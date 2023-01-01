Запуск приложения Spring Boot через командную строку#Java Web #Spring #DevOps/Deploy
Быстрый ответ
Запуск приложения на Spring Boot осуществим следующими командами:
Если вы используете Maven:
mvn spring-boot:run
В случае с Gradle:
./gradlew bootRun
В варианте рабочего JAR-файла:
java -jar ваше-приложение.jar
Тут не забывайте заменить
ваше-приложение.jar наименованием вашего JAR-файла. Успешная работа потребует установленных Maven или Gradle, а присутствие скриптов
./mvnw или
./gradlew будет полезным, если вышеуказанные инструменты отсутствуют.
Подготавливаем почву
Перед запуском приложения на Spring Boot следует выполнить ряд подготовительных действий:
Установите Maven или Gradle и включите путь к их
binдиректориям в переменные окружения системы.
Конфигурируйте проекты на Maven, прописав в файле
pom.xmlнеобходимость использования плагина Spring Boot Maven:
<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
- В случае с Gradle, нужно добавить в файл
build.gradleплагин Spring Boot Gradle:
plugins {
id 'org.springframework.boot' version '2.x.x'
id 'io.spring.dependency-management' version '1.x.x'
id 'java'
}
При использовании прокси в вашем проекте, укажите настройки прокси-сервера в файле
settings.xmlдля Maven или настройте Gradle соответствующим образом.
Наконец, забудьте не запустить процесс из корневой директории вашего проекта, где находятся
pom.xmlили
build.gradle.
Запуск приложения
Проверка порта: Убедитесь, что желаемый порт не заблокирован фаерволом; по дефолту предусмотрен порт
8080. При необходимости, произведите его замену в файлах
application.propertiesили
application.yml.
Сборка пакета: перед использованием команды
java -jar, необходимо собрать ваше приложение в JAR-файл с помощью команд
mvn packageили
./gradlew assemble.
Советы по устранению неполадок
- Проблемы с classpath: Убедитесь, что класс с методом
mainрасположен по корректному пути и имеет нужный формат:
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class, args);
}
- Точность путей: Проконтролируйте корректность путей к директориям и имен файлов – ошибки в них могут сорвать запуск.
Визуализация
Шаги запуска приложения на Spring Boot через командную строку визуализируются следующим образом:
1. 🖥️ Открываем терминал.
2. 📂 Переходим в корневую папку проекта.
3. 🚀 Выполняем 'mvn spring-boot:run' или 'gradlew bootRun'.
4. 🎉 Приложение запущено!
Сообщение 'Started Application in XX seconds' подтверждает успешность операции и можно праздновать результат.
Повышаем уровень запуска
- Аргументы командной строки: Для передачи аргументов приложению, добавьте их в команду запуска:
java -jar ваше-приложение.jar --server.port=9000 --spring.profiles.active=prod
- Профили Spring Boot: При необходимости тестирования приложения с различными настройками полезными будут профили:
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=prod
- Логи: Относитесь внимательно к логам – они способны раскрыть многое о работе вашего приложения при запуске и в ходе работы.
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Рустам Мельников
Java-инженер