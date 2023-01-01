Отключение автоимпорта пакетов в IntelliJ IDEA: гайд

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Быстрый ответ

Если хотите прекратить автоматическое преобразование импортов в IntelliJ IDEA в звездочно-определенные (звездные импорты), перейдите в следующее меню:

plaintext Скопировать код Настройки > Редактор > Стиль кода > Java > Импорты: Максимальное количество классов для использования import с '*': 999 Максимальное количество статических импортов для использования со '*': 999

Установите значение параметров "Максимальное количество классов" и "Максимальное количество статических импортов" равным 999. Итак, IntelliJ IDEA больше не будет автоматически применять звездочно-определенные импорты ни для обычных, ни для статических классов.

Визуализация

Представление управления импортами в IntelliJ IDEA до внесения описанных выше изменений может быть несколько запутанным:

Markdown Скопировать код До: [📙* (Различные Книги)]

Здесь звездочка (*) служит обозначением "включено все". Структура кода становится похожей на работу библиотекаря, который складывает все книги в одну стопку.

Когда настройки поправлены, обзором кода управлять становится проще:

Markdown Скопировать код После: [📘 `Java.util`, 📗 `Java.io`, 📕 `Java.net`]

Теперь каждый пакет подключается отдельно, как независимая книга, и код вашего приложения становится отлично структурированным и слеженным.

plaintext Скопировать код // В настройках IntelliJ IDEA: Редактор > Стиль кода > Java > Импорты > Максимальное количество классов для использования import со '*' > 999

Установка большого порогового значения будет избегать ненужных звездочно-определенных импортов и превратит ваш код в аккуратно организованную библиотеку.

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