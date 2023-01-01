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Использование WeakReference в Java и Android для эффективности
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Использование WeakReference в Java и Android для эффективности

#Java Core  #Android  #JVM и память  
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Быстрый ответ

WeakReference в Java и Android отлично подходят для оптимизации использования памяти: они позволяют сборщику мусора удалять объекты, на которые отсутствуют сильные ссылки. В мире Android, с его ограниченной памятью, использование таких ссылок чрезвычайно актуально, поскольку они позволяют "подставить под удар" объекты перед всемогущим сборщиком мусора.

Java
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MyObject obj = new MyObject(); // Создаём объект
WeakReference<MyObject> weakRef = new WeakReference<>(obj); // Оборачиваем его в WeakReference

obj = null; // Удаляем сильную связь. Теперь есть только слабая ссылка

// Проверяем, выжил ли объект или его "съел" сборщик мусора
MyObject retrievedObj = weakRef.get();
if (retrievedObj != null) {
    // Объект всё ещё жив 🥳🎉
} else {
    // Спасибо "трудящемуся" сборщику мусора 😢
}

Ключевые моменты:

  • new WeakReference<>(obj): Вы создали слабую ссылку.
  • weakRef.get(): Вы проверяете, уцелела ли ваша "жертва".
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Использование слабых ссылок для кеширования

Кеширование с использованием слабых ссылок позволяет изящно контролировать жизненный цикл кешированных объектов: они не будут занимать память дольше необходимого, и при нехватке ресурсов без раздумий подвергнутся очистке. Они словно герои утилизации памяти, готовые на тотальное самопожертвование.

Java
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WeakHashMap<MyKey, Bitmap> imageCache = new WeakHashMap<>();

// ...

// Кладём битмап в кэш, желая, чтобы он оставался там как можно дольше
imageCache.put(myKey, myBitmap);

WeakHashMap автоматически удаляет записи с устаревшими ключами, исключая их из общего цикла работы.

Наблюдение с помощью слабых ссылок

Слабые ссылки в наблюдательных паттернах помогают избегать необоснованного удержания объектов, которые больше не выполняют свои функции. Они словно последний эхо, дрожащий в тишине — если не поддерживать его, он исчезает.

Java
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WeakReference<MyListener> weakListenerRef = new WeakReference<>(myListener);
myObservables.addListener(weakListenerRef);

Слушатели будут собраны сборщиком мусора, как только прекратится их активное использование в коде, что позволит сохранить память и освободить их от рассылки извещений.

Применение слабых ссылок в Android View

В Android WeakReference можно использовать для временного хранения ссылок на объекты View, предотвращая замедление сбора мусора при уничтожении Activity.

Java
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WeakReference<View> weakViewRef = new WeakReference<>(myView);
// ...
View view = weakViewRef.get();
if(view != null) {
   // Выводим тост с приветствием
}else{
    // Вью уж больше нет, одна пустота.
}

Визуализация

Представьте память вашего приложения как вечеринку, где гости в руках держат маленькие флажки (WeakReference 🚩). Сборщик мусора (🚪👤) регулярно проверяет, готовы ли уйти те гости, которые не заняты активным общением (т.е. на которых нет сильных ссылок).

Markdown
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Гости:       [👩‍💼🚩, 👨‍🔧🚩, 👨‍🎨, 👩‍🚀🚩, 👨‍🚒]

Если гость оказался одинок и у него только флажок...

Markdown
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Действия сборщика: 👩‍💼🚩➡️🚪👤 (Гость с флажком покидает вечеринку)

Вечеринка после вмешательства сборщика мусора:

Markdown
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Остались:   [👨‍🔧, 👨‍🎨, 👩‍🚀🚩, 👨‍🚒]

Подводные камни

Как и с гостями, которые планируют уйти в своё удовольствие, внезапная "чистка" может вызвать сумятицу. Работа GC носит непредсказуемый характер, и это подогревает впечатление случайности исчезновения слабых ссылок. При работе с WeakReference всегда стоит быть готовым к неожиданностям.

Сохраните другие типы ссылок

Java предлагает специализированные типы ссылок: SoftReference и PhantomReference.

  • SoftReference – это своего рода резервное хранилище для объектов, в которое сборщик мусора заглядывает в последнюю очередь.
  • PhantomReference используется для организации очистки после сбора мусора, что можно сравнить с уборкой после вечеринки.

Полезные материалы

  1. WeakReference (Java Platform SE 8)официальная документация Java SE 8 по WeakReference.
  2. WeakReference – Android Developersруководство Android-разработчиков по WeakReference.
  3. Предотвращение утечек памяти в Android — Подробная статья о способах учесть утечки памяти с помощью WeakReference при разработке на Android.
  4. "Различия между Soft и Weak Reference в Java"Обсуждение на Stack Overflow, где детально объясняется когда применять WeakReference в Java.
  5. Понимание ссылок в Java от IBM Developer — Публикация IBM Developer с подробным описанием типов ссылок в Java, в которой также говорится о WeakReference.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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