Как извлечь файлы из .jar в Windows 7: командная строка#Java Core #Установка софта
Быстрый ответ
Нашей задачей является извлечение файлов из архива
.jar. Для этого применяем инструмент Jar, который включен в состав Java Development Kit (JDK). Вводим следующую команду:
jar -xf ВашФайл.jar
Опция
-x запускает процесс извлечения файлов,
-f указывает, что следующим будет имя файла Jar. Если нужно извлечь конкретные файлы или директории из архива, используйте такую команду:
jar -xf ВашФайл.jar Путь/до/Файла
Перед началом убедитесь, что JDK установлен, а путь к
jar добавлен в переменную окружения PATH.
Подробный разбор (или путешествие по живописным местам)
Разбор команды
Опции команды
jar определяют её поведение:
-x – для извлечения содержимого,
-f – для указания целевого архива. Рекомендуется предварительно создавать резервные копии данных.
Программное извлечение
В Java предусмотрены классы
JarInputStream или
ZipInputStream, позволяющие программно работать с файлами архивов. Методы
getNextEntry и
getNextJarEntry используйте для перебора элементов внутри
.jar файла,
JarOutputStream и
JarEntry — для более продвинутого управления. Эти инструменты – ваш набор инструментов для "сварки" в мире Java.
Альтернативный способ через 7-Zip для Windows
Если JDK недоступен по каким-то причинам, можно использовать программу
7-Zip, которая позволяет работать с .jar файлами как с обычными Zip-архивами:
7z x МойФайл.jar -oПапкаДляВывода
Требуется установленный 7-Zip и его наличие в переменной PATH.
Альтернативный путь для Ubuntu
Для пользователей Ubuntu предусмотрена handу команда
unzip:
unzip Файл.jar -d Имя_Папки
Решение проблем с распаковкой
Если возникают проблемы с командой
jar, проверьте корректность установки JDK и наличие
jar в переменной PATH. При необходимости явно укажите путь к
jar.
Визуализация
Представьте
.jar файл как чемодан (🧳), а командную строку – как волшебное заклинание для его открытия:
[🧳] .jar файл Команда Распакованные файлы [🧳] 🧳🔓 [👕,👖,🧦]
Для открытия чемодана произнесите:
jar -xf мое_приложение.jar
Аргумент
-xf – это ваша волшебная палочка (🔮), и в результате перед вами распакуется весь содержимое:
Папка после распаковки
|
|-- 📂 classes
|-- 📂 lib
|-- 📜 MANIFEST.MF
# Распаковал, отдохнул, повторил 😉
Знайте версию вашего JDK
Следует помнить, что актуальная версия JDK может вносить свои коррективы в работу, поэтому обязательно ознакомьтесь с официальной документацией, чтобы не пропустить важные изменения.
Разница между .Jar и Zip
Файлы
.jar структурно схожи с Zip, что позволяет применять различные архиваторы для работы с ними, расширяя выбор средств.
Работа с .Jar файлами на программном уровне
Для тех, кто предпочитает программный подход, в Java реализована возможность использовать пакет
java.util.jar, где
JarFile обеспечивает доступ к чтению, а
JarInputStream позволяет работать с потоками данных. Это идеально для автоматизации замыслов и выполнения пакетных операций.
Полезные материалы
- Основы работы с JAR-файлами от Oracle — подробное руководство.
- Документация по инструменту jar от Oracle — подробная инструкция по использованию инструмента jar.
- Обзор библиотеки Commons Compress — руководство по работе с разными форматами сжатия, включая JAR.
- Учебник по распаковке архивов в Java от DigitalOcean — пошаговое ознакомление с обращением с .jar файлами.
- Как в системах Unix оставить только один файл или директорию — советы по управлению файлами JAR.
- Видеоурок по извлечению файлов из JAR — визуальное пособие по извлечению содержимого .jar.
Олеся Тарасова
Java-разработчик