullPointerException
Инициализация объектов
Неинициализированный объект — распространённая причина ошибки null. Всегда производите инициализацию:
TypeA objA; // Так делать нельзя, objA равно null.
TypeA objA = new TypeA(); // Правильный подход, objA не равно null.
Условные проверки и утверждения
Условные проверки защищают от NPE:
if (obj != null) {
obj.method();
}
Утверждения добавляют дополнительную безопасность:
assert obj != null : "obj обязательно должен существовать!";
Использование Java 8 и новых возможностей языка
Используйте новшества Java для элегантной работы с null:
Optional.ofNullable(obj).ifPresent(o -> o.method());
С Java 14 становится возможным получить больше сведений о null-ссылках:
// До Java 14: NullPointerException
// Начиная с Java 14: NullPointerException: Не вызывайте 'obj.method()', 'obj' равно null!
Ошибка в коде может быть обнаружена статическими анализаторами кода:
Правило SonarQube: S2259 – Нельзя разыменовывать null указатели
Особый акцент на массивы
Не забудьте, что массивы инициализируются null:
String[] strings = new String[10]; // все элементы от strings[0] до strings[9] изначально равны null!
Тонкости обработки null
API, исключающие null
Воспользуйтесь API, которые не допускают появление null значений:
Objects.requireNonNull(obj, "obj не должен быть null!"); // Вызывает NPE, если obj равен null.
Значения по умолчанию и операции, безопасные при использовании null
Предусмотрите значения по умолчанию, чтобы не столкнуться с null:
String string = (nullableString != null) ? nullableString : "Дефолтное значение";
Операции, безопасные в отношении null, удобны при сравнении строк:
boolean isEqual = "defaultString".equals(nullableString); // null-безопасное сравнение
Разбиение кода на модули
Лаконичный код — залог успешной разработки:
public ReturnType modularMethod(Params p) {
Step1 step1 = stepOne(p);
if (step1 == null) throw new CustomException("Ошибка на шаге 1");
Step2 step2 = stepTwo(step1);
if (step2 == null) throw new CustomException("Ошибка на шаге 2");
return finalStep(step2);
}
Специфика для Android
Разработчикам на Android: убеждайтесь, что элементы интерфейса, найденные при помощи
findViewById, не равны null:
TextView textView = findViewById(R.id.textView);
if (textView != null) {
textView.setText("Привет, Android!");
}
Визуализация
Воспринимайте NullPointerException как попытку переключить выключатель света в несуществующей комнате:
🏗️🧱🔲 : [Основание, Стены, ❓]
Попытка взаимодействия:
Room room = null;
System.out.println(room.lightSwitch);
NullPointerException: 💥 Нет комнаты. Нет выключателя.
Решение: Сначала постройте комнату, затем ищите выключатель.
🏗️🧱🔲➡️🏠🔲 : [Основание, Стены, Выключатель света]
Room room = new Room();
System.out.println(room.lightSwitch);
Основная идея: Объекты должны быть созданы (🏠) до их использования.
Отладка и понимание NullPointerException
Подробная информация о проблеме
При поиске помощи предоставляйте максимально подробную информацию об ошибке и стеке вызовов:
try {
// Потенциальное место возникновения NPE
} catch (NullPointerException e) {
e.printStackTrace();
}
Основы понимания
Изучите правила работы с null из Спецификации языка Java:
JLS §4.1 – Виды типов и значения: ссылочные типы и значения
Помните, что NullPointerExceptions это сигнал для активных действий, указующий на необходимость корректировки кода. Всегда производите инициализацию, проверяйте на null и обеспечивайте корректный жизненный цикл объектов.
Полезные материалы
- NullPointerException (Java Platform SE 7) — Официальная документация NullPointerException.
- java – What is a NullPointerException, and how do I fix it? – Stack Overflow — Обсуждение NullPointerException на Stack Overflow.
- Учебник | DigitalOcean — Руководство по NullPointerException от DigitalOcean.
- Java – Исключения — Tutorialspoint по обработке исключений в Java, включая NullPointerException.
- Просто мгновение... — Обширная статья от Baeldung о диагностировании и исправлении NullPointerException.
Олеся Тарасова
Java-разработчик