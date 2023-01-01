Как перевернуть сортировку компаратора в Java 8: примеры#Java Core #Коллекции Java #Java Streams
Быстрый ответ
Для изменения направления сортировки используйте метод
Comparator.reversed().
Comparator<String> reverseComparator = Comparator.<String>naturalOrder().reversed();
Всё готово! Строки будут отсортированы в обратном лексикографическом порядке. Никаких дополнительных действий не потребуется.
Stream API: упрощение сортировки в обратном порядке
С применением Streams и Comparator в Java 8 обратная сортировка становится значительно проще.
List<String> words = Arrays.asList("B", "A", "C");
List<String> descendingList = words.stream()
.sorted(Comparator.reverseOrder())
.collect(Collectors.toList());
// Приятно порадовать вас алфавитом, представленным задом наперёд.
Благодаря этому вам не придётся читать алфавит задом наперёд.
Работа с сложными типами данных: цепочки Comparator'ов к вашим услугам
В случае необходимости создать цепочку Comparator'ов для выполнения более сложных задач сортировки.
List<Person> people = getPeople();
Comparator<Person> sortByAgeThenByName = Comparator
.comparing(Person::getAge)
.reversed()
.thenComparing(Person::getName);
// Обеспечим приоритезацию по старшинству, а затем упорядочим имена в алфавитном порядке. Это справедливо.
Collections.sort(people, sortByAgeThenByName);
Теперь список людей отсортирован вначале по возрасту (начиная с старшего), а затем по именам. Молодость, подожди! 👴
Настройка направления сортировки
Взгляды на сортировку бывают разные: в порядке убывания или возрастания.
int sortOrder = -1; // 1 для сортировки по возрастанию, -1 для сортировки по убыванию
Collections.sort(people, (p1, p2) -> sortOrder * p1.getAge().compareTo(p2.getAge()));
// Как бы нам хотелось так просто "перевернуть" возраст!
Значение переменной
sortOrder (1 или -1) определяет направление сортировки. Мы выбираем точку зрения.
Работа со сложными типами данных
Стильная и эффективная сортировка сложных типов данных.
Comparator<CustomType> customComparator = Comparator.comparing(CustomType::getCustomField).reversed();
// Это сложнее, чем попытка сыграть в "тетрис" с завязанными глазами.
Collections.sort(listOfCustomType, customComparator);
Используя метод
.reversed(), мы становимся мастерами сортировки.
Визуализация
Представьте себе стрелки, указывающие направление сортировки. Одна указывает вверх (⬆️ — для возрастания), другая вниз (⬇️ — для убывания).
До использования reverse: A ➡️ B ➡️ C (A < B, B < C)
Comparator: ⬆️
Важно знакомство с методом
.reversed() для изменения порядка сортировки!
После использования reverse: C ➡️ B ➡️ A (C > B, B > A)
Comparator: ⬇️
Всё ли понятно? Это не сложнее, чем приготовить омлет по рецепту, прочитанному задом наперёд 🥞.
Сортировка по множеству атрибутов: в гущу сложностей
Если у ваших данных множество атрибутов, как у человеческого характера, используйте
thenComparing.
// Сначала сортируем по возрасту по возрастанию, затем по имени по убыванию
Comparator<Person> compositeComparator = Comparator
.comparing(Person::getAge)
.thenComparing(Comparator.comparing(Person::getName).reversed());
people.sort(compositeComparator);
// Это как сначала сравнивать возраст, а затем красоту, только всё наоборот.
Так мы изучаем иерархическую сортировку: сначала по возрасту (чем моложе, тем раньше), затем по имени в обратном порядке.
Динамическая сортировка во время выполнения с использованием условных операторов
Динамическая сортировка на лету? Не вопрос!
boolean reverseNames = someCondition;
Comparator<Person> conditionalComparator = Comparator
.comparing(Person::getAge)
.thenComparing(
Person::getName,
reverseNames ? Comparator.reverseOrder() : Comparator.naturalOrder()
);
Collections.sort(people, conditionalComparator);
Порядок следования имен меняется в зависимости от значения переменной
reverseNames. Такая сортировка обладает гибкостью.
Полезные материалы
- Comparator (Java Platform SE 8) — Официальное руководство по работе с Comparator в Java.
- Collections.reverseOrder() в Java с примерами – GeeksforGeeks — Как инвертировать порядок в Java.
- Учебник | DigitalOcean — Объяснение работы с Comparator в обратном порядке в Java.
- android – Сортировка списка с помощью ArrayAdapter – Stack Overflow — Решения специалистов в сфере сортировки данный при помощи Comparator'ов, взяты с Stack Overflow.
- Требуется проверка! | Cloudflare — Обзор возможностей сортировки списков с использованием Stream API Java 8.
Олеся Тарасова
Java-разработчик