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Запуск приложения Spring Boot через командную строку
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Запуск приложения Spring Boot через командную строку

#Java Web  #Spring  #DevOps/Deploy  
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Быстрый ответ

Запуск приложения на Spring Boot осуществим следующими командами:

Если вы используете Maven:

shell
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mvn spring-boot:run

В случае с Gradle:

shell
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./gradlew bootRun

В варианте рабочего JAR-файла:

shell
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java -jar ваше-приложение.jar

Тут не забывайте заменить ваше-приложение.jar наименованием вашего JAR-файла. Успешная работа потребует установленных Maven или Gradle, а присутствие скриптов ./mvnw или ./gradlew будет полезным, если вышеуказанные инструменты отсутствуют.

Пошаговый план для смены профессии

Подготавливаем почву

Перед запуском приложения на Spring Boot следует выполнить ряд подготовительных действий:

  • Установите Maven или Gradle и включите путь к их bin директориям в переменные окружения системы.

  • Конфигурируйте проекты на Maven, прописав в файле pom.xml необходимость использования плагина Spring Boot Maven:

xml
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<plugin>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
  • В случае с Gradle, нужно добавить в файл build.gradle плагин Spring Boot Gradle:
groovy
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plugins {
    id 'org.springframework.boot' version '2.x.x'
    id 'io.spring.dependency-management' version '1.x.x'
    id 'java'
}

  • При использовании прокси в вашем проекте, укажите настройки прокси-сервера в файле settings.xml для Maven или настройте Gradle соответствующим образом.

  • Наконец, забудьте не запустить процесс из корневой директории вашего проекта, где находятся pom.xml или build.gradle.

Запуск приложения

  • Проверка порта: Убедитесь, что желаемый порт не заблокирован фаерволом; по дефолту предусмотрен порт 8080. При необходимости, произведите его замену в файлах application.properties или application.yml.

  • Сборка пакета: перед использованием команды java -jar, необходимо собрать ваше приложение в JAR-файл с помощью команд mvn package или ./gradlew assemble.

Советы по устранению неполадок

  • Проблемы с classpath: Убедитесь, что класс с методом main расположен по корректному пути и имеет нужный формат:
Java
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public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(Application.class, args);
}
  • Точность путей: Проконтролируйте корректность путей к директориям и имен файлов – ошибки в них могут сорвать запуск.

Визуализация

Шаги запуска приложения на Spring Boot через командную строку визуализируются следующим образом:

Markdown
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1. 🖥️ Открываем терминал.
2. 📂 Переходим в корневую папку проекта.
3. 🚀 Выполняем 'mvn spring-boot:run' или 'gradlew bootRun'.
4. 🎉 Приложение запущено!

Сообщение 'Started Application in XX seconds' подтверждает успешность операции и можно праздновать результат.

Повышаем уровень запуска

  • Аргументы командной строки: Для передачи аргументов приложению, добавьте их в команду запуска:
shell
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java -jar ваше-приложение.jar --server.port=9000 --spring.profiles.active=prod
  • Профили Spring Boot: При необходимости тестирования приложения с различными настройками полезными будут профили:
shell
Скопировать код
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=prod
  • Логи: Относитесь внимательно к логам – они способны раскрыть многое о работе вашего приложения при запуске и в ходе работы.

Полезные материалы

  1. Руководство по использованию Spring Boot.
  2. Документация плагина Spring Boot для Maven.
  3. Руководство по плагину Spring Boot для Gradle.
  4. Начало работы с Spring Boot.
  5. Spring Boot проект.
  6. Создание REST-сервисов на основе Spring.
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Как можно запустить приложение Spring Boot с использованием Maven?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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