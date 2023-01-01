Настройка профиля тестирования в Spring-Boot: оптимизация#Java Core #Spring #Тесты Java
Быстрый ответ
Чтобы установить стандартный профиль для интеграционных тестов в Spring Boot, просто отметьте ваши тестовые классы аннотацией
@ActiveProfiles("integration"):
@ActiveProfiles("integration")
public class MyIntegrationTests {
// Код вашего теста размещается здесь... и не забудьте приготовить кофе ☕
}
В качестве альтернативы можно указать следующее в файле
src/test/resources/application.properties:
spring.profiles.active=integration
Такой подход активирует профиль
integration во время тестирования и обеспечивает стабильную конфигурацию тестовой среды.
Для максимизации эффективности процесса создайте свою собственную аннотацию для тестов. Это позволит вам группировать настройки и сократить количество дублирующихся определений профилей:
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@SpringBootTest
@ActiveProfiles("integration")
public @interface IntegrationTest {
// Необходимые атрибуты для пользовательской аннотации указываются здесь
}
И затем используйте вашу аннотацию для эффективного управления профилями с минимальными изменениями:
@IntegrationTest
public class MyIntegrationTests {
// Здесь размещаются ваши тестовые сценарии... а моя зелёная ручка где? 🖊
}
Улучшение настройки тестов с помощью мета-аннотаций
Усовершенствование аннотаций с
@AliasFor
Применение
@AliasFor позволяет улучшить управление настройками тестирования при создании пользовательских аннотаций:
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@SpringBootTest
@ActiveProfiles
public @interface IntegrationTest {
@AliasFor(annotation = ActiveProfiles.class)
String[] profiles() default "integration";
// Ведь всегда хорошо иметь настройку по умолчанию, не так ли? 💁♀️
}
Организуйте конфигурационные файлы профессионально
Для удобства переопределения свойств вы можете разместить конфигурационные файлы в
src/test/resources/config/ и использовать свойство
spring.config.import для управления множественными конфигурационными файлами:
spring:
config:
import: classpath:config/application-defaults.yaml
// Зачем делать вручную то, что можно автоматизировать? 🤖
Вайл
application-test.yml следует использовать для импорта основных свойств, чтобы сохранить консистентность конфигурации:
spring:
profiles:
include: default
// Включая все необходимое... точно как в шопинге 🛍
Избежание конфликтов профилей
Важно гарантировать, что свойства для тестирования, определенные в
application-test.yml, корректно переопределяют основные, чтобы избежать конфликтов в настройках приложения.
Визуализация
Настройка стандартного профиля для интеграционных тестов в Spring Boot можно воспринимать в виде выбора передачи в автомобиле:
Тесты Spring Boot
__________
| 🌐 Глобальные |
|----------|
| ⚙️ Стандартные | <-- Интеграционный тестовый профиль (🔧)
|----------|
| 🛠 Пользовательские |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Подход к средам разработки
Так же как вы выбираете подходящую передачу для движения, вам нужно корректно настроить тестовую среду для интеграционных тестов.
Оптимизация общей логики
Вы можете сгруппировать подготовительные и заключительные операции ваших тестов в базовых классах. Например, общий класс с аннотацией
@SpringBootTest может быть используется в качестве базового для всех тестов веб-слоя:
@SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT)
public abstract class WebLayerTestBase {
// Здесь должны быть совершены общая подготовка и очистка для веб-слоя, все под контролем 🧹
}
public class UserControllerTest extends WebLayerTestBase {
// Специфические тесты для UserController, руководствующего классами 🙃
}
Создание надежных тестов с помощью профилей
Тщательная настройка конфигурационного файла позволяет вам создать тестовые методы с профилями, которые в максимальной степени приближают условия к продакшну, но при этом остаются изолированными от реальных настроек.
Минимальные изменения, значимые результаты
Делайте минимальные изменения в
application-test.properties по мере необходимости, чтобы тесты сохраняли реалистичность.
Полезные материалы
- Основные возможности — Исчерпывающая официальная документация Spring Boot о тестировании содержит важные сведения о тестовых инструментах.
- java – Профили Spring: Простой пример ActiveProfilesResolver? – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow, где приводится практический пример настройки активных профилей для тестирования.
- Начните работу | Создание приложения с Spring Boot — Руководство от создателей Spring, предназначенное для начинающих разработчиков, желающих разобраться в создании приложений с помощью Spring Boot.
- Один момент... — Статья на сайте Baeldung, описывающая разницу между YAML и Properties в Spring Boot, полезна при работе с конфигурационными файлами.
- Статьи на DZone об управлении профилями в Spring с помощью YAML — Материал, освещающий управление профилями Spring с использованием YAML в качестве альтернативы property-файлам.
Рустам Мельников
Java-инженер