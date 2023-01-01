Как извлечь файлы из .jar в Windows 7: командная строка

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Быстрый ответ

Нашей задачей является извлечение файлов из архива .jar . Для этого применяем инструмент Jar, который включен в состав Java Development Kit (JDK). Вводим следующую команду:

jar -xf ВашФайл.jar

Опция -x запускает процесс извлечения файлов, -f указывает, что следующим будет имя файла Jar. Если нужно извлечь конкретные файлы или директории из архива, используйте такую команду:

jar -xf ВашФайл.jar Путь/до/Файла

Перед началом убедитесь, что JDK установлен, а путь к jar добавлен в переменную окружения PATH.

Подробный разбор (или путешествие по живописным местам)

Разбор команды

Опции команды jar определяют её поведение: -x – для извлечения содержимого, -f – для указания целевого архива. Рекомендуется предварительно создавать резервные копии данных.

Программное извлечение

В Java предусмотрены классы JarInputStream или ZipInputStream , позволяющие программно работать с файлами архивов. Методы getNextEntry и getNextJarEntry используйте для перебора элементов внутри .jar файла, JarOutputStream и JarEntry — для более продвинутого управления. Эти инструменты – ваш набор инструментов для "сварки" в мире Java.

Альтернативный способ через 7-Zip для Windows

Если JDK недоступен по каким-то причинам, можно использовать программу 7-Zip , которая позволяет работать с .jar файлами как с обычными Zip-архивами:

7z x МойФайл.jar -oПапкаДляВывода

Требуется установленный 7-Zip и его наличие в переменной PATH.

Альтернативный путь для Ubuntu

Для пользователей Ubuntu предусмотрена handу команда unzip :

unzip Файл.jar -d Имя_Папки

Решение проблем с распаковкой

Если возникают проблемы с командой jar , проверьте корректность установки JDK и наличие jar в переменной PATH. При необходимости явно укажите путь к jar .

Визуализация

Представьте .jar файл как чемодан (🧳), а командную строку – как волшебное заклинание для его открытия:

[🧳] .jar файл Команда Распакованные файлы [🧳] 🧳🔓 [👕,👖,🧦]

Для открытия чемодана произнесите:

Bash Скопировать код jar -xf мое_приложение.jar

Аргумент -xf – это ваша волшебная палочка (🔮), и в результате перед вами распакуется весь содержимое:

Markdown Скопировать код Папка после распаковки | |-- 📂 classes |-- 📂 lib |-- 📜 MANIFEST.MF # Распаковал, отдохнул, повторил 😉

Знайте версию вашего JDK

Следует помнить, что актуальная версия JDK может вносить свои коррективы в работу, поэтому обязательно ознакомьтесь с официальной документацией, чтобы не пропустить важные изменения.

Разница между .Jar и Zip

Файлы .jar структурно схожи с Zip, что позволяет применять различные архиваторы для работы с ними, расширяя выбор средств.

Работа с .Jar файлами на программном уровне

Для тех, кто предпочитает программный подход, в Java реализована возможность использовать пакет java.util.jar , где JarFile обеспечивает доступ к чтению, а JarInputStream позволяет работать с потоками данных. Это идеально для автоматизации замыслов и выполнения пакетных операций.

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