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Ковариантность и контравариантность в Java: примеры и объяснения
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Ковариантность и контравариантность в Java: примеры и объяснения

#Java Core  #Коллекции Java  
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Быстрый ответ

  • Ковариантность: Присваивание ссылке на объект типа суперкласса ссылку на объект подкласса. В Java это типично для массивов, ведь они ковариантны:

    Java
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    Object[] objects = new String[10]; // В Java String поднимается по иерархии к Object[]

  • Инвариантность: Типы должны быть идентичны: присвоения подкласса или суперкласса запрещены. В Java обычно дженерики инвариантны:

    Java
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    List<String> strings = new ArrayList<>();
// List<Object> objects = strings; // Ошибка компиляции: типы не совпадают, List говорит "Не в этот раз!"

  • Контравариантность: В Java достигается с помощью применения маскирующих символов (<?>). Это позволяет включать в коллекции суперклассы указанного типа:

    Java
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    List<? super String> list = new ArrayList<Object>(); // Object с радостью принимает String!

В двух словах, ковариантность предполагает подходящий выбор более конкретного типа, инвариантность требует точного совпадения типов, а контравариантность принимает более общие типы (через замещение, не требуя магии).

Пошаговый план для смены профессии

Ковариантность при переопределении методов

С версии Java 1.5 стало возможно использовать ковариантные типы возвращаемых значений при переопределении методов. Метод в суперклассе, возвращающий T, может быть переопределён в подклассе так, чтобы возвращать потомка T. Это означает улучшение возможности повторного использования кода и делает наследование более плавным, словно эстафета в беге — переход без потерь!

Дженерики и инвариантность: строгие правила

Дженерики в Java разработаны для обеспечения типовой безопасности и поддержания инвариантности. Именно поэтому работа Java с коллекциями напоминает строгость библиотекаря, не допускающего поместить книгу одного жанра в раздел другого, чтобы предотвратить ошибки во время выполнения.

Контравариантность в дженериках: расшифровка

Контравариантность может казаться менее понятной, но в ней есть своя логика — она связана с приемом типов, а не их возвратом. Ключом к контравариантности являются маскирующие символы, как <?>. Consumer<? super T> готов принять T и все его суперклассы, словно философ с широким кругозором.

Массивы и вариативность: особенное взаимодействие

Ковариантная сущность массивов в Java не без своих подводных камней:


Java
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  Object[] objectArray = new String[1];
  objectArray[0] = 1; // Вызовет исключение во время выполнения, и не сразу ошибку компиляции, как нежданный спойлер. Не самый приятный сюрприз, правда?

Использование дженериков в коллекциях и соблюдение инвариантности позволяют избежать подобных проблем.

Визуализация

Давайте представим ковариантность, инвариантность и контравариантность на примере дерева:

Markdown
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Используем дерево с разными ветками, символизирующее типы:

   🌳 (Дерево)
   /     |     \
🍎     🍊     🍐
(Яблоко) (Апельсин) (Груша)

- **Инвариантность** (🚫): "Требуется сорвать конкретно этот плод с ветки".
- **Ковариантность** (✔️ 👇): "Можно взять плод с более широким диапазоном типов, как выше, так и ниже".
- **Контравариантность** (✔️👆): "Можно использовать плод с вашей ветки или выбрать более общий тип".

Пояснения: развеивание заблуждений

  • Ковариантность не означает, что можно заменить Грушу на Яблоко в List<Apple>. Хотя Pear и Apple оба относятся к фруктам, List<Pear> не является подтипом List<Apple>.
  • Контравариантность с маскирующими символами <? super T> не позволяет извлекать элементы типа T из коллекции без явного приведения. Даже в самых либеральных системах правил есть свои нюансы.

Практическое применение: кофе? Нет, код!

  • Ковариантность полезна для структур данных, предназначенных только для чтения, чтобы получать преимущества от возможности возврата данных с более широким диапазоном типов.
  • Контравариантность крайне важна для функциональных интерфейсов, например Comparator<T>, позволяя использовать один компаратор для типа и всех его подтипов.

Пересечение суперспособностей: полиморфизм и вариативность типов

Силу полиморфизма и вариативности в Java можно увидеть, когда:

  • Ковариантные типы возвращаемых значений укрепляют принцип замещения Лисков, позволяя методам в подтипах возвращать более специфические типы.
  • Конечно, инвариантность в дженериках не позволяет использовать List<Dog> вместо List<Animal>, даже если Dog является подклассом Animal.

Полезные материалы

  1. Документация Oracle по маскирующим символам — Подробности о вариативности типов с маскирующими символами.
  2. Часто задаваемые вопросы о дженериках в Java от Angelika Langer — Обширный FAQ, посвященный ковариантности и контравариантности.
  3. Что такое PECS (Producer Extends Consumer Super)? – Обсуждение на Stack Overflow — Объяснение принципа PECS, что весьма полезно для понимания ковариантности и контравариантности.
  4. Дженерики в Java: как они работают и зачем важны — Анализ понятия вариативности в контексте дженериков и коллекций.
  5. Статья о ковариантности и контравариантности в Java на DZone — Для глубокого понимания этих концепций в Java.
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Что такое ковариантность в Java?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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