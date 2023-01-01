Настройка прокси в Gradle: решение проблемы с HTTP 407, 502

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Быстрый ответ

Для настройки Gradle на использование прокси определите следующие системные свойства в файле gradle.properties :

properties Скопировать код systemProp.http.proxyHost=proxy.example.com systemProp.http.proxyPort=8080 systemProp.https.proxyHost=proxy.example.com systemProp.https.proxyPort=8080

Если прокси-сервер требует аутентификацию:

properties Скопировать код systemProp.http.proxyUser=username systemProp.http.proxyPassword=password systemProp.https.proxyUser=username systemProp.https.proxyPassword=password

В таком случае, Gradle будет направлять HTTP и HTTPS-запросы через указанный прокси-сервер, используя заданные логин и пароль для аутентификации.

Работа с спецсимволами и исключениями

При использовании специальных символов в логине или пароле корректно их закодируйте:

properties Скопировать код systemProp.http.proxyUser='domain\\username' // Для обратных слэшей используйте двойные '\\' systemProp.http.proxyPassword='passwordWith$pecial' // Если в пароле присутствуют символы-доллары, окружите их одинарными кавычками.

Эти параметры актуальны для комбинаций имени пользователя и пароля, содержащих специальные символы, особенно при использовании Active Directory.

Чтобы исключить некоторые хосты из использования прокси, воспользуйтесь параметром nonProxyHosts :

properties Скопировать код systemProp.http.nonProxyHosts=*.local|localhost|10.*

Указанные в этом параметре домены и IP-адреса будут доступны напрямую, минуя прокси.

Тонкая настройка

Индивидуальные настройки для конкретных проектов

В корне определенного проекта можно указать свой файл gradle.properties :

properties Скопировать код # Персонализированные настройки для определенного проекта systemProp.http.proxyHost=custom-proxy.example.com systemProp.http.proxyPort=8081

Прокси через переменные окружения

С помощью переменных окружения в файле build.gradle возможно задать настройки прокси:

groovy Скопировать код tasks.register('setHttpProxyFromEnv') { doLast { def proxyHost = System.getenv('HTTP_PROXY_HOST') def proxyPort = System.getenv('HTTP_PROXY_PORT') if (proxyHost != null && proxyPort != null) { System.setProperty('http.proxyHost', proxyHost) System.setProperty('http.proxyPort', proxyPort) } } }

Важно, чтобы этот блок был выполнен в начале процесса сборки проекта.

Способы борьбы с типичными HTTP ошибками: 407, 502

Ошибки 407 или 502 чаще всего указывают на проблемы в настройках прокси. Проверка значений proxyHost , proxyPort , proxyUser и proxyPassword в файле gradle.properties помогает избежать этих ошибок.

Визуализация

Включение прокси-настроек в Gradle можно представить метафорой управления движением:

Markdown Скопировать код 🌐 Интернет | 🚦------+------🚦 | 🛠 | | Город Gradle | | 🧰 | 🚦------+------🚦 | 💻 Ваш компьютер

Контроль прокси Gradle:

properties Скопировать код systemProp.http.proxyHost=proxy.example.com // Прокси-сервер как основная дорога systemProp.http.proxyPort=8080 // Используемый порт 8080 systemProp.http.proxyUser=username // Учетная запись пользователя systemProp.http.proxyPassword=password // Пароль

Прокси-настройки заботятся о безопасной доставке процессов сборки.

Настройка, проверки и точная корректировка

Уникальный прокси для Gradle Wrapper

Для Gradle Wrapper могут потребоваться отдельные настройки в файле gradle-wrapper.properties :

properties Скопировать код systemProp.http.proxyHost=wrapper-proxy.example.com systemProp.http.proxyPort=8082

Убедитесь, что указанные настройки соответствуют вашей сетевой политике.

Соответствие прокси-настроек Gradle и системы

Для гармоничной работы системы сборки сверьте системные переменные прокси с настройками Gradle:

shell Скопировать код echo $HTTP_PROXY echo $HTTPS_PROXY

Прокси в сложных сетевых конфигурациях

В случаях более сложных ситуаций, например, когда требуется использовать несколько прокси или динамически изменять настройки, обращайтесь к системному администратору или создавайте пользовательские скрипты.

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