Запуск приложения Spring Boot через командную строку

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Быстрый ответ

Запуск приложения на Spring Boot осуществим следующими командами:

Если вы используете Maven:

shell Скопировать код mvn spring-boot:run

В случае с Gradle:

shell Скопировать код ./gradlew bootRun

В варианте рабочего JAR-файла:

shell Скопировать код java -jar ваше-приложение.jar

Тут не забывайте заменить ваше-приложение.jar наименованием вашего JAR-файла. Успешная работа потребует установленных Maven или Gradle, а присутствие скриптов ./mvnw или ./gradlew будет полезным, если вышеуказанные инструменты отсутствуют.

Подготавливаем почву

Перед запуском приложения на Spring Boot следует выполнить ряд подготовительных действий:

Установите Maven или Gradle и включите путь к их bin директориям в переменные окружения системы.

Конфигурируйте проекты на Maven, прописав в файле pom.xml необходимость использования плагина Spring Boot Maven:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> </plugin>

В случае с Gradle, нужно добавить в файл build.gradle плагин Spring Boot Gradle:

groovy Скопировать код plugins { id 'org.springframework.boot' version '2.x.x' id 'io.spring.dependency-management' version '1.x.x' id 'java' }

При использовании прокси в вашем проекте, укажите настройки прокси-сервера в файле settings.xml для Maven или настройте Gradle соответствующим образом.

Наконец, забудьте не запустить процесс из корневой директории вашего проекта, где находятся pom.xml или build.gradle .

Запуск приложения

Проверка порта : Убедитесь, что желаемый порт не заблокирован фаерволом; по дефолту предусмотрен порт 8080 . При необходимости, произведите его замену в файлах application.properties или application.yml .

Сборка пакета: перед использованием команды java -jar , необходимо собрать ваше приложение в JAR-файл с помощью команд mvn package или ./gradlew assemble .

Советы по устранению неполадок

Проблемы с classpath: Убедитесь, что класс с методом main расположен по корректному пути и имеет нужный формат:

Java Скопировать код public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(Application.class, args); }

Точность путей: Проконтролируйте корректность путей к директориям и имен файлов – ошибки в них могут сорвать запуск.

Визуализация

Шаги запуска приложения на Spring Boot через командную строку визуализируются следующим образом:

Markdown Скопировать код 1. 🖥️ Открываем терминал. 2. 📂 Переходим в корневую папку проекта. 3. 🚀 Выполняем 'mvn spring-boot:run' или 'gradlew bootRun'. 4. 🎉 Приложение запущено!

Сообщение 'Started Application in XX seconds' подтверждает успешность операции и можно праздновать результат.

Повышаем уровень запуска

Аргументы командной строки: Для передачи аргументов приложению, добавьте их в команду запуска:

shell Скопировать код java -jar ваше-приложение.jar --server.port=9000 --spring.profiles.active=prod

Профили Spring Boot: При необходимости тестирования приложения с различными настройками полезными будут профили:

shell Скопировать код mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=prod

Логи: Относитесь внимательно к логам – они способны раскрыть многое о работе вашего приложения при запуске и в ходе работы.

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