Использование WeakReference в Java и Android для эффективности

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Быстрый ответ

WeakReference в Java и Android отлично подходят для оптимизации использования памяти: они позволяют сборщику мусора удалять объекты, на которые отсутствуют сильные ссылки. В мире Android, с его ограниченной памятью, использование таких ссылок чрезвычайно актуально, поскольку они позволяют "подставить под удар" объекты перед всемогущим сборщиком мусора.

Java Скопировать код MyObject obj = new MyObject(); // Создаём объект WeakReference<MyObject> weakRef = new WeakReference<>(obj); // Оборачиваем его в WeakReference obj = null; // Удаляем сильную связь. Теперь есть только слабая ссылка // Проверяем, выжил ли объект или его "съел" сборщик мусора MyObject retrievedObj = weakRef.get(); if (retrievedObj != null) { // Объект всё ещё жив 🥳🎉 } else { // Спасибо "трудящемуся" сборщику мусора 😢 }

Ключевые моменты:

new WeakReference<>(obj) : Вы создали слабую ссылку.

: Вы создали слабую ссылку. weakRef.get() : Вы проверяете, уцелела ли ваша "жертва".

Использование слабых ссылок для кеширования

Кеширование с использованием слабых ссылок позволяет изящно контролировать жизненный цикл кешированных объектов: они не будут занимать память дольше необходимого, и при нехватке ресурсов без раздумий подвергнутся очистке. Они словно герои утилизации памяти, готовые на тотальное самопожертвование.

Java Скопировать код WeakHashMap<MyKey, Bitmap> imageCache = new WeakHashMap<>(); // ... // Кладём битмап в кэш, желая, чтобы он оставался там как можно дольше imageCache.put(myKey, myBitmap);

WeakHashMap автоматически удаляет записи с устаревшими ключами, исключая их из общего цикла работы.

Наблюдение с помощью слабых ссылок

Слабые ссылки в наблюдательных паттернах помогают избегать необоснованного удержания объектов, которые больше не выполняют свои функции. Они словно последний эхо, дрожащий в тишине — если не поддерживать его, он исчезает.

Java Скопировать код WeakReference<MyListener> weakListenerRef = new WeakReference<>(myListener); myObservables.addListener(weakListenerRef);

Слушатели будут собраны сборщиком мусора, как только прекратится их активное использование в коде, что позволит сохранить память и освободить их от рассылки извещений.

Применение слабых ссылок в Android View

В Android WeakReference можно использовать для временного хранения ссылок на объекты View, предотвращая замедление сбора мусора при уничтожении Activity.

Java Скопировать код WeakReference<View> weakViewRef = new WeakReference<>(myView); // ... View view = weakViewRef.get(); if(view != null) { // Выводим тост с приветствием }else{ // Вью уж больше нет, одна пустота. }

Визуализация

Представьте память вашего приложения как вечеринку, где гости в руках держат маленькие флажки ( WeakReference 🚩). Сборщик мусора (🚪👤) регулярно проверяет, готовы ли уйти те гости, которые не заняты активным общением (т.е. на которых нет сильных ссылок).

Markdown Скопировать код Гости: [👩‍💼🚩, 👨‍🔧🚩, 👨‍🎨, 👩‍🚀🚩, 👨‍🚒]

Если гость оказался одинок и у него только флажок...

Markdown Скопировать код Действия сборщика: 👩‍💼🚩➡️🚪👤 (Гость с флажком покидает вечеринку)

Вечеринка после вмешательства сборщика мусора:

Markdown Скопировать код Остались: [👨‍🔧, 👨‍🎨, 👩‍🚀🚩, 👨‍🚒]

Подводные камни

Как и с гостями, которые планируют уйти в своё удовольствие, внезапная "чистка" может вызвать сумятицу. Работа GC носит непредсказуемый характер, и это подогревает впечатление случайности исчезновения слабых ссылок. При работе с WeakReference всегда стоит быть готовым к неожиданностям.

Сохраните другие типы ссылок

Java предлагает специализированные типы ссылок: SoftReference и PhantomReference .

SoftReference – это своего рода резервное хранилище для объектов, в которое сборщик мусора заглядывает в последнюю очередь.

– это своего рода резервное хранилище для объектов, в которое сборщик мусора заглядывает в последнюю очередь. PhantomReference используется для организации очистки после сбора мусора, что можно сравнить с уборкой после вечеринки.

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