Ковариантность и контравариантность в Java: примеры и объяснения

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Быстрый ответ

Ковариантность : Присваивание ссылке на объект типа суперкласса ссылку на объект подкласса . В Java это типично для массивов, ведь они ковариантны: Java Скопировать код Object[] objects = new String[10]; // В Java String поднимается по иерархии к Object[]

Инвариантность : Типы должны быть идентичны: присвоения подкласса или суперкласса запрещены. В Java обычно дженерики инвариантны: Java Скопировать код List<String> strings = new ArrayList<>(); // List<Object> objects = strings; // Ошибка компиляции: типы не совпадают, List говорит "Не в этот раз!"

Контравариантность: В Java достигается с помощью применения маскирующих символов ( <?> ). Это позволяет включать в коллекции суперклассы указанного типа: Java Скопировать код List<? super String> list = new ArrayList<Object>(); // Object с радостью принимает String!

В двух словах, ковариантность предполагает подходящий выбор более конкретного типа, инвариантность требует точного совпадения типов, а контравариантность принимает более общие типы (через замещение, не требуя магии).

Ковариантность при переопределении методов

С версии Java 1.5 стало возможно использовать ковариантные типы возвращаемых значений при переопределении методов. Метод в суперклассе, возвращающий T , может быть переопределён в подклассе так, чтобы возвращать потомка T . Это означает улучшение возможности повторного использования кода и делает наследование более плавным, словно эстафета в беге — переход без потерь!

Дженерики и инвариантность: строгие правила

Дженерики в Java разработаны для обеспечения типовой безопасности и поддержания инвариантности. Именно поэтому работа Java с коллекциями напоминает строгость библиотекаря, не допускающего поместить книгу одного жанра в раздел другого, чтобы предотвратить ошибки во время выполнения.

Контравариантность в дженериках: расшифровка

Контравариантность может казаться менее понятной, но в ней есть своя логика — она связана с приемом типов, а не их возвратом. Ключом к контравариантности являются маскирующие символы, как <?> . Consumer<? super T> готов принять T и все его суперклассы, словно философ с широким кругозором.

Массивы и вариативность: особенное взаимодействие

Ковариантная сущность массивов в Java не без своих подводных камней:

Java Скопировать код Object[] objectArray = new String[1]; objectArray[0] = 1; // Вызовет исключение во время выполнения, и не сразу ошибку компиляции, как нежданный спойлер. Не самый приятный сюрприз, правда?

Использование дженериков в коллекциях и соблюдение инвариантности позволяют избежать подобных проблем.

Визуализация

Давайте представим ковариантность, инвариантность и контравариантность на примере дерева:

Markdown Скопировать код Используем дерево с разными ветками, символизирующее типы: 🌳 (Дерево) / | \ 🍎 🍊 🍐 (Яблоко) (Апельсин) (Груша) - **Инвариантность** (🚫): "Требуется сорвать конкретно этот плод с ветки". - **Ковариантность** (✔️ 👇): "Можно взять плод с более широким диапазоном типов, как выше, так и ниже". - **Контравариантность** (✔️👆): "Можно использовать плод с вашей ветки или выбрать более общий тип".

Пояснения: развеивание заблуждений

Ковариантность не означает, что можно заменить Грушу на Яблоко в List<Apple> . Хотя Pear и Apple оба относятся к фруктам, List<Pear> не является подтипом List<Apple> .

на в . Хотя и оба относятся к фруктам, не является подтипом . Контравариантность с маскирующими символами <? super T> не позволяет извлекать элементы типа T из коллекции без явного приведения. Даже в самых либеральных системах правил есть свои нюансы.

Практическое применение: кофе? Нет, код!

Ковариантность полезна для структур данных, предназначенных только для чтения, чтобы получать преимущества от возможности возврата данных с более широким диапазоном типов.

полезна для структур данных, предназначенных только для чтения, чтобы получать преимущества от возможности возврата данных с более широким диапазоном типов. Контравариантность крайне важна для функциональных интерфейсов, например Comparator<T> , позволяя использовать один компаратор для типа и всех его подтипов.

Пересечение суперспособностей: полиморфизм и вариативность типов

Силу полиморфизма и вариативности в Java можно увидеть, когда:

Ковариантные типы возвращаемых значений укрепляют принцип замещения Лисков , позволяя методам в подтипах возвращать более специфические типы.

укрепляют , позволяя методам в подтипах возвращать более специфические типы. Конечно, инвариантность в дженериках не позволяет использовать List<Dog> вместо List<Animal> , даже если Dog является подклассом Animal .

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