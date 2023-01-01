Авто-добавление точки с запятой в IntelliJ IDEA: решение

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Быстрый ответ

Для автоматической вставки точки с запятой после вызова метода в IntelliJ IDEA воспользуйтесь функцией автозавершения кода: вызовите подсказку нажатием Ctrl+Пробел и выберите нужный вариант, затем укажите Shift+Enter для завершения вставки.

Например:

Java Скопировать код myMethod(quickMethodCall()/* Shift+Enter */) // Вставленный код будет выглядеть так: myMethod(quickMethodCall());

Совершенствуем автозавершение кода

IntelliJ IDEA предлагает огромное количество горячих клавиш, которые упрощают процесс написания кода. Чтобы автоматически добавить скобки и точку с запятой после вызова метода, используйте сочетание клавиш Shift + Enter . Это похоже на небольшой фокус, который позволяет вашему коду самостоятельно дописывать себя!

Настраиваем горячие клавиши IntelliJ под свой стиль программирования

Если вам больше подходит другое сочетание клавиш, вы легко можете его задать в IntelliJ IDEA. Откройте настройки действия "Complete Current Statement" в разделе Настройки > Карта клавиш и укажите необходимое вам сочетание клавиш.

Мощность живых шаблонов

Если вы регулярно используете один и тот же тип кода, создайте для него живой шаблон. Зайдите в раздел Настройки > Редактор > Живые шаблоны и настройте шаблон для вызова метода с точкой с запятой ( $METHOD_CALL$; ). Это экономит время и ускоряет подготовку кода.

Визуализация

Представьте, что вы – художник, создающий свое произведение на холсте. Каждая строка вашего кода – это мазок вашей кисти. Как в живописи, вы добавляете краску, затем делаете перерыв, чтобы набрать новую, и продолжаете рисование.

Markdown Скопировать код 🌳.add(🎨🔁.mix("green", 🌳painterMethod🌳("dark", "50%"))); 🌳.add(); //💡 Не забывайте про точку с запятой!

Добавление точки с запятой после вызова метода — это как мытье кисти перед следующим мазком.

Java Скопировать код tree.add(palette.mix("green", treePainterMethod("dark", "50%"))); // Точка с запятой здесь словно вымытая кисть, готовая к новому мазку 🚿; tree.add(); // Ваш вызов метода завершен точкой с запятой, и вы готовы к следующему шагу! 🖌️✨

Используйте сочетание клавиш Shift + Enter в IntelliJ IDEA, чтобы "вымыть кисть" — то есть завершить ввод метода точкой с запятой, даже если вы находитесь в середине списка аргументов.

Осваиваем инструменты IntelliJ

IntelliJ IDEA – это набор инструментов, способствующих повышению производительности программистов и поддержанию единого стиля кодирования. Он включает в себя такие инструменты, как карта клавиш и живые шаблоны, которые адаптируются под вашу скорость работы.

Беспрепятственный переход с других сред разработки

Если вы перешли на IntelliJ IDEA из другой среды разработки, вы можете настроить здесь привычные вам горячие клавиши и шаблоны кода, чтобы быстро адаптироваться и сделать новое рабочее место комфортным.

Разблокировка производительности с помощью функций IntelliJ

IntelliJ IDEA предназначена не только для написания кода, но и для создания эффективного и современного кода благодаря интеллектуальному автозавершению, использованию живых шаблонов и горячих клавиш.

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