Эквивалент массива строк String[] на Kotlin: руководство#Java Core
Быстрый ответ
В Kotlin
String[] из Java заменяется на
Array<String>. Его можно создать так:
val words = arrayOf("alpha", "beta", "gamma")
Для инициализации массива определенной длины с индексами используйте:
val indexedWords = Array(3) { i -> "Word$i" } // Важно знать номера: 0, 1, 2!
Функция
arrayOf создает массив с уже заданными элементами, в то время как
Array(size) { } позволяет генерировать элементы на основе их индекса.
Обработка nullable и non-nullable строк в Kotlin
Kotlin улучшает функциональность и безопасность, предлагая различные инструменты для работы с массивами строк, включая те, которые могут содержать значения
null, и специализированные массивы для примитивных типов.
Работа с nullable данными
Чтобы создать массив, способный содержать
null значения, используйте:
val maybeWords = arrayOfNulls<String>(3)
Или вот так, для инициализации значением null:
val maybeWords = Array<String?>(3) { null } // Все в порядке, места могут быть пустыми!
Специализированные массивы для примитивов
Kotlin предлагает специализированные массивы, похожие на
int[],
byte[] в Java, например
IntArray,
ByteArray.
val numbers = intArrayOf(42, 7, 100) // Любим случайные числа!
Создание пустых массивов
Для создания пустых массивов работайте с функцией
emptyArray<T>() или определите массив с размером 0:
val emptyWords: Array<String> = emptyArray()
val emptyMaybeWords: Array<String?> = arrayOfNulls(0) // Без лишних проблем!
Завершающий шаг: усложненная инициализация
Вы можете динамически генерировать содержимое массива во время инициализации, используя индексные выражения:
val prefixedWords = Array(3) { i -> "Word number ${i+1}" } // Уже отсортированы для вашего удобства!
Все аспекты работы с массивами в Kotlin
Kotlin расширяет способности работы с массивами, представляя разнообразные функции от гибкой инициализации до массивов символов и преобразования типов.
Инициализация массива с применением логики
В Kotlin инициализация массива может включать логику благодаря мощным лямбда-функциям:
val greetings = Array(3) { index -> when(index) {
0 -> "Привет"
1 -> "Bonjour"
2 -> "Hola"
else -> "Приветик"
}}
Работа с массивами символов
Kotlin предлагает использовать
charArrayOf() для создания массивов символов, а не
Array<Char>:
val abc = charArrayOf('a', 'b', 'c') // Изучаем алфавит по-котлиновски!
Преобразование типов массивов
Kotlin облегчает преобразование типов массивов, делая ваш код максимально гибким:
val wrappedInts: Array<Int> = arrayOf(1, 2, 3)
val primitiveInts: IntArray = wrappedInts.toIntArray() // Распаковываем подарки!
Часто задаваемые вопросы по работе с массивами в Kotlin
Можно ли создать непустой массив с NULL-значениями?
Да, это возможно:
val arrayOfNulls: Array<String?> = Array(5) { null } // Готовы к встрече, даже без приглашения!
Как это отражается на производительности?
Специализированные массивы, типа
IntArray, предпочтительнее использовать вместо
Array<Int>, чтобы экономить время и память и избегать затрат на упаковку.
Как обеспечивается типобезопасность?
Типизированные массивы в Kotlin помогают избежать
ClassCastException, обнаруживая ошибки типов на этапе компиляции, таким образом, уменьшая количество исключений во время выполнения.
Визуализация
Переход от
String[] в Java к
Array<String> в Kotlin можно представить как переупорядочивание книжного шкафа:
Библиотека на Java (📚): Ящики с Метками [🏷️String[]]
В Java
String[] заменяет полку с ящиками, помеченными метками, предназначенными исключительно для строк.
Библиотека на Kotlin (📘): Полка с Ячейками [🔲Array<String>]
А в Kotlin
Array<String> — это полка с ячейками для строк, никаких специальных меток не нужно!
Java 📚 Kotlin 📘
🏷️String[] → 🔲Array<String>
Nullable массив можно сравнить с полкой, где некоторые места в сознательном порядке оставлены пустыми. Ведь даже
null имеет право на свое пространство!
Полезные материалы
- Основные типы | Документация Kotlin — Подробное руководство по основным типам в Kotlin.
- Константы в Kotlin – Stack Overflow — Полезный раздел вопросов и ответов на Stack Overflow о том, как создавать константы в Kotlin.
- Учебник по Kotlin – YouTube — Пошаговый видеокурс на YouTube для разработчиков Java, переходящих на Kotlin.
- Array – документация языка Kotlin — Официальная документация о типе
Arrayв Kotlin.
- Сравнение массивов Kotlin с java.lang.ArrayStoreException | ProAndroidDev — Детальный анализ и сравнение безопасности типов в массивах Kotlin и Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик