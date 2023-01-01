Использование WeakReference в Java и Android для эффективности#Java Core #Android #JVM и память
Быстрый ответ
WeakReference в Java и Android отлично подходят для оптимизации использования памяти: они позволяют сборщику мусора удалять объекты, на которые отсутствуют сильные ссылки. В мире Android, с его ограниченной памятью, использование таких ссылок чрезвычайно актуально, поскольку они позволяют "подставить под удар" объекты перед всемогущим сборщиком мусора.
MyObject obj = new MyObject(); // Создаём объект
WeakReference<MyObject> weakRef = new WeakReference<>(obj); // Оборачиваем его в WeakReference
obj = null; // Удаляем сильную связь. Теперь есть только слабая ссылка
// Проверяем, выжил ли объект или его "съел" сборщик мусора
MyObject retrievedObj = weakRef.get();
if (retrievedObj != null) {
// Объект всё ещё жив 🥳🎉
} else {
// Спасибо "трудящемуся" сборщику мусора 😢
}
Ключевые моменты:
new WeakReference<>(obj): Вы создали слабую ссылку.
weakRef.get(): Вы проверяете, уцелела ли ваша "жертва".
Использование слабых ссылок для кеширования
Кеширование с использованием слабых ссылок позволяет изящно контролировать жизненный цикл кешированных объектов: они не будут занимать память дольше необходимого, и при нехватке ресурсов без раздумий подвергнутся очистке. Они словно герои утилизации памяти, готовые на тотальное самопожертвование.
WeakHashMap<MyKey, Bitmap> imageCache = new WeakHashMap<>();
// ...
// Кладём битмап в кэш, желая, чтобы он оставался там как можно дольше
imageCache.put(myKey, myBitmap);
WeakHashMap автоматически удаляет записи с устаревшими ключами, исключая их из общего цикла работы.
Наблюдение с помощью слабых ссылок
Слабые ссылки в наблюдательных паттернах помогают избегать необоснованного удержания объектов, которые больше не выполняют свои функции. Они словно последний эхо, дрожащий в тишине — если не поддерживать его, он исчезает.
WeakReference<MyListener> weakListenerRef = new WeakReference<>(myListener);
myObservables.addListener(weakListenerRef);
Слушатели будут собраны сборщиком мусора, как только прекратится их активное использование в коде, что позволит сохранить память и освободить их от рассылки извещений.
Применение слабых ссылок в Android View
В Android
WeakReference можно использовать для временного хранения ссылок на объекты View, предотвращая замедление сбора мусора при уничтожении Activity.
WeakReference<View> weakViewRef = new WeakReference<>(myView);
// ...
View view = weakViewRef.get();
if(view != null) {
// Выводим тост с приветствием
}else{
// Вью уж больше нет, одна пустота.
}
Визуализация
Представьте память вашего приложения как вечеринку, где гости в руках держат маленькие флажки (
WeakReference 🚩). Сборщик мусора (🚪👤) регулярно проверяет, готовы ли уйти те гости, которые не заняты активным общением (т.е. на которых нет сильных ссылок).
Гости: [👩💼🚩, 👨🔧🚩, 👨🎨, 👩🚀🚩, 👨🚒]
Если гость оказался одинок и у него только флажок...
Действия сборщика: 👩💼🚩➡️🚪👤 (Гость с флажком покидает вечеринку)
Вечеринка после вмешательства сборщика мусора:
Остались: [👨🔧, 👨🎨, 👩🚀🚩, 👨🚒]
Подводные камни
Как и с гостями, которые планируют уйти в своё удовольствие, внезапная "чистка" может вызвать сумятицу. Работа GC носит непредсказуемый характер, и это подогревает впечатление случайности исчезновения слабых ссылок. При работе с
WeakReference всегда стоит быть готовым к неожиданностям.
Сохраните другие типы ссылок
Java предлагает специализированные типы ссылок:
SoftReference и
PhantomReference.
SoftReference– это своего рода резервное хранилище для объектов, в которое сборщик мусора заглядывает в последнюю очередь.
PhantomReferenceиспользуется для организации очистки после сбора мусора, что можно сравнить с уборкой после вечеринки.
Полезные материалы
- WeakReference (Java Platform SE 8) — официальная документация Java SE 8 по
WeakReference.
- WeakReference – Android Developers — руководство Android-разработчиков по
WeakReference.
- Предотвращение утечек памяти в Android — Подробная статья о способах учесть утечки памяти с помощью
WeakReferenceпри разработке на Android.
- "Различия между Soft и Weak Reference в Java" — Обсуждение на Stack Overflow, где детально объясняется когда применять
WeakReferenceв Java.
- Понимание ссылок в Java от IBM Developer — Публикация IBM Developer с подробным описанием типов ссылок в Java, в которой также говорится о
WeakReference.
Олеся Тарасова
Java-разработчик