Обработка исключений в Spring Boot REST сервисе

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Быстрый ответ

Для эффективного управления исключениями в REST-сервисе Spring Boot целесообразно использовать композицию аннотаций @RestControllerAdvice и @ExceptionHandler . Это позволяет контролировать ошибки на разнообразных уровнях. В качестве примера может служить следующий код:

Java Скопировать код @RestControllerAdvice public class GlobalExceptionHandler { @ExceptionHandler(Exception.class) public ResponseEntity<String> handleException(Exception e) { String errorUUID = logErrorToNoSql(e); return ResponseEntity .status(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR) .body("К сожалению, произошла ошибка. Обратитесь с этим идентификатором: " + errorUUID); } private String logErrorToNoSql(Exception e) { // Здесь мы логируем информацию об ошибке с использованием NoSQL и UUID return UUID.randomUUID().toString(); } }

Такой метод обработает любое исключение, возвращая HTTP-статус 500 и идентификатор для отслеживания проблемы. Заметим, что этот метод можно адаптировать под более конкретные типы исключений.

Усовершенствуем ответы API на ошибки с помощью

Наследование от класса ResponseEntityExceptionHandler оптимизирует структуру ответов на исключения в API и обеспечивает единообразие в их обработке:

Java Скопировать код @ControllerAdvice public class RestResponseEntityExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler { @Override protected ResponseEntity<Object> handleMethodArgumentNotValid( MethodArgumentNotValidException ex, HttpHeaders headers, HttpStatus status, WebRequest request) { ApiError apiError = new ApiError(HttpStatus.BAD_REQUEST, "Ошибка валидации данных", ex.getBindingResult().toString()); return new ResponseEntity<>(apiError, headers, status); } // ApiError — ваш собственный класс по передаче информации об ошибке }

Не просто 404 – Кастомные ответы на 404

Для настройки обработки NoHandlerFoundException в Spring Boot установите параметр spring.mvc.throw-exception-if-no-handler-found=true в файле application.properties . В вашем классе-советнике можно добавить следующий обработчик:

Java Скопировать код @ExceptionHandler(NoHandlerFoundException.class) public ResponseEntity<Object> handleNoHandlerFoundException(NoHandlerFoundException ex, WebRequest request) { ApiError apiError = new ApiError(HttpStatus.NOT_FOUND, "Ой, похоже, такой страницы здесь нет.", ex.getMessage()); return new ResponseEntity<>(apiError, new HttpHeaders(), apiError.getStatus()); }

Когда жизнь бросает вызов, перехватываем их с помощью аспектов

Для конвертации ошибок в исключения обратите внимание на аспектно-ориентированный подход:

Java Скопировать код @Aspect @Component public class ErrorHandlingAspect { @Around("execution(* com.yourcompany.*.*(..))") public Object handleErrors(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable { try { return joinPoint.proceed(); } catch (Error error) { throw new CustomException("Извините, произошла ошибка. Теперь это исключение под нашим контролем.", error); } } }

Использование аспектов требует осторожности, чтобы не внести их поддержку там, где это не целесообразно.

Ловушки, которые следует избегать на пути обработки исключений

Избегайте использования аннотации @EnableWebMvc , которая прекращает работу автоконфигурации Spring Boot. Вместо этого опирайтесь на @ComponentScan и @EnableAutoConfiguration , чтобы воспользоваться преимуществами Spring Boot. Отключение автоматического маппинга статических ресурсов может ускорить работу чистого REST-сервиса.

Тестирование, раз, два, три... с MockMvc!

Для проверки обработки исключений используйте модульные тесты с MockMvc:

Java Скопировать код @RunWith(SpringRunner.class) @WebMvcTest public class ExceptionHandlerControllerTest { @Autowired private MockMvc mockMvc; @Test public void whenMethodArgumentNotValid_thenBadRequest() throws Exception { mockMvc.perform(post("/endpoint") .content("{...}") .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)) .andExpect(status().isBadRequest()) .andExpect(jsonPath("$.error").value("Ошибка валидации данных")); } }

Правильно написанные тесты помогут удостовериться, что обработка исключений работает корректно.

Визуализация

REST-сервис можно представить как завод:

Конечные точки 💻: Узлы процессов, выпускающие продукцию.

Исключения ⚠️: Непредвиденные препятствия в рабочем процессе.

Обработчик 🛠️: Команда технической поддержки для всех рабочих узлов.

Обработчики исключений в Spring Boot выступают в роли контроллеров качества:

Входящие исключения ⚡: Ошибки производства, требующие немедленного вмешательства.

ExceptionHandler 👮‍♀️: Обеспечение упорядоченной обработки возникающих ситуаций.

В конечном итоге, каждая проблема решается, а клиенту возвращается правильно сформированный HTTP-ответ.

Завершение

Используйте структурирование классов ошибок для создания унифицированного вида ошибок.

Научитесь определять, что лучше применять в вашем случае – автоматическое конфигурирование или нет, и не включайте лишнюю функциональность.

Применяйте аннотацию @ResponseStatus непосредственно к исключениям для явной установки HTTP-статуса, когда это возможно.

Рассмотрите возможность использования ModelAndView для отображения пользовательской страницы ошибки.

Продолжайте изучать открытый код и постоянно обогащайте свой опыта новыми подходами и решениями.

Избегайте излишних спецификаций в обработке исключений, стремитесь к более общему решению.

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