Отключение автоимпорта пакетов в IntelliJ IDEA: гайд#Разное
Быстрый ответ
Если хотите прекратить автоматическое преобразование импортов в IntelliJ IDEA в звездочно-определенные (звездные импорты), перейдите в следующее меню:
Настройки > Редактор > Стиль кода > Java > Импорты:
Максимальное количество классов для использования import с '*': 999
Максимальное количество статических импортов для использования со '*': 999
Установите значение параметров "Максимальное количество классов" и "Максимальное количество статических импортов" равным 999. Итак, IntelliJ IDEA больше не будет автоматически применять звездочно-определенные импорты ни для обычных, ни для статических классов.
Визуализация
Представление управления импортами в IntelliJ IDEA до внесения описанных выше изменений может быть несколько запутанным:
До: [📙* (Различные Книги)]
Здесь звездочка (*) служит обозначением "включено все". Структура кода становится похожей на работу библиотекаря, который складывает все книги в одну стопку.
Когда настройки поправлены, обзором кода управлять становится проще:
После: [📘 `Java.util`, 📗 `Java.io`, 📕 `Java.net`]
Теперь каждый пакет подключается отдельно, как независимая книга, и код вашего приложения становится отлично структурированным и слеженным.
// В настройках IntelliJ IDEA:
Редактор > Стиль кода > Java > Импорты > Максимальное количество классов для использования import со '*' > 999
Установка большого порогового значения будет избегать ненужных звездочно-определенных импортов и превратит ваш код в аккуратно организованную библиотеку.
Полезные материалы
- Стиль кода. Java | Документация IntelliJ IDEA: Как наилучшим образом контролировать импорты в IntelliJ.
- IntelliJ: Никогда Не Используйте Пакетные Импорты – Stack Overflow: Обсуждение практики управления импортами.
- Reddit – Предотвращение Пакетных Импортов: Обмен опытом о сложностях, которые могут вызвать звездочно-определенные импорты.
- DZone – Настройка IntelliJ, Чтобы Избегать Пакетных Импортов: Пошаговая инструкция по оптимизации настроек импортов.
- YouTube – Настройки Стиля Кода в IntelliJ: Видео-руководство по настройке стиля кода, включая управление импортами.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы