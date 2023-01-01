Ковариантность и контравариантность в Java: примеры и объяснения#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
Ковариантность: Присваивание ссылке на объект типа суперкласса ссылку на объект подкласса. В Java это типично для массивов, ведь они ковариантны:
Object[] objects = new String[10]; // В Java String поднимается по иерархии к Object[]
Инвариантность: Типы должны быть идентичны: присвоения подкласса или суперкласса запрещены. В Java обычно дженерики инвариантны:
List<String> strings = new ArrayList<>(); // List<Object> objects = strings; // Ошибка компиляции: типы не совпадают, List говорит "Не в этот раз!"
Контравариантность: В Java достигается с помощью применения маскирующих символов (
<?>). Это позволяет включать в коллекции суперклассы указанного типа:
List<? super String> list = new ArrayList<Object>(); // Object с радостью принимает String!
В двух словах, ковариантность предполагает подходящий выбор более конкретного типа, инвариантность требует точного совпадения типов, а контравариантность принимает более общие типы (через замещение, не требуя магии).
Ковариантность при переопределении методов
С версии Java 1.5 стало возможно использовать ковариантные типы возвращаемых значений при переопределении методов. Метод в суперклассе, возвращающий
T, может быть переопределён в подклассе так, чтобы возвращать потомка
T. Это означает улучшение возможности повторного использования кода и делает наследование более плавным, словно эстафета в беге — переход без потерь!
Дженерики и инвариантность: строгие правила
Дженерики в Java разработаны для обеспечения типовой безопасности и поддержания инвариантности. Именно поэтому работа Java с коллекциями напоминает строгость библиотекаря, не допускающего поместить книгу одного жанра в раздел другого, чтобы предотвратить ошибки во время выполнения.
Контравариантность в дженериках: расшифровка
Контравариантность может казаться менее понятной, но в ней есть своя логика — она связана с приемом типов, а не их возвратом. Ключом к контравариантности являются маскирующие символы, как
<?>.
Consumer<? super T> готов принять
T и все его суперклассы, словно философ с широким кругозором.
Массивы и вариативность: особенное взаимодействие
Ковариантная сущность массивов в Java не без своих подводных камней:
Object[] objectArray = new String[1];
objectArray[0] = 1; // Вызовет исключение во время выполнения, и не сразу ошибку компиляции, как нежданный спойлер. Не самый приятный сюрприз, правда?
Использование дженериков в коллекциях и соблюдение инвариантности позволяют избежать подобных проблем.
Визуализация
Давайте представим ковариантность, инвариантность и контравариантность на примере дерева:
Используем дерево с разными ветками, символизирующее типы:
🌳 (Дерево)
/ | \
🍎 🍊 🍐
(Яблоко) (Апельсин) (Груша)
- **Инвариантность** (🚫): "Требуется сорвать конкретно этот плод с ветки".
- **Ковариантность** (✔️ 👇): "Можно взять плод с более широким диапазоном типов, как выше, так и ниже".
- **Контравариантность** (✔️👆): "Можно использовать плод с вашей ветки или выбрать более общий тип".
Пояснения: развеивание заблуждений
- Ковариантность не означает, что можно заменить
Грушуна
Яблоков
List<Apple>. Хотя
Pearи
Appleоба относятся к фруктам,
List<Pear>не является подтипом
List<Apple>.
- Контравариантность с маскирующими символами
<? super T>не позволяет извлекать элементы типа
Tиз коллекции без явного приведения. Даже в самых либеральных системах правил есть свои нюансы.
Практическое применение: кофе? Нет, код!
- Ковариантность полезна для структур данных, предназначенных только для чтения, чтобы получать преимущества от возможности возврата данных с более широким диапазоном типов.
- Контравариантность крайне важна для функциональных интерфейсов, например
Comparator<T>, позволяя использовать один компаратор для типа и всех его подтипов.
Пересечение суперспособностей: полиморфизм и вариативность типов
Силу полиморфизма и вариативности в Java можно увидеть, когда:
- Ковариантные типы возвращаемых значений укрепляют принцип замещения Лисков, позволяя методам в подтипах возвращать более специфические типы.
- Конечно, инвариантность в дженериках не позволяет использовать
List<Dog>вместо
List<Animal>, даже если
Dogявляется подклассом
Animal.
Полезные материалы
- Документация Oracle по маскирующим символам — Подробности о вариативности типов с маскирующими символами.
- Часто задаваемые вопросы о дженериках в Java от Angelika Langer — Обширный FAQ, посвященный ковариантности и контравариантности.
- Что такое PECS (Producer Extends Consumer Super)? – Обсуждение на Stack Overflow — Объяснение принципа PECS, что весьма полезно для понимания ковариантности и контравариантности.
- Дженерики в Java: как они работают и зачем важны — Анализ понятия вариативности в контексте дженериков и коллекций.
- Статья о ковариантности и контравариантности в Java на DZone — Для глубокого понимания этих концепций в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик