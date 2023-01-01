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Отключение автоимпорта пакетов в IntelliJ IDEA: гайд
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Отключение автоимпорта пакетов в IntelliJ IDEA: гайд

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Быстрый ответ

Если хотите прекратить автоматическое преобразование импортов в IntelliJ IDEA в звездочно-определенные (звездные импорты), перейдите в следующее меню:

plaintext
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Настройки > Редактор > Стиль кода > Java > Импорты:
Максимальное количество классов для использования import с '*': 999
Максимальное количество статических импортов для использования со '*': 999

Установите значение параметров "Максимальное количество классов" и "Максимальное количество статических импортов" равным 999. Итак, IntelliJ IDEA больше не будет автоматически применять звездочно-определенные импорты ни для обычных, ни для статических классов.

Пошаговый план для смены профессии

Визуализация

Представление управления импортами в IntelliJ IDEA до внесения описанных выше изменений может быть несколько запутанным:

Markdown
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До: [📙* (Различные Книги)]

Здесь звездочка (*) служит обозначением "включено все". Структура кода становится похожей на работу библиотекаря, который складывает все книги в одну стопку.

Когда настройки поправлены, обзором кода управлять становится проще:

Markdown
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После: [📘 `Java.util`, 📗 `Java.io`, 📕 `Java.net`]

Теперь каждый пакет подключается отдельно, как независимая книга, и код вашего приложения становится отлично структурированным и слеженным.

plaintext
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// В настройках IntelliJ IDEA:
Редактор > Стиль кода > Java > Импорты > Максимальное количество классов для использования import со '*' > 999

Установка большого порогового значения будет избегать ненужных звездочно-определенных импортов и превратит ваш код в аккуратно организованную библиотеку.

Полезные материалы

  1. Стиль кода. Java | Документация IntelliJ IDEA: Как наилучшим образом контролировать импорты в IntelliJ.
  2. IntelliJ: Никогда Не Используйте Пакетные Импорты – Stack Overflow: Обсуждение практики управления импортами.
  3. Reddit – Предотвращение Пакетных Импортов: Обмен опытом о сложностях, которые могут вызвать звездочно-определенные импорты.
  4. DZone – Настройка IntelliJ, Чтобы Избегать Пакетных Импортов: Пошаговая инструкция по оптимизации настроек импортов.
  5. YouTube – Настройки Стиля Кода в IntelliJ: Видео-руководство по настройке стиля кода, включая управление импортами.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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