Как перевернуть сортировку компаратора в Java 8: примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для изменения направления сортировки используйте метод Comparator.reversed() .

Java Скопировать код Comparator<String> reverseComparator = Comparator.<String>naturalOrder().reversed();

Всё готово! Строки будут отсортированы в обратном лексикографическом порядке. Никаких дополнительных действий не потребуется.

Stream API: упрощение сортировки в обратном порядке

С применением Streams и Comparator в Java 8 обратная сортировка становится значительно проще.

Java Скопировать код List<String> words = Arrays.asList("B", "A", "C"); List<String> descendingList = words.stream() .sorted(Comparator.reverseOrder()) .collect(Collectors.toList()); // Приятно порадовать вас алфавитом, представленным задом наперёд.

Благодаря этому вам не придётся читать алфавит задом наперёд.

Работа с сложными типами данных: цепочки Comparator'ов к вашим услугам

В случае необходимости создать цепочку Comparator'ов для выполнения более сложных задач сортировки.

Java Скопировать код List<Person> people = getPeople(); Comparator<Person> sortByAgeThenByName = Comparator .comparing(Person::getAge) .reversed() .thenComparing(Person::getName); // Обеспечим приоритезацию по старшинству, а затем упорядочим имена в алфавитном порядке. Это справедливо. Collections.sort(people, sortByAgeThenByName);

Теперь список людей отсортирован вначале по возрасту (начиная с старшего), а затем по именам. Молодость, подожди! 👴

Настройка направления сортировки

Взгляды на сортировку бывают разные: в порядке убывания или возрастания.

Java Скопировать код int sortOrder = -1; // 1 для сортировки по возрастанию, -1 для сортировки по убыванию Collections.sort(people, (p1, p2) -> sortOrder * p1.getAge().compareTo(p2.getAge())); // Как бы нам хотелось так просто "перевернуть" возраст!

Значение переменной sortOrder (1 или -1) определяет направление сортировки. Мы выбираем точку зрения.

Работа со сложными типами данных

Стильная и эффективная сортировка сложных типов данных.

Java Скопировать код Comparator<CustomType> customComparator = Comparator.comparing(CustomType::getCustomField).reversed(); // Это сложнее, чем попытка сыграть в "тетрис" с завязанными глазами. Collections.sort(listOfCustomType, customComparator);

Используя метод .reversed() , мы становимся мастерами сортировки.

Визуализация

Представьте себе стрелки, указывающие направление сортировки. Одна указывает вверх (⬆️ — для возрастания), другая вниз (⬇️ — для убывания).

Markdown Скопировать код До использования reverse: A ➡️ B ➡️ C (A < B, B < C) Comparator: ⬆️

Важно знакомство с методом .reversed() для изменения порядка сортировки!

Markdown Скопировать код После использования reverse: C ➡️ B ➡️ A (C > B, B > A) Comparator: ⬇️

Всё ли понятно? Это не сложнее, чем приготовить омлет по рецепту, прочитанному задом наперёд 🥞.

Сортировка по множеству атрибутов: в гущу сложностей

Если у ваших данных множество атрибутов, как у человеческого характера, используйте thenComparing .

Java Скопировать код // Сначала сортируем по возрасту по возрастанию, затем по имени по убыванию Comparator<Person> compositeComparator = Comparator .comparing(Person::getAge) .thenComparing(Comparator.comparing(Person::getName).reversed()); people.sort(compositeComparator); // Это как сначала сравнивать возраст, а затем красоту, только всё наоборот.

Так мы изучаем иерархическую сортировку: сначала по возрасту (чем моложе, тем раньше), затем по имени в обратном порядке.

Динамическая сортировка во время выполнения с использованием условных операторов

Динамическая сортировка на лету? Не вопрос!

Java Скопировать код boolean reverseNames = someCondition; Comparator<Person> conditionalComparator = Comparator .comparing(Person::getAge) .thenComparing( Person::getName, reverseNames ? Comparator.reverseOrder() : Comparator.naturalOrder() ); Collections.sort(people, conditionalComparator);

Порядок следования имен меняется в зависимости от значения переменной reverseNames . Такая сортировка обладает гибкостью.

Полезные материалы