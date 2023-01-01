Доступ к конкретному элементу ArrayList в Java#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
Для извлечения элемента из
ArrayList примените метод
.get(index), задав индекс нужного элемента. Помните, что отсчёт индексов начинается с
0. Вот так это можно проделать:
ArrayList<String> fruits = new ArrayList<>(Arrays.asList("Яблоко", "Банан", "Вишня"));
String fruit = fruits.get(1); // Возвращает "Банан"
Обязательно проверьте корректность указанного
index, ведь в противоположном случае программа вызовет исключение
IndexOutOfBoundsException.
Понимание индексации ArrayList в Java
ArrayList в Java пронумерован с нуля, поэтому первый элемент получает индекс
0.
ArrayList<String> dogBreeds = new ArrayList<>(Arrays.asList("Бульдог", "Бигль", "Бишон Фризе"));
String thirdDog = dogBreeds.get(2); // Возвращает "Бишон Фризе"
В этом контексте третьим собакам действительно отводится особое место 🐶.
Обработка IndexOutOfBoundsException
При обращении к неопределённому индексу, Java генерирует исключение
IndexOutOfBoundsException.
String missingDog = dogBreeds.get(5); // Вызывает IndexOutOfBoundsException
На языке Java это означает отсутствие требуемого элемента в списке.
Проверяйте размер списка перед тем, как извлекать элемент:
int index = 5;
if(index < dogBreeds.size()){
String safeDog = dogBreeds.get(index);
}
Синтаксис обращения к элементам ArrayList: правильно и неправильно
Использование синтаксиса стандартных массивов (
[]) вместо метода
.get() для
ArrayList — частая ошибка, которая ведёт к ошибке компиляции.
// Так делать не следует
String canine = dogBreeds[1]; // Синтаксическая ошибка. Но попытка, все равно, хороша!
// Нужно сделать так
String canine = dogBreeds.get(1); // Возвращает "Бигль"
Лучше помнить, Java требовательна к соблюдению своих правил.
Улучшения: продвинутые способы работы с ArrayList
Итерация по ArrayList
Для последовательного обхода всех элементов используйте расширенный цикл
for:
for (String breed : dogBreeds) {
System.out.println(breed);
}
// Выводит: Бульдог, Бигль, Бишон Фризе
Использование Stream API
В Java 8 был введён великолепный Stream API для операций фильтрации и других:
dogBreeds.stream()
.filter(breed -> breed.startsWith("Б"))
.forEach(System.out::println);
// Выводит: Бульдог, Бигль
В нашем списке только послушные псы, чьи имена начинаются на "Б"!
Преобразование ArrayList в массив
Иногда встаёт задача преобразовать
ArrayList в обычный массив:
String[] dogArray = new String[dogBreeds.size()];
dogBreeds.toArray(dogArray); // Теперь у вас есть массив
Визуализация
Можно считать
ArrayList, как многоэтажное здание, где каждый элемент списка — это этаж:
🏢 Этажи : [Подвал, 1, 2]
ArrayList : ["🍏 Яблоко", "🍌 Банан", "🍒 Вишня"]
Чтобы найти
Банан 🍌 на первом этаже, пришлите лифт на
1 этаж:
String selectedFruit = arrayList.get(1);
Лифт прибыл, двери открываются, и вот оно – 🛗🍌: "Банан".
Проверка на null и использование Optional с ArrayList
Проверка на null для избегания NullPointerException
ArrayList может содержать
null значения, поэтому важно проверять элементы на
null до их использования:
// Возвращает "Банан" или null, если что-то пошло не так
String fruit = fruits.get(2);
if(fruit != null) {
// Теперь вы смело можете использовать полученный элемент
}
Применение Optional для работы с возможными null значениями
С появлением в Java 8
Optional, можно снизить вероятность
NullPointerException и сделать код более читабельным:
// Если fruits.get(2) равно null, в fruit будет "Стандартный фрукт"
String fruit = Optional.ofNullable(fruits.get(2)).orElse("Стандартный фрукт");
Полезные материалы
- ArrayList (Java Platform SE 8 ) — Официальная документация Java про метод
get()класса
ArrayList.
- ArrayList in Java – GeeksforGeeks — Обстоятельное руководство по
ArrayListна сайте GeeksforGeeks.
- Урок: Введение в коллекции (Учебник по Java™ > Collections) — Краткий обзор фреймворка Collections в Java.
- Метод get() класса Java ArrayList — Детальный анализ метода
get()класса
ArrayList.
- Использование списков и карт в Java (Collections) – Учебное пособие — Руководство по работе с коллекциями Java на примере
ArrayList.
Олеся Тарасова
Java-разработчик